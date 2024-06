MotoGP – Mugello: Pole position για τον Jorge Martin, νίκη για τον Francesco Bagnaia στο sprint

Ο Jorge Martin πήρε την pole position στο Mugello, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα το άστρο που έλαμψε ήταν εκείνο του Francesco Bagnaia, ο οποίος πήρε εμφατικά την πρώτη φετινή νίκη του σε sprint, εμπρός από τον Marc Marquez.

Το αγωνιστικό τριήμερο στο Mugello της Ιταλίας, στην καλύτερη ίσως πίστα του καλεντάρι του MotoGP, ξεκίνησε χθες με τις καθιερωμένες Ελεύθερες Δοκιμές 1, στις οποίες ο Maverick Vinales έγραψε τον καλύτερο χρόνο, εμπρός από τον Fabio Quartararo, ο οποίος πριν λίγες μέρες είχε δοκιμάσει την Yamaha Μ1 στο συγκεκριμένο τερέν επωφελούμενος τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα του από τα πλεονεκτήματα που τους προσφέρει φέτος το νέο σύστημα παραχωρήσεων.

Λίγες ώρες αργότερα, στο καθοριστικό Practice και προπομπό, όπως αποδεικνύεται πλέον, των Κατατακτηρίων, o Francesco Bagnaia δεν άφησε περιθώρια στους αντιπάλους του γράφοντας με εντυπωσιακό τρόπο τον καλύτερο χρόνο. Ωστόσο, αρκετές ώρες αργότερα, ο Ιταλός δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής τιμωρήθηκε με ποινή τριών θέσεων στη σχάρα εκκίνησης για το GP της Κυριακής (και όχι για το sprint του Σαββάτου) καθώς προς το τέλος του Practice κινήθηκε με αργό ρυθμό πάνω στην αγωνιστική γραμμή χαλώντας τον γύρο που πραγματοποιούσε εκείνη τη στιγμή ο Alex Marquez.

Μαζί με τον Ιταλό, την απευθείας πρόκριση για το Q2 πήραν ο Alex Rins, επιβεβαιώνοντας την ταχύτητα της Yamaha M1 στο συγκεκριμένο τερέν, ο Pedro Acosta, που συνεχίζει να εντυπωσιάζει, ο Miguel Oliveira, που βρίσκει σιγά σιγά τα πατήματά του στη σέλα της RS-GP της Trackhouse Racing, ο Marc Marquez, ο οποίος αναμένει την απόφαση της Ducati για το ποιος θα είναι ο δεύτερος αναβάτης της επίσημης ομάδας για το 2025, ο Enea Bastianini, που φαίνεται να χάνει το εν λόγω… χρίσμα για τη νέα σεζόν, ο Jorge Martin, που διεκδικεί από θέση ισχύος την περίοπτη αυτή θέση μαζί με τον οκτώ φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή, ο αδελφός του τελευταίου Alex Marquez, o Maverick Vinales και ο ομόσταβλός του στην Aprilia, στην τελευταία του σεζόν στο MotoGP, Aleix Espargaro.

✌️ @PeccoBagnaia keeps that momentum going on home turf! @Rins42 is up to 2nd ahead of @37_pedroacosta, who bounced back from a crash earlier on 💪#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/3lpqATV0ud — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 31, 2024

Σήμερα το πρωί, στις Ελεύθερες Δοκιμές 2, ο Francesco Bagnaia πήρε ξανά την άτυπη pole, εμπρός από τον Marc Marquez, τον Franco Morbidelli και τον Enea Bastianini, όλοι με μοτοσικλέτες της Ducati, ενώ την 5άδα συμπλήρωσε ο Pedro Acosta.

Από τη μάχη των Κατατακτηρίων 1, το πολυπόθητο εισιτήριο πήρε με νέο ρεκόρ πίστας ο Franco Morbidelli, μαζί με τον Raul Fernandez, ο οποίος συνεχίζει να «ανεβαίνει» μετά την πολύ καλή εμφάνιση του νεαρού Ισπανό στον προηγούμενο αγώνα στο Montmelo.

