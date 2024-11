MotoGP – Βαρκελώνη: Αυτός είναι ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2024

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του Solidarity GP στη Βαρκελώνη, στον μεγάλο τελικό της φετινής χρονιάς στο MotoGP, έσβησαν με τον Francesco Bagnaia να κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει και να ηγείται της κούρσας. Πίσω του, o Jorge Martin, ενώ σε απόσταση αναπνοής στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Marc Marquez. Τέταρτος ο επιθετικός και σήμερα Enea Bastianini.

Στο τέλος του πρώτου κιόλας γύρου, ο Marc Marquez δεν… δείλιασε και πέρασε στα ίσια στα φρένα της μεγάλης ευθείας τον Jorge Martin, ο οποίος αμέσως μετά άρχισε να νιώθει την πίεση του Enea Bastianini – που διεκδικεί την τρίτη θέση στο Πρωτάθλημα Αναβατών.

🔄 @marcmarquez93 is up into second! @88jorgemartin drops to third ahead of @Bestia23 📉#SolidarityGP 🏁 pic.twitter.com/jMs269x4kn

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 17, 2024