MotoGP – Μ. Βρετανία: Νίκη για τον Francesco Bagnaia

Αθόρυβα και με έξυπνη τακτική, ο Francesco Bagnaia πήρε τη νίκη στο Silverstone, στον 12ο αγώνα της φετινής χρονιάς στο MotoGP.

Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων ο Johann Zarco έστριψε πρώτος στη στροφή 1 της βρετανικής πίστας, ακολουθούμενος από τον Fabio Quartararo που από την τέταρτη θέση έκανε μία πολύ καλή εκκίνηση.

Πίσω από τον Γάλλο και περσινό Παγκόσμιο Πρωταθλητή, ακολουθούσαν οι δύο GP22 της Ducati Lenovo Team, ο Maverick Vinales, που δεν κατάφερε να διατηρήσει τη δεύτερη θέση και ο εκπληκτικός Alex Rins με την Suzuki GSX-RR, που ξεκινούσε από τη «μακρινή» ενδέκατη.

Τρεις γύρους μετά, ο Fabio Quartararo εξέτισε την ποινή Long Lap που του είχε επιβληθεί μετά το πέρας του GP Ολλανδίας, με αποτέλεσμα να πέσει τέταρτος. Στην κορυφή, ωστόσο, ο Johann Zarco έκανε το λάθος και με μια… άδοξη πτώση από μπροστινό, εγκατέλειψε τον αγώνα αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο στις δύο εργοστασιακές Ducati, αλλά και στη Suzuki του Alex Rins.

THE CURSE CONTINUES! 🥺@JohannZarco1 crashes out of a golden opportunity for his first victory! 💥#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/tpNh6adhWs — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 7, 2022

Πράγματι, ο Ισπανός της Suzuki έβαλε το κεφάλι κάτω και με συνοπτικές διαδικασίες και πολύ γρήγορο ρυθμό, ανέλαβε τα ηνία του αγώνα ενόσω ο Francesco Bagnaia περνούσε δεύτερος, εμπρός από τον ομόσταυλό του, Jack Miller.

Πιο πίσω, ο Maverick Vinales άρχισε να… ζεσταίνεται εξαπολύοντας με επιτυχία τη δική του αντεπίθεση στον πρωτοπόρο της κούρσας του φετινού πρωταθλήματος αναβατών στο MotoGP. Εξίσου ταχύς στο συγκεκριμένο σημείο του αγώνα ήταν και ο Jorge Martin που αθόρυβα άρχισε να ανεβαίνει θέσεις απειλώντας με αξιώσεις τις δύο εργοστασιακές Ducati για το τελευταίο σκαλί του βάθρου.

Έτσι, στα μέσα ακριβώς του αγώνα, ο Alex Rins προηγούνταν με μικρή διαφορά από τις τρεις Ducati GP22 των Bagnaia, Miller και Martin.

Σε αυτό το σημείο, ο Francesco Bagnaia «μέτρησε» τον έως τότε πρωτοπόρο του αγώνα στο Silverstone και εκμεταλλευόμενος την υψηλή ισχύ του V4 κινητήρα της Ducati τέθηκε επικεφαλής του αγώνα – ενόσω οι Miller, Martin και Vinales άρχιζαν να πιέζουν ασφυκτικά τον Alex Rins που από το σημείο και αυτό και μετά έχασε τη δυναμική του.

Οι τελευταίοι γύροι του 12ου αγώνα της χρονιάς στο MotoGP αποδείχθηκαν ακόμα πιο συναρπαστικοί. Κι αυτό, χάρη στον εκπληκτικό ρυθμό του Maverick Vinales, ο οποίος πέρασε τον Jack Miller απειλώντας εν συνεχελια με αξιώσεις τον μέχρι τότε πρωτοπόρο της κούρσας, Francesco Bagnaia. Ωστόσο, ο Ιταλός της Ducati άντεξε στην πίεση παίρνοντας μία ακόμα πειστική νίκη (σ.σ.: ο 8ος διαφορετικός νικητής στους τελευταίους 8 αγώνες στο Silverstone), εμπρός από τον Ισπανό της Aprilia και τον Jack Miller, που συμπλήρωσε το φετινό βρετανικό βάθρο.

The 8th different winner in the last eight visits to Silverstone! 🏆 This place always delivers! 🇬🇧 #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/jJg8deNKgr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 7, 2022

Εκπληκτική ήταν και η απόδοση του Enea Bastianini, ο οποίος αναρριχήθηκε τέταρτος, προσπερνώντας στον τελευταίο γύρο, με επιβλητικό μάλιστα τρόπο, τον Jorge Martin, με τον οποίο διεκδικούν τη δεύτερη μοτοσικλέτα της εργοστασιακής ομάδας της Ducatι για το 2023.

An incredible and late charge through the field from @Bestia23 earns him fastest independent rider with a P4 finish 🔥#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/JP8zL5rDzL — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 7, 2022

Έκτος κατετάγη ο Miguel Oliveira, με την εργοστασιακή KTM, ενώ ο Alex Rins περιορίστηκε στην έβδομη θέση, εμπρός από τον Fabio Quartararo και τον τραυματία σήμερα Aleix Espargaro.

Δέκατος ολοκλήρωσε ο Marco Bezzecchi, σε έναν ακόμα πολύ καλό αγώνα για τον Ιταλό της Mooney VR46 Racing Team.

Μετά την ολοκλήρωση 12 αγώνων στο MotoGP, ο Fabio Quartararo παραμένει επικεφαλής της βαθμολογίας, με 22 βαθμούς διαφορά από τον Aleix Espargaro και 49 από τον Francesco Bagnaia.

Ο επόμενος αγώνας θα πραγματοποιηθεί στις 21 Αυγούστου, στo Red Bull Ring της Αυστρίας.