Στη μάχη της pole position, στη πρώτη απόπειρα των αναβατών, ο Jorge Martin ήταν αυτός που είδε το όνομά του στη θέση 1, με τον Francesco Bagnaia να ακολουθεί κατά πόδας με διαφορά μικρότερη του… μισού δεκάτου, εμπρός από τον Maverick Vinales, τον Marc Marquez και τον Enea Bastianini. Στη δεύτερη και καθοριστική έξοδο από τα pit, τίποτε δεν άλλαξε, με τον Marc Marquez μάλιστα να τίθεται εκτός μάχης ύστερα από μια ανώδυνη ευτυχώς πτώση στην Τ10.

Έτσι, ο Jorge Martin πήρε την πολυπόθητη pole position στο Mugello, εμπρός από τους Francesco Bagnaia, ο οποίος θα ξεκινήσει το GP από τη θέση 5 εξαιτίας της ποινής που πήρε χθες και το sprint από την θέση 2. Τον τρίτο χρόνο έγραψε ο Maverick Vinales, ακολουθούμενος από τους Marc Marquez (τρίτος στη σχάρα εκκίνησης του GP), Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Alex Marquez, Aleix Espargaro και Alex Rins, που συμπληρώνει την 10άδα.

MotoGP: Ο αγώνας sprint των 11 γύρων

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης έσβησαν με τον Francesco Bagnaia να πετυχαίνει τον στόχο του και να στρίβει αυτός πρώτος για την κατηφορική Τ1, πίσω από τον Enea Bastianini και τον αφηνιασμένο Jorge Martin, ο οποίος έκανε την επίθεσή του, πριν καν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος, περνώντας στη θέση 2. Πιο πίσω ακολουθούσαν οι Marc Marquez και Brad Binder, υπό το άγρυπνο βλέμμα του Pedro Acosta.

Στον αμέσως επόμενο γύρο, ο Enea Bastianini πέρασε στα φρένα στο τέλος της μεγάλης ευθείας τον Jorge Martin, ο οποίος όμως στην προσπάθεια του να απαντήσει ακούμπησε την GP24 του Ιταλού με αποτέλεσμα ο τελευταίος να πέσει εγκαταλείποντας άδοξα τον αγώνα. Πιο πίσω, ο Pedro Acosta πέρασε με αποφασιστικότητα στον Brad Binder ανεβαίνοντας αυτός στην τέταρτη θέση.

Στην κορυφή η μάχη είχε ανάψει για τα καλά, με τον Marc Marquez να επιτίθεται για τη δεύτερη θέση και τον Jorge Martin να αντιστέκεται με σθένος. Όχι όμως για πολύ, καθώς στον επόμενο γύρο ο Ισπανός της Gresini Racing προετοίμασε ιδανικά την κίνηση του περνώντας από την εσωτερική αυτή τη φορά στο τέλος της μεγάλης ευθείας της πίστας τον συμπατριώτη και διεκδικητή της περίοπτης δεύτερης θέσης στη Ducati Lenovo Team για το 2025. Στην κορυφή, εν τω μεταξύ, ο Francesco Bagnaia οδηγούσε με πολύ καλό ρυθμό την κούρσα με διαφορά πάνω από 1 δλ.

Second time was the charm for @marcmarquez93 ✅ The Spaniard is up in 2nd, a little over a second off @PeccoBagnaia 👀#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/hHoMWxhGyQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 1, 2024

Η πρώτη μεγάλη ανατροπή ήρθε τέσσερις γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας όταν ο πρωτοπόρος του Πρωταθλήματος Αναβατών Jorge Martin και τρίτος έως τότε έκανε δίχως πίεση το λάθος, εγκαταλείποντας με πτώση στα φρένα της Τ1 τον αγώνα.

Οι τελευταίοι γύροι ολοκληρώθηκαν χωρίς περαιτέρω αλλαγές, με τον Francesco Bagnaia να παίρνει εμφατικά τη νίκη, τον Marc Marquez να τερματίζει δεύτερος και τον Pedro Acosta να καταλαμβάνει δίκαια το τελευταίο σκαλί του βάθρου.

Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Franco Morbidelli, Maverick Vinales, Brad Binder, Fabio di Giannantonio, Alex Marquez, Aleix Espargaro και Raul Fernandez.

Στο Πρωτάθλημα Αναβατών ο Jorge Martin παραμένει στους 155 βαθμούς, με τους Francesco Bagnaia και Marc Marquez να ψαλιδίζουν τη διαφορά από τον Ισπανό της Prima Pramac στους 27 και 32 βαθμούς αντίστοιχα.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του αυριανού GP σβήνουν στο Mugello στις 15:00 ώρα Ελλάδας.