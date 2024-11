MotoGP – Βαρκελώνη: Pole position και νίκη στο sprint για τον Francesco Bagnaia

O Francesco Bagnaia ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος σε κατατακτήριες και sprint. Ωστόσο, ο Jorge Martin είναι ο μεγάλος κερδισμένος, καθώς βρίσκεται πλέον μια ανάσα πριν την κατάκτηση του πρώτου του στέμματος στο MotoGP μετά και την ολοκλήρωση του αυριανού GP στο Montmelo. Εκτός…

Το αγωνιστικό τριήμερο στη Βαρκελώνη για το Motul Solidarity Grand Prix of Barcelona – τον τελευταίο αγώνα της φετινής χρονιάς στο MotoGP μετά την ακύρωση του GP στην πολύπαθη Βελένθια – ξεκίνησε χθες στην πίστα του Montmelo με τις Κατατακτήριες 1, που παραδοσιακά αποτελούν την πρώτο… αναγνωριστικό σκέλος κάθε αγώνα. Ειδικά για την περίσταση, οι αναβάτες βγήκαν στην πίστα με τον παραδοσιακά χαμηλό συντελεστής πρόσφυσης χρησιμοποιώντας τα λιγότερο αποδοτικά ελαστικά που έχουν στη διάθεσή τους. Έτσι, στην κορυφή της σχετικής κατάταξης βρέθηκε η Honda RC213V του Takaaki Nakagami, με τους Pedro Acosta και Alex Marquez να ακολουθούν.

Λίγες ώρες αργότερα, στο καθιερωμένο πλέον Practice, το οποίο κρίνει ποιοι θα είναι οι 10 αναβάτες που θα πάρουν απευθείας το εισιτήριο για τις Κατατακτήριες 2, ο Francesco Bagnaia έδωσε τον ρυθμό δηλώνοντας «παρών» στη μάχη του τίτλου. Δεύτερος ολοκλήρωσε ο Marco Bezzecchi, με την περσινή Desmosedici της Ducati, ενώ τρίτος πλασαρίστηκε ο τοπικός» Aleix Espargaro, στον τελευταίο του αγώνα ως αναβάτης πλήρους απασχόλησης στο MotoGP. Εξαιρετική ήταν η επίδοση του Johann Zarco από την τέταρτη θέση, μόλις 17 χιλιοστά του δευτερολέπτου εμπρός από το φαβορί για την κατάκτηση του φετινού στέμματος, Jorge Martin. Τον Ισπανό της Prima Pramac ακολούθησαν στο Top 10 οι Maverick Vinales, Alex Marquez, Marc Marquez, Pedro Acosta και Enea Bastianini.

⚔️ @PeccoBagnaia won’t give up the #1 play without a fight! He tops Practice ahead of Bezzecchi and @AleixEspargaro ⚡️@88jorgemartin ends the day in 5th ahead of his match point tomorrow 👀#SolidarityGP 🏁 pic.twitter.com/hTT7jDkUMw — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 15, 2024

Σήμερα, με την θερμοκρασία ασφάλτου στο Montmelo στις Ελεύθερες Δοκιμές 2 σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (11 βαθμοί Κελσίου), οι αναβάτες επικεντρώθηκαν στις ρυθμίσεις των μοτοσικλετών τους αλλά και στην κατάλληλη επιλογή ελαστικών. Έτσι, ασφαλή συμπεράσματα σε επίπεδο απόλυτης ταχύτητας ήταν δύσκολο να εξαχθούν. Σε κάθε περίπτωση, τον απόλυτο χρόνο σημείωσε ο Maverick Vinales, ακολουθούμενος από τους Franco Morbidelli και Alex Marquez.

Αμέσως μετά, από τις Κατατακτήριες 1, την πρόκριση πήραν οι Franco Morbidelli και Fabio Quartararo.

