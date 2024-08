MotoGP: Με την εργοστασιακή υπογραφή της Ducati ο Fabio di Giannantonio για δύο ακόμη χρόνια στην ομάδα του Valentino Rossi

Ο Fabio di Giannantonio θα συνεχίζει να αγωνίζεται με τα χρώματα της Pertamina Enduro VR46 Racing Team για δύο επιπλέον χρόνια (2025 και 2026) όπως επισήμως ανακοινώθηκε σήμερα από τους ιθύνοντες της ομάδας του Valentino Rossi στο MotoGP.

Μάλιστα, ο 26χρονος Ιταλός θα έχει για πρώτη φορά απευθείας συμβόλαιο με την Ducati Corse οδηγώντας από του χρόνου για λογαριασμό της Pertamina Endurο VR46 Racing Team την πιο πρόσφατη εκδοχή (βλ. Desmosedici GP25) της ιταλικής μοτοσικλέτας.

Έτσι, ο Fabio di Giannantonio θα γίνει ο τέταρτος αναβάτης εν όψει 2025, μαζί με τους Francesco Bagnaia, Marc Marquez και Fermin Aldeguer, με εργοστασιακό συμβόλαιο με την ομάδα από το Borgo Panigale.

Happy to officially welcome @FabioDiggia49 in the @ducaticorse family! 🤩 The Italian rider will continue with the @VR46RacingTeam in 2025 and 2026 aboard an official #DesmosediciGP #ForzaDucati pic.twitter.com/56dqlHyWF2

— Ducati Corse (@ducaticorse) August 7, 2024