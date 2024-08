MotoGP: Ο Ai Ogura στην Trackhouse Racing

Βάζοντας τέλος στις σχετικές φήμες των τελευταίων ημερών, η Trackhouse Racing επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο Ιάπωνας αναβάτης Ai Ogura θα αγωνίζεται στο MotoGP στη σέλα της Aprilia RS-GP της αμερικανικής ομάδας, αρχής γενομένης από το 2025.

Ο Ai Ogura -ο οποίος φέτος συμμετέχει στη Moto2 έχοντας κατακτήσει δύο νίκες σε δέκα αγώνες- θα έχει στο πλευρό του τόσο το 2025 όσο και το 2026 τον Raul Fernandez που πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του με την αμερικανική ομάδα στην οποία ήδη από φέτος ηγείται ο Davide Brivio.

Έχοντας εξασφαλίσει την δεύτερη θέση στο Asia Talent Cup το 2016, ο Ai Ogura «μετακόμισε» στην Ευρώπη το 2017 και αγωνίστηκε για δύο σεζόν στο FIM CEV Moto3 Junior World Championship. Το 2018, έκανε το ντεμπούτο του στη Moto3, τερματίζοντας τρίτος στη βαθμολογία το 2020. Ο Ai Ogura ανέβηκε στην κατηγορία Moto2 το 2021.

Σε σχετικές δηλώσεις του, ο Ai Ogura είπε: «Πρώτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που αποτελούν μέρος αυτού του project και όλους όσοι με στήριξαν. Το MotoGP είναι το μέγιστο επίπεδο που μπορείς να φτάσεις, οπότε προφανώς είμαι πολύ χαρούμενος που τα κατάφερα. Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να αγωνιστώ στην κορυφαία κατηγορία και ανυπομονώ να το κάνω μαζί με την Trackhouse Racing MotoGP Team. Η ομάδα είναι πραγματικά ανταγωνιστική και η μοτοσυκλέτα είναι πολύ δυνατή.»

Η έλευση του 23χρονου Ιάπωνα στην Trackhouse Racing ανοίγει και τυπικά τον δρόμο για την επισημοποίηση της μεταγραφής του Miguel Oliveira στην Prima Pramac Racing που από του χρόνου θα συμμετέχει στο MotoGP χρησιμοποιώντας τις μοτοσικλέτες της Yamaha.

