MotoGP – Μαλαισία: Pole position για τον Francesco Bagnaia, νίκη στο sprint για τον Jorge Martin

Ο Jorge Martin βρίσκεται πλέον μια ανάσα πριν την κατάκτηση του φετινού τίτλου στο MotoGP μετά τη νίκη του στον αγώνα sprint στη Μαλαισία σε συνδυασμό με την όγδοη φετινή εγκατάλειψη του Francesco Bagnaia.

Το αγωνιστικό τριήμερο στην πάντοτε θερμή πίστα της Sepang στη Μαλαισία για τον προτελευταίο γύρο του φετινού θεσμού στο MotoGP ξεκίνησε χθες με τις καθιερωμένες Ελεύθερες Δοκιμές 1, στις οποίες ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Francesco Bagnaia έδωσε με μιας το ρυθμό γράφοντας το όνομά του στη θέση 1.

Ο αντίπαλός του και στο φετινό πρωτάθλημα, Jorge Martin, παραμένοντας στη σκληρή πίσω γόμα της Michelin στο FP1, περιορίστηκε στην έκτη θέση, ενώ εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Andrea Iannone στη σέλα μιας μοτοσικλέτας MotoGP ύστερα από πέντε χρόνια απουσίας, με τον Ιταλό να γράφει τον ένατο χρόνο.

Λίγες ώρες αργότερα, στο κρίσιμο Practice, ο Francesco Bagnaia έκανε ξανά τον πρώτο χρόνο, εμπρός από τον Jorge Martin που στον δεύτερο «θερμό» του γύρο στο time attack είχε μια πτώση στην Τ1. Τρίτος, με μια ακόμα Desmocedici GP24, ήταν ο Enea Bastianini, ο οποίος άφησε πίσω του τον Maverick Vinales και τον Alex Marquez. Το πολυπόθητο εισητήριο που οδηγεί απευθείας στην Κατατακτήριες 2 πήραν επίσης ο Fabio Quartararo, o Franco Morbidelli με την τέταρτη GP24, η δεύτερη Yamaha του Alex Rins, η εργοστασιακή KTM του Jack Miller καθώς και η Ducati GP23 του Marc Marquez.

Μετά και τη σημερινή επικράτηση του Francesco Bagnaia στις Ελεύθερες Δοκιμές b, σειρά είχαν οι Κατατακτήριες 1, από τις οποίες την πρόκριση πήραν οι Johann Zarco και Brad Binder. Στη δε μάχη της pole position, ο Francesco Bagnaia, για μια ακόμα φορά, δεν είχε αντίπαλο κατακτώντας εμφατικά με νέο ρεκόρ πίστας μία ακόμα pole position, εμπρός από τον Jorge Martin. Την πρώτη σειρά στη σχάρα εκκίνησης συμπληρώνει ο Alex Marquez, έχοντας πίσω του στις αμέσως επόμενες τους Franco Morbidelli–Marc Marquez–Enea Bastianini και Jack Miller–Fabio Quartararo–Alex Rins.

That Q2 was OUT OF THIS WORLD 🤯 And the best part is that #TheRematch continues later on with #TissotSprint looking like this 👀#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/zQ8seRyOBK — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 2, 2024

MotoGP: Ο αγώνας sprint των 10 γύρων

Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων ο Jorge Martin ήταν αυτός που κατάφερε να στρίψει πρώτος στην Τ1, εμπρός από τον Francesco Bagnaia που δεν εκκίνησε το ίδιο δυναμικά με τον Ισπανό. Ελάχιστα πιο πίσω ακολουθούσε… κατά πόδας ο Marc Marquez. Τέταρτος ο Enea Bastianini, σχεδόν ένα δευτερόλεπτο πιο πίσω, και πέμπτος ο Alex Marquez.

Το πρωτάθλημα και φυσικά ο αγώνας sprint πήραν αρνητική τροπή για τον Ιταλό της Ducati Lenovo Tram, όταν στον τρίτο από τους δέκα γύρους ο Francesco Bagnaia έχασε το μπροστινό της GP24 στην αργή αριστερή Τ9 εγκαταλείποντας άδοξα την προσπάθειά του.

Η συνέχεια δεν επεφύλαξε αλλαγές στην κορυφή, με τον Jorge Martin να οδηγεί αλάνθαστα και να παίρνει τη νίκη εμπρός από τους Marc Marquez και Enea Bastianini.

Ο Alex Marquez είδε την καρό σημαία από την τέταρτη θέση, εμπρός από τον πολύ καλό σήμερα Fabio Quartararo που επικράτησε του Franco Morbidelli.

Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Brad Binder, Jack Miller, Pedro Acosta και Marco Bezzecchi.

Στο πρωτάθλημα αναβατών, ο Jorge Martin έχει πλέον προβάδισμα 29 βαθμών από τον Francesco Bagnaia. Γεγονός που σημαίνει πως με μία συγκομιδή 9 περισσότερων βαθμών από τον Francesco Bagnaia στο αυριανό GP, ο Ισπανός της Prima Pramac μπορεί να στεφθεί στη Sepang Παγκόσμιος Πρωταθλητής για το 2024.