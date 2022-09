MotoGP – Σαν Μαρίνο: Τέταρτη συνεχόμενη νίκη για τον Francesco Bagnaia

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης στο Misano έσβησαν στις 15:00 ώρα Ελλάδας, με τον Jack Miller, τον χθεσινό pole-man, να παίρνει τα ηνία του αγώνα, εμπρός από τους Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Maverick Vinales και Marco Bezzecchi.

Εν τω μεταξύ, εκτός μάχης, στην πρώτη κιόλας στροφή του πρώτου γύρου, τέθηκαν με πτώσεις οι Johann Zarco, Pol Espargaro και Michele Pirro.

Three down at Turn 1! 💥@polespargaro, @JohannZarco1 and @PirroRider are out! 😢#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/H7LnKfziUk

