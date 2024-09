MotoGP – Misano 2: Pole position και νίκη στο sprint για τον Francesco Bagnaia

Το αγωνιστικό τριήμερο στο Misano, για τον 14ο φετινό αγώνα στο MotoGP και δεύτερο διαδοχικό στο συγκεκριμένο τερέν μέσα στο 2025, ξεκίνησε χθες με τις Ελεύθερες Δοκιμές 1 και το καθιερωμένο πλέον Practice που ορίζει ποιοι θα είναι οι δέκα αναβάτες που θα πάρουν την απευθείας πρόκριση για τις Κατατακτήριες 2.

Στην πρώτη περίοδο, ο μισο-βρεγμένος ασφαλτοτάπητας της ιταλικής πίστας δεν έδωσε στους αναβάτες τη δυνατότητα να πετύχουν τους χρόνους που επιθυμούσαν. Σε αυτές τις συνθήκες, ταχύτερος όλων ήταν ο Marc Marquez, ακολουθούμενος από τις Ducati GP24 των Jorge Martin, που προηγείται στην κούρσα του πρωταθλήματος, Franco Morbidelli και Francesco Bagnaia.

