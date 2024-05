MotoGP – Καταλονία: Νίκη με την στόφα του πρωταθλητή για τον Francesco Bagnaia

Ο Francesco Bagnaia έκανε υπομονή και «οικονομία» δυνάμεων και ελαστικών και την στιγμή που έπρεπε πραγματοποίησε την επίθεσή του παίρνοντας την καρό σημαία του τερματισμού στο GP Καταλονίας.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του GP στην Καταλονία έσβησαν στο ηλιόλουστο σήμερα Montmelo με τον Francesco Bagnaia να στρίβει πρώτος στην Τ1, εμπρός από τον Pedro Acosta. Πίσω τους πλασαρίστηκαν ο Brad Binder και ο Jorge Martin, με τον Ισπανό ωστόσο να κάνει την κίνηση του πριν το πέρας του πρώτου γύρου έναντι του νοτιοαφρικανού της KTM. περνώντας με συνοπτικές διαδικασίες τρίτος.

Εν τω μεταξύ, ο νικητής του χθεσινού sprint, Aleix Espargaro, περιορίστηκε στην τέταρτη θέση, εμπρός από τον Raul Fernandez.

Στην κορυφή η μάχη είχε ήδη ανάψει γα τα καλά, με τον Jorge Martin να επιτίθεται και να περνά τον Ισπανό της Gas Gas βάζοντας ολοταχώς πλώρη για τον περσινό Παγκόσμιο Πρωταθλητή που οδηγούσε την κούρσα. Σύντομα, ο προωτοπόρος της φετινής κούρσας Ισπανός της Prima Pramac πέρασε στην κορυφή, έναν γύρο μετά, με απαιτητικό μάλιστα τρόπο, δεκαεννέα γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας.

Ένα γύρο μετά, ήταν η σειρά του Pedro Acosta να απειλήσει τον Francesco Bagnaia, τον οποίο, όπως διαφαινόταν, πέρασε εύκολα. Μάλιστα, τόσο ο πρωτοπόρος Jorge Martin όσο και ο μοναδικός rookie του 2024 κατάφεραν γρήγορα να ανοίξουν μια διαφορά άνω του ενός δευτερολέπτου έναντι του Francesco Bagnaia που στο συγκεκριμένο σημείο δεν έδειχνε ικανός να ακολουθήσει τον ρυθμό τους για το προσωρινό «1-2».

Η πρώτη μεγάλη ανατροπή μεταξύ των πρωτοπόρων ήρθε 14 γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας, με τον Pedro Acosta να πέφτει στην Τ10.

Πιο πίσω, το άστρο του Marc Marquez άρχισε να λάμπει για μια ακόμα φορά, με τον Ισπανό οκτώ φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή να ανεβαίνει διαρκώς θέσεις, φτάνοντας έως και τα μισά του GP στην θέση 5, εμπρός από τον Brad Binder και πίσω από τους Aleix Espargaro και Raul Fernandez.

Με τον Ισπανό της Gresini Racing να αρχίζει να… μυρίζεται βάθρο έχοντας επιλέξει για το GP το μαλακό πίσω ελαστικό της Michelin, όπως και στο χθεσινό sprint των μόλις 12 γύρων, το ενδιαφέρον από το σημείο αυτό και μετά εστιάστηκε στην κορυφή, με τους Jorge Martin και Francesco Bagnaia να οδηγούν την κούρσα όσο η μεταξύ τους διαφορά παρέμενε σταθερά κάτω από 1 δλ.

Έχοντας κάνει την απαιτούμενη υπομονή αλλά και «οικονομία» ελαστικών με στόχο την τελική επίθεση, η μεγάλη στιγμή για τον Francesco Bagnaia ήρθε έξι γύρους πριν το τέλος όταν και πέρασε… επιδεικτικά τον Ισπανό της Prima Pramac. Και κάπως έτσι, ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο MotoGP πήρε μια σπουδαία νίκη στο Montmelo – που αποδεικνύεται κρίσιμη τόσο βαθμολογικά, αλλά και σε επίπεδο ψυχολογίας.

Πιο πίσω, ο εκπληκτικός Marc Marquez όχι μόνο πέρασε τον Raul Fernandez, αλλά και τον Aleix Espargaro εξασφαλίζοντας έτσι με πειστικό τρόπο το τρίτο σκαλί του βάθρου με την περσινή μοτοσικλέτα της Ducati.

Πίσω από τον Aleix Espargaro ολοκλήρωσαν οι Fabio di Giannantonio, Raul Fernandez, Alex Marquez, Brad Bidner, Enea Bastianini και Fabio Quartararo.

Στη βαθμολογία, ο Jorge Martin παραμένει στην κορυφή με 155 βαθμούς, ενώ δεύτερος ανεβαίνει ξανά ο Francesco Bagnaia με 116 βαθμούς. Τρίτος είναι ο Marc Marquez με 114 βαθμούς.

Ο επόμενος αγώνας είναι σε μια εβδομάδα από σήμερα στο Mugello της Ιταλίας. Εκεί όπου η Ducati αναμένεται να ανακοινώσει το όνομα του δεύτερου αναβάτη της για το 2025 στην εργοστασιακή ομάδα.