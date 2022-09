To MotoGP… πάει Καζακστάν

Με μια επίσημη ανακοίνωσή τους, οι διοργανωτές του MotoGP ανακοίνωσαν προ ολίγου ότι ο θεσμός θα «ταξιδέψει» από το 2023 και για πέντε χρόνια στο Καζακστάν και στο εντυπωσιακό, όπως οι ίδιοι το χαρακτηρίζουν, Sokol International Racetrack.

Η πίστα βρίσκεται λίγο έξω από τη μεγαλύτερη πόλη του Καζακστάν, το Αλμάτι, αποτελώντας ένα ολοκαίνουργιο σιρκουί που κατασκευάστηκε στην καρδιά της Κεντρικής Ασίας.

Το Καζακστάν θα γίνει η 30η χώρα που θα φιλοξενήσει ένα GP στο μαγικό κόσμο των δύο τροχών από το 1949. Την ίδια στιγμή, το Sokol International Racetrack θα είναι η 74η διαφορετική πίστα που θα φιλοξενήσει ένα Grand Prix του MotoGP, την κορυφαία με άλλα λόγια κατηγορία του θεσμού.

