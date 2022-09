MotoGP – Σαν Μαρίνο: Pole position για τον Jack Miller

Το αγωνιστικό τριήμερο στο Misano, 14ο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο MotoGP, ξεκίνησε χθες με τις Ελεύθερες Δοκιμές 1 και 2 και τη βροχή να μένει τελικά… μακριά από την ιταλική πίστα, παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις των μετεωρολόγων. Σήμερα το πρωί, τα σύννεφα έκαναν την εμφάνισή τους στο Misano World Circuit Marco Simoncelli, όχι όμως και η βροχή, κάτι που έδωσε τη δυνατότητα σε ομάδες και αναβάτες να ολοκληρώσουν ανεπηρέαστοι τα προγράμματά τους στις Ελεύθερες Δοκιμές 3 και 4.

Σε αντίθεση, λίγα λεπτά αργότερα, οι πρώτες ψιχάλες έβαλαν φρένο στη δεύτερη προσπάθεια των αναβατών να βελτιώσουν τους χρόνους τους στις Κατατακτήριες 1. Έτσι, οι δύο αναβάτες της Mooney VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi και Luca Marini, αμφότεροι με μοτοσικλέτες της Ducati, ήταν αυτοί που πήραν τελικά το πολυπόθητο εισιτήριο για το Q2 – που παραδοσιακά ορίζει τη σειρά κατάταξης για τους 12 πρώτους αναβάτες του grid – έχοντας προλάβει να γράψουν λίγο νωρίτερα το «1-2» σε στεγνό για την περίσταση οδόστρωμα.

That’s it! The rain denies any further changes! 🛑

Relief for the @VR46RacingTeam as both their boys make it through to Q2! 👏#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/I92YqJvIpi

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 3, 2022