Στο κυρίως… πιάτο του σημερινού πρωινού, τις Κατατακτήριες b, o Francesco Bagnaia ήταν ο κυρίαρχος αποσπώντας μια πολύτιμη pole position. Δίπλα του στην εκκίνηση τόσο στο sprint όσο και στο αυριανό GP θα έχει τον Aleix Espargaro με την RS-GP της Aprilia, αλλά και τον Marc Marquez, ο οποίος, διόλου τυχαία, ακολούθησε τον Ιταλό της Ducati Lenovo Team και στις δύο εξόδους του από τα pit. Τέταρτος κατετάγη ο επικεφαλής της κούρσας του Πρωταθλήματος Αναβατών, Jorge Martin, ο οποίος στη δεύτερη σειρά της σχάρας εκκίνησης θα έχει δίπλα του τον ομόσταβλο του στην Prima Pramac, Franco Morbidelli καθώς και τον Pedro Acosta. Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Maverick Vinales, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi και Fabio Quartararo.

MotoGP: Ο αγώνας sprint των 12 γύρων

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης έσβησαν στο Circuit de Catalunya με τον Jorge Martin να κλέβει την πρωτιά στην Τ1. Ωστόσο, ο αποφασισμένος σήμερα Francesco Baghnaia ανέκτησε την πρωτιά, κρατώντας πίσω του τον Enea Batianini, που με τη σειρά του ρίσκαρε και «τοποθέτησε» την δική του Ducati του εμπρός από εκείνη του Jorge Martin, του πρωτοπόρου της κούρσας του πρωταθλήματος, πριν το πέρας του πρώτου γύρου. Τέταρτος βρέθηκε ο Franco Morbidelli και πέμπτος ο Alex Marquez.

Στην αρχή του δεύτερου μόλις γύρου, ο Ισπανός της Prima Pramac έκανε με αποφασιστικότητα την κίνηση του στα φρένα της μεγάλης ευθείας και πέρασε ξανά δεύτερος, με τον Ιταλό όμως της Ducati Lenovo Team να απαντά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στον αμέσως επόμενο. Η… ανταπάντηση από τον Jorge Martin ήρθε γρήγορα, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα στους Franco Mobidelli και Alex Marquez να πλησιάσουν αρκετά τον τρίτο -πλέον- Enea Bastianini.

Πιο πίσω, ο Aleix Espargaro άρχισε να ανεβάζει ρυθμό, περνώντας τον Franco Morbidelli και πιέζοντας στη συνεχεία τον Alex Marquez – ο οποίος είχε ένα μικρό γλίστριμα στον προτελευταίο γύρο χάνοντας τελικά την τέταρτη θέση. Και ενόσω ο Francesco Bagnaia… πετούσε στην κορυφή, ο Enea Bastianini μάζεψε δυνάμεις και στον τελευταίο γύρο εξαπέλυσε την επίθεσή του στην Τ5 στον Jorge Martin, κάνοντας το 1-2 για την εργοστασιακή ομάδα της Ducati.

Τέταρτος ολοκλήρωσε ο Aleix Espargaro, πέμπτος ο Alex Marquez, ενώ την 10άδα συμπλήρωσαν οι Franco Morbidelli, Marc Marquez, Marco Bezzecchi, Brad Binder και Fabio Quartararo.

Ο τίτλος στο Πρωτάθλημα Αναβατών θα κριθεί οριστικά στο αυριανό GP, με τον Jorge Martin να χρειάζεται να «μαζέψει» κατ’ ελάχιστο 7 βαθμούς, δηλαδή να τερματίσει στην 9η θέση, εφόσον ο Francesco Bagnaia πάρει ξανά τη νίκη και τους 25 βαθμούς που αντιστοιχούν σε αυτή, προκειμένου να εξασφαλίσει για πρώτη φορά στην καριέρα του στο MotoGP το πολυπόθητο στέμμα.

Τα φώτα στις σχάρα εκκίνησης σβήνουν στις 15:00 ώρα Ελλάδας.