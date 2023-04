MotoGP – Jerez: Νίκη-λύτρωση για τον Francesco Bagnaia

Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων στην πίστα της Jerez, το σκηνικό που «στήθηκε» εντός πίστας ήταν σχεδόν πανομοιότυπο με εκείνο που είδαμε χθες στον αγώνα sprint.

Οι δύο μοτοσικλέτες της KTM Red Bull Factory Racing έκαναν και πάλι φανταστική εκκίνηση, με τον Jack Miller με στρίβει πρώτος στην T1, εμπρός από τον ομόσταβλό του Brad Binder που στο δεύτερο μισό της πίστας πέρασε τον Αυστραλό. Πιο πίσω βρέθηκε ο Jorge Martin αλλά και ο Francesco Bagnaia που έδινε μάχη σώμα με σώμα με τις Aprilia των Aleix Espargaro και Maverick Vinales.

Ωστόσο, λίγα μέτρα πιο πίσω, ένα λάθος του Fabio Quartararo είχε ως αποτέλεσμα την πτώση του Γάλλου, ο οποίος εν συνεχεία παρέσυρε στην αμμοπαγίδα της T3 τον Miguel Oliveira. Το όλο συμβάν, όπως και χθες, οδήγησε σε διακοπή του αγώνα.

Στην επανεκκίνηση, για μια ακόμα φορά, οι Brad Binder και Jack Miller πήραν τα ηνία, υπό το άγρυπνο πνεύμα των Francesco Bagnaia και Jorge Martin.

Dejà-vu from the #TissotSprint as things get BRADical with @BradBinder_33 leading into T1 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/QIsRxSSmV5

Τέσσερις γύρους μετά, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2022 εκμεταλλεύτηκε ένα μικρό λάθος στα φρένα του Jack Miller, ανεβαίνοντας έτσι δεύτερος. Ωστόσο, εξαιτίας της μεταξύ τους επαφής, αμέσως μετά, ο Ιταλός της Ducati Lenovo Team «παρέδωσε» πίσω τη θέση του στον Αυστραλό.

Πιο πίσω, ο Aleix Espargaro έχανε έδαφος και δύο συνολικά θέσεις, τις οποίες κέρδισαν οι Jorge Martin και Johann Zarco.

Εννέα γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας και με τους Johann Zarco και Marco Bezzecchi εκτός μάχης ύστερα από πτώσεις, ο Francesco Bagnaia εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητα της GP23 και πέρασε ξανά δεύτερος, βάζοντας πλώρη για το κυνήγι του νοτιοαφρικανού που ήλεγχε μέχρι τότε τον ρυθμό του αγώνα.

Και λέμε «μέχρι τότε», καθώς με εκπληκτικό ρυθμό και ταχύτερο γυρολόγιο, ο Francesco Bagnaia ψαλίδισε γρήγορα τη διαφορά και τρεις γύρους πριν το τέλος, πέρασε τον Brad Binder ανεβαίνοντας εμφατικά στη θέση 1. Την οποία και διατήρησε μέχρι και το πέσιμο της καρό σημαίας, παίρνοντας εμφατικά τη νίκη, όπως και το 2022.

HERE WE GO! ⚔️🔥@PeccoBagnaia gets tantalizingly close to @BradBinder_33 and takes the race lead 💨#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/YyRzlcJFkw

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 30, 2023