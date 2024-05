MotoGP – Καταλονία: Pole position και νίκη στο sprint για τον Aleix Espargaro

O Aleix Espargaro ήταν ο κυρίαρχος σε δοκιμές και κατατακτήριες παίρνοντας και τη νίκη sprint, στο οποίο οι… προσωρινοί τρεις πρωτοπόροι του εγκατέλειψαν άδοξα μετά από ισάριθμες πτώσεις.

Το αγωνιστικό τριήμερο στο Montmelo της Βαρκελώνης, για τον έκτο γύρο του MotoGP για το 2024, ξεκίνησε χθες με τις πάντοτε «αναγνωριστικές» Ελεύθερες Δοκιμές 1, στις οποίες οι Ducati έδειξαν να έχουν τον ρυθμό. Όπως και οι Jorge Martin και Marc Marquez, οι οποίοι έγραψαν τους ταχύτερους χρόνους.

Ωστόσο, το παραδοσιακά γλιστερό τερέν της πίστας ταλαιπώρησε τις Desmosedici, σε αντίθεση με τις RS-GP και τις RC16 των Aprilia και KTM που έδειξαν να έχουν το κάτι παραπάνω σε επίπεδο πρόσφυσης. Έτσι, στο Practice που ακολούθησε, ο Aleix Espargaro, ο οποίος την Πέμπτη ανακοίνωσε ότι θα κρεμάσει την αγωνιστική του φόρμα στα τέλη του 2024 ως επίσημος αναβάτης του MotoGP, σημείωσε το ταχύτερο πέρασμα, εμπρός από τον Brad Binder και τον Pedro Acosta.

🤩 @AleixEspargaro tops Friday in his backyard! @BradBinder_33 bounces back from two crashes to take second whilst @marcmarquez93 is one of the few big names who will appear in Q1 🏁#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/IgEmBJoOOz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 24, 2024

O Ισπανός της Aprilia ήταν ο κυρίαρχος και σήμερα το πρωί στις Ελεύθερες Δοκιμές 2, παρά την εμφανώς βελτιωμένη εικόνα των Ducati, οι οποίες κατάφεραν να πλασαριστούν στις επόμενες τρεις θέσεις με τους Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli και Jorge Martin.

Με τον Marc Marquez να μην έχει πάρει την πρόκριση για το Q2, η μάχη στις Κατατακτήριες 1 που ακολούθησε ήταν έντονη. Τελικός νικητής σε αυτή ήταν ο Fabio di Giannantonio, ο οποίος πήρε με νέο ρεκόρ πίστας την πρόκριση, μαζί με τον Raul Fernandez, ο οποίος ήρθε να επιβεβαιώσει την ταχύτητα των μοτοσικλετών της Aprilia στο συγκεκριμένο τερέν – στο οποίο πέρσι ο Aleix Espargaro πήρε εμφατικά τη νίκη με την ιταλική εταιρεία να κάνει μάλιστα το 1-2.

Στη μάχη της pole position, το αρχικό προβάδισμα του Francesco Bagnaia στην πρώτη έξοδο των αναβατών από τα pit δεν ήταν αρκετό προκειμένου ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2022 και του 2023 να καταλάβει τη θέση 1. Και αυτό γιατί στην δεύτερη και τελευταία προσπάθεια ο Aleix Espargaro έκανε έναν αλάνθαστο γύρο και με νέο ρεκόρ πίστας ήταν εκείνος που πήρε επάξια την πρώτη θέση, μπροστά από τον Francesco Bagnaia και τον Raul Fernandez, σε μια ακόμα πολύ καλή εμφάνιση με την περσινή RS-GP της Aprilia.

BOOM! 💥@AleixEspargaro secures a FAIRYTALE POLE with an all-time lap record on home turf 🔥😍 Can it get even better than this? #CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/GNNgCYgTeQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 25, 2024

Τη δεύτερη σειρά κατέλαβαν οι Brad Binder, Pedro Acosta και Fabio di Giannantonio, την τρίτη οι Jorge Martin, ο οποίος είχε μια πτώση στην Τ2 στην δεύτερη προσπάθεια του, Alex Rins και Jack Miller και την τέταρτη οι Franco Mobidelli, Enea Bastianini και Maverick Vinales.

