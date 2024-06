MotoGP: Οι Enea Bastianini και Maverick Vinales στη «νέα» Red Bull KTM Tech3 το 2025

Το 2025 σηματοδοτεί μια νέα εποχή στο MotoGP για την Red Bull Gas Gas Tech3, καθώς από τη νέα αγωνιστική σεζόν η ομάδα αλλάζει όνομα και… χρώμα, εντάσσοντας συγχρόνως στο ρόστερ των αναβατών της δύο δυνατά ονόματα του grid.

Η νέα ομάδα θα φέρει από το 2025 την ονομασία Red Bull KTM Tech3 αποτελώντας, με ίδιες ακριβώς μοτοσικλέτες, την «δορυφορική» ομάδα της Red Bull KTM Factory Racing με αναβάτες της τον Enea Bastianini και τον Maverick Vinales.

Ο 26χρονος Ιταλός από το Ρίμινι και ο 29χρονος Ισπανός από τη Roses θα οδηγούν τις εργοστασιακές RC16 της KTM ως μέρος μιας πολυετούς συμφωνίας που σύναψαν με το αυστριακό εργοστάσιο σχηματίζοντας έτσι ένα πορτοκαλί… κουαρτέτο για λογαριασμό των αυστριακών μαζί με τους Brad Binder και Pedro Acosta.

Η μετακίνηση των Enea Bastianini και Maverick Vinales στην Red Bull KTM Tech3, σε συνδυασμό με την άφιξη του Pedro Acosta στην Red Bull KTM Factory Racing, σηματοδοτεί μοιραία και τη λήξη της συνεργασίας με το αυστριακό στρατόπεδο των Jack Miller και Augusto Fernandez.

Ο Enea Bastianini έκανε το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πριν από δέκα χρόνια με μια KTM RC4. Μέσα σε επτά χρόνια, απέσπασε έξι νίκες και περισσότερα από 30 βάθρα τόσο στη Moto3 όσο και στη Moto2, όπου και κατέκτησε το στέμμα το 2020. Ο Ιταλός ήρθε στο MotoGP το 2021 σε ηλικία 23 ετών και έχει στο ενεργητικό του μέχρι σήμερα 5 νίκες και 12 βάθρα.

Ο Maverick Vinales είναι ο μοναδικός αναβάτης στη σύγχρονη εποχή του MotoGP που έχει στο ενεργητικό του νίκες με τρεις διαφορετικούς κατασκευαστές. Έχει κατακτήσει το στέμμα στη Moto3 το 2013, ενώ το 2015 μεταπήδησε στη μεγάλη κατηγορία και κατέγραψε την επόμενη σεζόν την πρώτη από τις 10 νίκες του στο MotoGP.

🚨 BREAKING 🚨@Bestia23 and Maverick Viñales will join @Tech3Racing next season 🤝#MotoGP2025 pic.twitter.com/sYp23YfUCV

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 13, 2024