MotoGP: Προαγωγή για τον Pedro Acosta

Όπως είχε ήδη προαναγγελθεί, η Red Bull KTM Factory Racing άδραξε την ευκαιρία ανακοινώνοντας προ ολίγου στο περιθώριο του GP που πραγματοποιείται αυτό το τριήμερο στο Mugello της Ιταλίας ότι θα φέρει για το 2025 στους κόλπους της εργοστασιακής ομάδας τον δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή, Pedro Acosta.

Η «αναρρίχηση» του 19χρονου αναβάτη στα GP μοιάζει με παραμύθι, με τον Ισπανό να κερδίζει το Red Bull MotoGP Rookies Cup το 2020 στη δεύτερη σεζόν του στη συγκεκριμένη σειρά αγώνων. Εν συνεχεία, ο Pedro Acosta υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα Red Bull KTM Ajo του Aki Ajo, κερδίζοντας το πρώτο βάθρο στο ντεμπούτο του στη Moto3 στο Κατάρ το 2021. Η πρώτη νίκη ήρθε τάχιστα, και συγκεκριμένα στο ίδιο τερέν το επόμενο Σαββατοκύριακο. Η μία και μοναδική… θητεία του Pedro Acosta στην κατηγορία ολοκληρώθηκε με παροιμιώδη επιτυχία με την κατάκτηση του τίτλου.

🗣️ “It was important to me to keep pushing with KTM, and to see the whole project and the story until now and how we have grown in racing. So, it’s nice to carry on for the future: getting in orange is like coming back home.” @37_pedroacosta #KTM #ReadyToRace pic.twitter.com/y9HaI22K6A

— Red Bull KTM Factory Racing (@KTM_Racing) June 1, 2024