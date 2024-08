MotoGP – M. Βρετανίας: Απόλυτη κυριαρχία για τον Enea Bastianini

O Enea Bastianini «μίλησε» ξανά και σήμερα παίρνοντας εμφατικά τη νίκη και στο GP στο Silverstone.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης έσβησαν στο Silverstone της M. Βρετανίας με τον Francesco Bagnaia να εκκινεί με το δεξί, παίρνοντας τα ηνία του αγώνα. Πίσω του έμειναν οι Enea Bastianini και Jorge Martin, ενώ ο pole-man κατάφερε απλώς να κρατήσει πίσω του τον Marc Marquez.

Στον επόμενο γύρο, ο πάντοτε επιθετικός Ισπανός της Prima Pramac έκανε την επίθεσή του ανεβαίνοντας δεύτερος μετά το άνοιγμα της γραμμής του Enea Bastianini, τον οποίο συνέχεια πέρασε και ο Aleix Espargaro.

Τα πράγματα σταθεροποιήθηκαν έως και τα μισά του GP των 20 γύρων, με τον Francesco Bagnaia να δείχνει να ελέγχει τον Jorge Martin. Όμως, ο Ιταλός της Ducati Lenovo Team, από εκεί και πέρα, άρχισε να χάνει τον «βηματισμό» του.

Έτσι, ενόσω ο Enea Bastianini ανακτούσε τη θέση 3, ο Ισπανός πέρασε τον Francesco Bagnaia ανοίγοντας εύκολα μια διαφορά ασφαλείας.

Από το σημείο εκείνο και μετά, ήταν η ώρα του Enea Bastianini να μιλήσει. Ο έτερος Ιταλός πέρασε με συνοπτικές διαδικασίες τον ομόσταβλό του που «έμεινε» από μπροστινό και δύο γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας και τον Jorge Martin, παίρνοντας εμφατικά, όπως και χθες στον sprint, μια εμφατική νίκη.

😱 @88jorgemartin goes wide at the same corner again! He gifts the lead to @Bestia23 with less than two to go! 🤯#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/SXUbfC6HIc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 4, 2024

Δεύτερος περιορίστηκε έτσι ο Jorge Martin και τρίτος ο Francesco Bagnaia. Την τέταρτη θέση απέσπασε ο Marc Marquez και τον πέμπτη ο Fabio di Giannantonio, που αμφότεροι πέρασαν τον Aleix Espargarο που δεν είχε το ρυθμό στα τελευταία στάδια του αγώνα.

Την 10άδα στο GP του Silverstone συμπλήρωσαν οι Alex Marquez, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta και Franco Mobidelli.

Στη βαθμολογία του πρωταθλήματος αναβατών ο Jorge Martin ανακτά τη θέση 1 έχοντας τώρα 241 βαθμούς. Δεύτερος είναι ο Francesco Bagnaia με 238 βαθμούς και τρίτος ο Enea Bastianini με 192 βαθμούς.

Ο επόμενος αγώνας για το MotoGP είναι σε δύο εβδομάδες από σήμερα στο Red Bull Ring της Αυστρίας.