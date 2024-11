MotoGP – Μαλαισία: Νίκη για τον Francesco Bagnaia

Ο Francesco Bagnaia έδωσε τον καλύτερο εαυτό του και κέρδισε το GP της Μαλαισίας, εμπρός από τον μεγάλο του αντίπαλο για την κατάκτηση του φετινού τίτλου που θα κριθεί στον τελευταίο αγώνα της φετινής σεζόν του MotoGP.

Στην ηλιόλουστη Sepang της Μαλαισίας τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του προτελευταίου GP της φετινής χρονιάς στο MotoGP έσβησαν με τον Francesco Bagnaia να είναι επιθετικός και να ανακτά με αποφασιστικότητα την πρωτιά στην κορυφή της Τ1 από τον Jorge Martin.

Ωστόσο, πριν την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, ο αγώνας διακόπηκε, με την κόκκινη σημαία να ανεμίζει, εξαιτίας της πτώσης στην Τ2 του Jack Miller, που συμπαρέσυρε τις μοτοσικλέτες των Brad Binder και Fabio Quartararo. Με το ιατρικό team να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον Αυστραλό της KTΜ, o οποίος δεν επανεκκίνησε τον αγώνα, το restart δόθηκε μετά από 20 λεπτά, με τους αναβάτες να στήνονται ξανά στη σχάρα εκκίνησης με βάση τις αρχικές τους θέσεις.

RED FLAG 🚩 The incident at Turn 2 involving Quartararo, Miller and Binder brings the race to an early stop #MalaysianGP 🇲🇾 | #TheRematch 🏆 pic.twitter.com/nkflFVQKhQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 3, 2024

Στη δεύτερη εκκίνηση, ο Francesco Bagnaia πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα για την Τ1 έναντι του Jorge Martin, ακολουθούμενος από τον εξαιρετικό με το καλημέρα Marc Marquez. Πιο πίσω, οι δύο Ducati των Franco Morbidelli και Enea Bastianini.

Η συνέχεια ήταν συγκλονιστική, με τους δύο διεκδικητές του τίτλου να επιδίδονται σε διαρκή προσπεράσματα, κυριολεκτικά σώμα με σώμα, του ενός προς τον άλλο. Τελικά, ύστερα από τρεις πολύ έντονους γύρους ανάμεσα στους δύο, ο Francesco Bagnaia κατάφερε να επικρατήσει έναντι του Ισπανού και να «χτίσει» την απαραίτητη διαφορά στην κορυφή του αγώνα των 19 πλέον γύρων.

Full respect to them both! This is two of the best riders on earth riding at their absolute best with everything on the line! What bravery this is! 🔥#MalaysianGP 🇲🇾 | #TheRematch 🏁 pic.twitter.com/mXayNnmjZg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 3, 2024

Με 13 γύρους να απομένουν και τους Francesco Bagnaia και Jorge Martin στο 1-2 με διαφορά άνω του 1 δλ., τόσο ο Marc Marquez, από την τρίτη θέση, όσο και ο Franco Morbidelli, από την τέταρτη, είχαν πτώσεις στην Τ15 και T9, γεγονός που αυτομάτως προβίβασε τους Enea Bastianini, Alex Marquez και Pedro Acοsta στις θέσεις 3, 4 και 5 αντίστοιχα.

OH @marcmarquez93 is gone! 💥 He was pulling off miracles sticking with the GP24s in front of him! #MalaysianGP 🇲🇾 | #TheRematch 🏁 pic.twitter.com/LjlgFBBF7s — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 3, 2024

Το υπόλοιπο GP δεν επεφύλασσε περισσότερες… συγκινήσεις, με τον Francesco Bagnaia να παίρνει την πολυπόθητη νίκη εμπρός από τον Jorge Martin – που πλέον χαμογελά ακόμα περισσότερο ενόψει του μεγάλου τελικού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τελικά στο Montmelo της Βαρκελώνης σε δύο εβδομάδες από σήμερα.

Τρίτος, σε έναν μοναχικό αγώνα, ολοκλήρωσε ο Enea Bastianini, τέταρτος ο Alex Marquez και πέμπτος ο Pedro Acosta. Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Alex Rins, Marco Bezzecchi και Augusto Fernandez.

Στη βαθμολογία και με ένα sprint και ένα GP να απομένουν πριν το πέσιμο της φετινής αυλαίας, η διαφορά που χωρίζει τους Jorge Martin και Francesco Bagnaia είναι 24 βαθμοί. Τρίτος, παραμένει ο Marc Marquez – ο οποίος, μετά την πτώση του, συνέχισε τον αγώνα με την πληγωμένη GP23 παίρνοντας τους τέσσερις πολύτιμους βαθμούς της 12ης θέσης – έχοντας ένα προβάδισμα μόλις 1 βαθμού έναντι του τρίτου Enea Bastianini.

Ραντεβού στην Καταλονία σε δύο εβδομάδες από σήμερα.