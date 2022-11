MotoGP – Βαλένθια: Pole position για τον Jorge Martin

O Ισπανός πήρε εμφατικά μια ακόμα pole position, στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς στο MotoGP που θα κρίνει και τον τίτλο στο Πρωτάθλημα Αναβατών.

Η αυλαία για τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς στο MotoGP για το 2022, ο οποίος θα κρίνει και τον τίτλο στο Πρωτάθλημα Αναβατών και Ομάδων, άνοιξε χθες Παρασκευή με τις Ελεύθερες Δοκιμές 1 και 2 και συνεχίστηκε με το τρίτο και τέταρτο σκέλος τους σήμερα, πριν την πραγματοποίηση των πάντοτε κρίσιμων Κατατακτηρίων 1 και 2, στην ηλιόλουστη για την περίσταση Βαλένθια, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική πίστα με σφικτή χάραξη και αριστερόστροφη φορά.

Από το Q1, το προβάδισμα στην πρώτη έξοδο των δεκατεσσάρων αναβατών από τα pit πήραν ο Maverick Vinales με την RS-GP της ιταλικής Aprilia και ο επίσης «τοπικός» Alex Rins με την GSX-RR της Suzuki, η οποία αποχαιρετά το MotoGP με το GP στην ισπανική πίστα.

Οι ισορροπίες εντός πίστας δεν διαφοροποιήθηκαν στη συνέχεια, πολλώ δε μάλλον μετά και την πτώση του Enea Bastianini, ο οποίος θα ξεκινήσει τον αυριανό αγώνα από την 13η θέση – κάτι ωστόσο που δεν αναμένεται να πτοήσει τον Ιταλό αναβάτη της Gresini Racing και ομόσταβλο του Francesco Bagnaia στην Ducati Lenovo Team από… αύριο το απόγευμα.

Viñales and @Rins42 advance to the fight for pole position

Στο κυρίως πιάτο της ημέρας που παραδοσιακά καθορίζει τη σειρά εκκίνησης για τους δώδεκα πρώτους αναβάτες, ο Jorge Martin με την Ducati GP22 της Prima Pramac έδειξε με το καλημέρα τα δόντια του, ενώ ταχύς ήταν και ο Jack Miller, με μια ακόμα GP22, ο οποίος κατέλαβε προσωρινά την δεύτερη θέση, εμπρός από τον Alex Rins. Ακολουθώντας μια συντηρητική προσέγγιση, ο πρωτοπόρος της κούρσας του Πρωταθλήματος Αναβατών, Francesco Bagnaia, περιορίστηκε στην δέκατη θέση, ενώ ο μοναδικός «αντίζηλός» του για τον τίτλο, Fabio Quartararo, στην πέμπτη.

Στον… τελικό των Κατατακτηρίων 2 κανείς δεν αμφισβήτησε τα πρωτεία του Jorge Martin, ο οποίος πήρε εμφατικά έτσι την τελευταία pole position της χρονιάς.

Ωστόσο, ήταν ο Marc Marquez εκείνος που «έκλεψε» την δεύτερη θέση από τον Jack Miller, που με τη σειρά του θα ξεκινήσει αύριο από την τρίτη θέση.

@marcmarquez93 celebrates P2 on the grid

Τελικά, ο Fabio Quartararo κατάφερε να ανέβει μια θέση «προσπερνώντας» τον Alex Rins και τον πολύ καλό και στο Q2, Maverick Vinales, που συμπληρώνει την δεύτερη σειρά στη σχάρα εκκίνησης του αυριανού αγώνα. Ο Brad Binder σημείωσε τον έβδομο χρόνο, εμπρός από τον Franceco Bagnaia, τον Johann Zarco (ο οποίος είχε μια ανώδυνη πτώση στην τελευταία του προσπάθεια) και τον Aleix Espargaro, με τη δεύτερη μοτοσικλέτα της Aprilia.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης στη Βαλένθια σβήνουν στις 15:00 ώρα Ελλάδας.