MotoGP – Κατάρ: Pole position και νίκη στο sprint για τον Jorge Martin

O Jorge Martin κυριάρχησε σε ελεύθερες δοκιμές και κατατακτήριες, καθώς και στο sprint του πρώτου γύρου του MotoGP για το 2024.

Η αυλαία του MotoGP για το 2024 άνοιξε χθες στο Losail του Κατάρ, σε ένα «τερέν» στο οποίο ομάδες και αναβάτες πραγματοποίησαν πριν δύο εβδομάδες το τελευταίο «σετ» επίσημων δοκιμών ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Στις πάντοτε αναγνωριστικές Ελεύθερες Δοκιμές 1, ο Jorge Martin έδειξε με το καλημέρα τα δόντια του, σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο με την Desmosedici GP24 της Prima Prama Racing, εμπρός από τον Aleix Espargaro και τον ταλαντούχο Pedro Acosta που δείχνει εξόχως ανταγωνιστικός στα πρώτα επίσημα… πατήματά του στο MotoGP. Ταχύς στο νέο του ξεκίνημα στο θεσμό με τα χρώματα της Gresini Racing ήταν και ο Marc Marquez, σε αντίθεση με τον Francesco Bagnaia που αντιμετώπισε προβλήματα με την GP24.

Αργότερα χθες, το καθιερωμένο Practice «μετατράπηκε» την τελευταία στιγμή σε περίοδο «Ελεύθερων Δοκιμών», εξαιτίας της βροχής η οποία επισκέφθηκε απρόσμενα την πίστα. Σε αυτό το τερέν, και χωρίς η συγκεκριμένη διαδικασία να προσμετρά για την πρόκριση των αναβατών στο Q2, ταχύτερος ήταν ο Marc Marquez, ακολουθούμενος από τους Augusto Fernandez και Pedro Acosta.

Σήμερα το πρωί, στο «νέο» Practice ήταν η σειρά του Alex Marquez και της GP23 να καταλάβουν τη θέση 1, εμπρός από τις Ducati των Jorge Martin, Fabio di Giannantonio και Francesco Bagnaia που έδειξε να έχει ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετώπισε την Παρασκευή το πρωί.

Αμέσως μετά, την πολυπόθητη πρόκριση από το Q1 στο Q2 πήραν οι Raul Fernandez (Trackhouse Racing) και Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing). Και κάπως έτσι περάσαμε λιγα λεπτά αργότερα στο… κυρίως πιάτο των Κατατακτηρίων 2, στις οποίες ο Jorge Martin δεν άφησε περιθώρια στους αντιπάλους του κατακτώντας εμφατικά την πρώτη pole position της χρονιάς, εμπρός από τον Aleix Espargaro με την RS-GP της Aprilia Racing και την GP24 της Ducati Lenovo Team του αναγεννημένου, όπως όλα δείχνουν, Enea Bastianini.

Τη δεύτερη σειρά κατέλαβαν οι Brad Binder, Francesco Bagnaia και Marc Marquez, τη τρίτη οι Fabio di Giannantonio, Pedro Acosta και Alex Marquez και την τέταρτη οι Maverick Vinales, Jack Miller και Raul Fernandez.

MotoGP: Ο αγώνας sprint

Τα κόκκινα φώτα στη σχάρα εκκίνησης έσβησαν με τον Jorge Martin να διατηρεί το προβάδισμα και να στρίβει πρώτος, εμπρός από τον Brad Binder που έκανε για μια ακόμα φορά εκπληκτική εκκίνηση από τη σέλα της RC-16 της KTM. Τρίτος ήταν ο Aleix Espargaro, εμπρός από τις δύο Ducati των Francesco Bagnaia και Enea Bastianini. Μια θέση πιο πίσω… καιροφυλακτούσε ο Marc Marquez που σε έναν γύρο κέρδισε δύο θέσεις.

Στην κορυφή, ο Ισπανός της Prima Pramac ήλεγχε τον ρυθμό ενόσω ο περσινός Παγκόσμιος Πρωταθλητής εξαπέλυε την επιτυχημένη επίθεση του για την τρίτη θέση στον Aleix Espargaro. Ακόμα πιο πίσω, ο Marc Marquez εκμεταλλεύτηκε το στιγμιαίο λάθος στα φρένα του Enea Bastianini ανεβαίνοντας έτσι στην πέμπτη θέση, ενώ ένα γύρο αργότερα άφησε με εντυπωσιακό τρόπο πίσω του και τον Aleix Espargaro – ο οποίος όμως δύο γύρους μετά απάντησε εμφατικά στον οκτώ φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή.

Μάλιστα, ο Ισπανός της Aprilia Racing, έχοντας τον καλύτερο ρυθμό ανάμεσα στους πρωτοπόρους, έβαλε το κεφάλι κάτω και έναν γύρο πριν το πέσιμο της καρό σημαίας επιτέθηκε στον Francesco Bagnaia ανεβαίνοντας αυτός τελικά στο τρίτο σκαλί του βάθρου, πίσω από τον Brad Binder και τον μεγάλο νικητή του sprint στο Κατάρ, Jorge Martin.

Πέμπτος ολοκλήρωσε ο Marc Marquez, έκτος ο Enea Bastianini, ενώ τη 10άδα συμπλήρωσαν οι Alex Marqiez, Pedro Acosta, Maverick Vinales και Jack Miller.

Αύριο, τα φώτα εκκίνησης για το GP των 22 γύρων σβήνουν στις 19:00 ώρα Ελλάδας.