🚨 @25RaulFernandez to start from 3rd on the grid! 🚨 Race Direction confirms that his lap has been reinstated after being cancelled due to yellow flags #CatalanGP 🏁 https://t.co/fjgakI8v5C — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 25, 2024

MotoGP: Ο αγώνας sprint

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του συναρπαστικού όπως απεδείθη sprint των 12 γύρων έσβησαν στο Montmelo με τον Francesco Bagnaia να είναι ο… καλύτερος, στρίβοντας πρώτος στην Τ1, μπροστά από τον εκπληκτικό με το καλημέρα Pedro Acosta και τον πολύ δυνατό σήμερα Raul Fernandez που άντεξε στο «στρίμωγμα» των πρώτων στροφών. Πιο πίσω πλασαρίστηκαν οι Brad Binder, Aleix Espargaro και Jack Miller.

Ο Ισπανός της Gas Gas έκανε γρήγορα την επίθεσή του, στο τέλος του πρώτου κιόλας γύρου, για να περάσει εκείνος πρώτος, με τον Ιταλό όμως της Ducati Lenovo Team να απαντά λίγες στροφές μετά και να ανακτά την κορυφή.

Στον αμέσως επόμενο γύρο, ο Pedro Acosta τα έκανε όλα ακόμα πιο… σωστά και πέρασε πρώτος, με τον Francesco Bagnaia να χάνει πολύτιμο έδαφος πέφτοντας με μιας τέταρτος. Το προσπέρασμα αυτό αποτέλεσε τη χρυσή ευκαιρία του Raul Fernandez, ο οποίος εξαπέλυσε την επίθεση του στον πρωτοπόρο μέχρι τότε Pedro Acosta, περνώντας αυτός πλέον στην κορυφή! Τρίτος καραδοκούσε ο Brad Binder.

Εντούτοις, οκτώ γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Ισπανός της Trackhouse Racing τα… γκρέμισε όλα και με μια απροσδόκητη πτώση εγκατέλειψε άδοξα τον αγώνα από τη θέση 1.

💥 @25RaulFernandez HAS CRASHED OUT OF THE LEAD! A major blunder just when he was starting to pull away 😱#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/fiphDLUS2d — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 25, 2024

Έτσι, τα ηνία του πέρασαν αυτομάτως στα χέρια του Pedro Acosta, ο οποίος όμως λύγισε στην έντονη πίεση του Brad Binder, με τον νοτιοαφρικανό της KTM να οδηγεί εκείνος από το σημείο αυτό την κούρσα.

Όχι όμως για πολύ, μιας και έξι γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Brad Binder έκανε και αυτός το μοιραίο λάθος στην Τ5. Έτσι, τα πρωτεία του αγώνα πέρασαν ξανά στον… Francesco Bagnaia, που εν τω μεταξύ είχε περάσει τoν Pedro Acosta. Τον οποίο πέρασε εν συνεχεία και ο Aleix Espargaro!

Σπουδαίο αγώνα όμως, παρά την «πληγωμένη» GP23, έκανε και ο Marc Marquez, που με εντυπωσιακό τρόπο είχε ανέβει από την 14η θέση που εκκινούσε στην 4η(!), πίσω από τον rookie της φετινής χρονιάς και μπροστά από τον Jorge Martin.

Η τρίτη και μεγαλύτερη ανατροπή ήρθε στον τελευταίο γύρο, όταν ο Francesco Bagnaia έκανε το λάθος, όπως οι Brad Binder και Raul Fernanzez, εγκαταλείποντας και αυτός από την πρώτη θέση.

MORE AND MORE DRAMA 🤯@PeccoBagnaia crashes out of the lead in the last lap as @marcmarquez93 takes 2nd from @37_pedroacosta 😱#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/ESJQCAvxEb — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 25, 2024

Έτσι, η νίκη πήγε στον Aleix Espargaro! Δεύτερος ολοκλήρωσε ο Marc Marquez, o οποίος, λίγο πριν την πτώση του Ιταλού της Ducati, πέρασε εντυπωσιακά στα φρένα τον τρίτο, τελικά, Pedro Acosta. Τέταρτος ολοκλήρωσε ο Jorge Martin.

Την 10άδα συμλήρωσαν οι Enea Bastianini, Fabio di Giannantonio, Jack Miller, Maverick Vinales, Marco Bezzecchi και Fabio Quartararo.

Στη βαθμολογία αναβατών, ο Jorge Martin έχει 135 βαθμούς ενώ ο δεύτερος πλέον Marc Marquez έχει συγκεντρώσει 98 βαθμούς. Ακολουθούν οι Enea Bastianini και Francesco Bagnaia με 94 και 91 βαθμούς αντίστοιχα.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του αυριανού GP σβήνουν στις 15:00 ώρα Ελλάδας.