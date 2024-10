MotoGP – Motegi: Νίκη για τον Francesco Bagnaia

O Francesco Bagnaia τέθηκε επικεφαλής από την αρχή κατακτώντας μια ακόμα νίκη στο Motegi, εμπρός από τον μεγάλο του αντίπαλο στην κούρσα του φετινού πρωταθλήματος.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του GP που ολοκληρώθηκε πριν λίγο στο πάντοτε συννεφιασμένο Motegi της Ιαπωνίας έσβησαν με τον Francesco Bagnaia να κερδίζει στην έξοδο της Τ1 τον Pedro Acosta, ενώ τρίτος πλασαρίστηκε ο Brad Binder που χθες εγκατέλειψε εξαιτίας μιας βλάβης στα ηλεκτρονικά στη μοτοσικλέτα της αυστριακής ομάδας. Πολύ καλή εκκίνηση γα τον Jorge Martin, που από ενδέκατος ανέβηκε τέταρτος στο τέλος του πρώτου γύρου, εμπρός από τον Jack Miller και τον Marc Marquez. Πιο πίσω, ο Enea Bastianini.

Take a look at what happened at T1 after the race start 🔎@marcmarquez93 and Maverick touched! 💥#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/KVoeSSJUp8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 6, 2024

Στον τρίτο γύρο, ο Pedro Acosta είχε -όπως και χθες στον αγώνα sprint- μια πτώση, ενώ την ίδια ώρα ο αποφασισμένος Jorge Martin εξαπέλυε την επίθεση του στον Brad Binder για την δεύτερη θέση. Ανοδική πορεία είχε και ο Marc Marquez που στον τέταρτο μόλις γύρο άφησε με… συνοπτικές διαδικασίες πίσω του και τις δύο KTM, ανεβαίνοντας έτσι τρίτος.

THE SHARK FALTERS AGAIN! 😱@37_pedroacosta has crashed out of 2nd at Turn 14 💥💥💥#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/gwcaOxrJfg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 6, 2024

Κάπου εκεί η κατάσταση σταθεροποιήθηκε, με τον Jorge Martin να πλησιάζει όλο και περισσότερο τον πρωτοπόρο Francesco Bagnaia και τον Marc Marquez να μην δείχνει ικανός να ενταχθεί το γκρουπ των δύο πρωτοπόρων μένοντας πίσω του σε μια απόσταση της τάξης άνω των 2 δλ.

Δεκαπέντε γύρους πριν το τέλος, οι σποραδικές σταγόνες της βροχής άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους στην ιαπωνική πίστα. Κάτι που τελικά δεν επηρέασε τη συνέχεια των αγώνα, με τους δύο πρωτοπόρους -Bagnaia και Martin- να ξεμακραίνουν από τον Marc Marquez και τον Enea Bastianini να περνά για την τέταρτη θέση τον Brad Binder. Πολύ πιο πίσω ακολουθούσαν τρεις Ducati των Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi και Fabio di Giannantonio.

Χωρίς περαιτέρω αλλαγές και… δράματα, ο Francesco Bagnaia κατάφερε να πάρει το απόλυτο και φυσικά τη νίκη, όπως και χθες, με τον Jorge Martin να ελαχιστοποιεί τις βαθμολογίες απώλειες από την δεύτερη θέση. Τρίτος, παρά την πίεση του Enea Bastianini, ολοκλήρωσε ο Marc Marquez, ενώ πέμπτος τελικά τερμάτισε ο Francco Morbidelli, που πέρασε στους τελευταίους γύρους τον Brad Binder. Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio, Aleix Espargaro και Jack Miller.

Έτσι, μετά την ολοκλήρωση του 16ου γύρου του MotoGP, ο Jorge Martin βλέπει τη διαφορά του από τον Francesco Bagnaia να μειώνεται στους 10 πλέον βαθμούς. Τρίτος είναι ο Enea Bastianini και τέταρτος ο Marc Marquez με 79 και 81 βαθμούς από την κορυφή αντίστοιχα.

Ο επόμενος αγώνας είναι σε δύο εβδομάδες από σήμερα στο Phillip Island της Αυστραλίας.