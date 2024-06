MotoGP – Mugello: Εμφατική νίκη για τον Francesco Bagnaia, εντός έδρας 1-2 για την Ducati

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης έσβησαν στο Mugello με τον Francesco Bagnaia να εκκινεί εκπληκτικά και με αποφασιστικότητα παίρνοντας τα ηνία του αγώνα μετά την Τ3, εμπρός από τον Jorge Martin, τον Enea Bastianini και τον Marc Marquez. Πέμπτος ο Pedro Acosta και έκτος ο Franco Morbidelli.

Με εξαίρεση τον Pedro Acosta, που επιχείρησε να πιέσει και να περάσει τον Marc Marquez, όχι όμως με επιτυχία, οι πρωτοπόροι της κούρσας τήρησαν στάση αναμονής στους πρώτους γύρους προφυλάσσοντας τα ελαστικά τους για τη συνέχεια του GP των 23 γύρων.

Φτάνοντας ακριβώς στα μισά του αγώνα, τίποτα δεν είχε αλλάξει, με τον Francesco Bagnaia να ελέγχει τη διαφορά του από πρωτοπόρο της κούρας του Πρωταθλήματος Αναβατών, ενόσω λίγο πιο πίσω ο Marc Marquez άρχιζε να ανεβάζει ρυθμό πιέζοντας τον Enea Bastianini για την τρίτη θέση.

Η πρώτη αλλαγή στην κορυφή ήρθε έξι γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας όταν ο Ισπανός οκτώ φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής έκανε τελικά την κίνηση του στα φρένα της μεγάλης ευθείας περνώντας αποφασιστικά την πιο… σύγχρονη Ducati του Ιταλού της επίσημης εργοστασιακής ομάδας. Ωστόσο, ο Enea Bastianini μάζεψε δυνάμεις και απάντησε στον Ισπανό, ανεβαίνοντας ξανά στην τρίτη θέση.

Και όχι μόνο, μιας και στην τελευταία στροφή του τελευταίου γύρου ο Ιταλός έκανε το θαύμα του και με περισσή μαεστρία πέρασε και τον Jorge Martin, κάνοντας έτσι το 1-2 για την Ducati Lenovo Team μέσα στην έδρα της ιταλικής εταιρείας από το Borgo Panigale.

Πίσω από τους Bagnaia, Bastianini και Martin ολοκλήρωσε ο Marc Marquez, ενώ τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Pedro Acosta, Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio, Maverick Vinales, Alex Marquez και Brad Binder.

Στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Αναβατών ο Jorge Martin παραμένει πρώτος, με 171 βαθμούς. Δεύτερος είναι o Francesco Bagnaia, με 153 βαθμούς και τρίτος ο Marc Marquez με 136 βαθμούς.

Ο επόμενος, όγδοος κατά σειρά αγώνας του MotoGP θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 28-30 Ιουνίου στο Assen της Ολλανδίας.

