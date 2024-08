MotoGP – Μ. Βρετανία: Pole position για τον Aleix Espargaro, νίκη στο sprint για τον Enea Bastianini

Ο Aleix Espargaro πήρε την pole position στο Silverstone, με τον Enea Bastianini να είναι αυτός που εμφατικά απέσπασε τη νίκη από τον Jorge Martin λίγες ώρες αργότερα στον αγώνα sprint.

Μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, οι μηχανές στο MotoGP πήραν ξανά μπρος χθες με την πρώτη από τις τρεις μέρες του GP Μ. Βρετανίας που παραδοσιακά πραγματοποιείται στην πίστα του Silverstone.

Τόσο στις Ελεύθερες Δοκιμές 1 όσο και στο καθιερωμένο πλέον Practice που ολοκληρώθηκαν χθες, ο Jorge Martin ήταν ο κυρίαρχος, με τον επικεφαλής της κούρσας του Πρωταθλήματος Οδηγών Francesco Bagnaia να πλασάρεται συνολικά τρίτος αντιμετωπίζοντας μικρά προβλήματα με το στήσιμο της Desmosedici GP24. Αυτές που έδειξαν να έχουν εξαιρετικό ρυθμό και ταχύτητα, όπως και πέρσι, ήταν οι μοτοσικλέτες της Aprilia, με τον Aleix Espargaro να καταλαμβάνει το άτυπο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Σήμερα το πρωί στις Ελεύθερες Δοκιμές 2, o Ισπανός της Prima Pramac ήταν και πάλι ο ταχύτερος, εμπρός από τον Francesco Bagnaia που τελικά έλυσε τα προβλήματα με το set-up της μοτοσικλέτας του. Τρίτος ήταν ο Aleix Espargaro και τέταρτος, με την πρώτη GP23 του grid, o Fabio di Giannantonio. Αυτοί οι τέσσερις, μαζί με τους Enea Bastianini, Maverick Vinales, Franco Morbidelli, Jack Miller, Marc Marquez και Pedro Acosta, ήταν οι αναβάτες που κατέλαβαν τις πρώτες 10 θέσεις.

Με τον Pedro Acosta και Alex Marquez να παίρνουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τις Κατατακτήριες 2, στη μάχη της pole position κανείς δεν μπόρεσε να «πιάσει» τον εξαιρετικό χρόνο του Aleix Espargaro, ο οποίος δίκαια κατέλαβε την θέση 1, εμπρός από τον Francesco Bagnaia.

Την πρώτη γραμμή της σχάρας εκκίνησης συμπληρώσε ο Enea Bastianini, ο οποίος άφησε πίσω του στη δεύτερη τους Jorge Martin, Alex Martin και Brad Binder. Την θέσεις 7 έως 10 κατέλαβαν οι Marc Marquez, Maverick Vinales, Pedro Acosta και Fabio di Giannantonio.

BAGNAIA BLUNDERS 🤯@PeccoBagnaia has crashed out just as he was beginning to close in! 💥#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/VXDWhyPmms — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 3, 2024

MotoGP: Ο αγώνας sprint

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης των 10 γύρων του αγώνα sprint έσβησαν με τον Jorge Martin να κάνει μια καταπληκτική εκκίνηση περνώντας πρώτος, εμπρός από τον επίσης εξαιρετικό με το καλημέρα Enea Bastianini. Τρίτος έμεινε ο pole-man του τριημέρου, ενώ τέταρτος «έπεσε» ο Francesco Bagnaia καθώς η ανάρτησή του δεν ξεκλείδωσε στα φρένα της πρώτης στροφής – κάτι που συνέβη μετά την τέταρτη. Πέμπτος ήταν ο Marc Marquez, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε ιδανικά την μικρή επαφή των Brad Binder και Pedro Acosta που ακολουθούσαν στην προσωρινή γενική κατάταξη.

Η πρώτη μεγάλη ανατροπή στην κορυφή ήρθε έξι γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας, με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2022 και 2023 να κάνει το λάθος και να χάνει το μπροστινό της μοτοσικλέτας του εγκαταλείποντας άδοξα τον αγώνα sprint.

BAGNAIA BLUNDERS 🤯@PeccoBagnaia has crashed out just as he was beginning to close in! 💥#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/VXDWhyPmms — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 3, 2024

Η επόμενη αλλαγή ήρθε έναν γύρο αργότερα όταν ο Enea Bastianini, έχοντας και την ταχύτητα αλλά και τον ρυθμό στη σέλα της GP24, εξαπέλυσε με επιτυχία την επίθεσή του στον Jorge Martin περνώντας αυτός πρώτος.

Πτώση, στον προτελευταίο γύρο, είχε και ο Marc Marquez, ο οποίος έτσι έχασε την τέταρτη θέση που εύκολα μέχρι και εκείνη τη στιγμή κρατούσε.

Και κάπως έτσι, ο Enea Bastianini πήρε την πρώτη του νίκη σε sprint, εμπρός από τους Jorge Martin και Aleix Espargaro. Στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο Brad Binder και στην πέμπτη ο Pedro Acosta.

Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Aleix Marquez, Jack Miller, Maverick Vinales, Fabio di Giannantonio και Miguel Oliveira.

Στο πρωτάθλημα οδηγών ο Francesco Bagnaia εξακολουθεί να προηγείται, με διαφορά όμως μόλις 1 βαθμού από τον Jorge Martin (222 έναντι 221). Τρίτος είναι πλέον ο Enea Bastianini (167 βαθμοί) και τέταρτος ο Marc Marquez με 166 βαθμούς.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του GP των 20 γύρων σβήνουν αύριο στις 15:00 ώρα Ελλάδας.