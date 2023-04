Αυτό το Σαββατοκύριακο, το MotoGP ταξίδεψε στην Αργεντινή στη Νότια Αμερική για το δεύτερο αγώνα του 2023, σημειώνοντας την όγδοη εμφάνισή του στην πίστα Termas de Rio Hondo.

Η συγκεκριμένη πίστα άνοιξε για το MotoGP το 2008 και ανακαινίστηκε το 2014. Αυτή η διαβόητη τραχιά πίστα μήκους 4.806 χλμ. αποτελείται από 14 στροφές, 9 δεξιές και 5 αριστερές Λόγω της ακανόνιστης χρήσης του, οι αγωνιζόμενοι ήρθαν αντιμέτωποι κατά την άφιξή τους μια ιδιαίτερα βρώμικη πίστα, η οποία πρόσφερε χαμηλά επίπεδα πρόσφυσης. Οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και οι δροσερές συνθήκες (θερμοκρασία πίστας 20°C) αυτό το Σαββατοκύριακο δυσκολέψαν ακόμα περισσότερο το έργο των αναβατών, οι οποίοι για να διατηρήσουν την πρόσφυση σε υψηλό επίπεδο, έπρεπε να βρουν τη χρυσή τομή μεταξύ υπερβολικής επιτάχυνσης και διατήρησης πρόσφυσης, με αποτέλεσμα μερικές συγκλονιστικές μάχες.

Η στρατηγική των ελαστικών στο προσκήνιο στα προκριματικά

Η Michelin για το συγκεκριμένο αγώνα στην Αργεντινή είχε διαθέσιμα τρία μείγματα γόμας των ελαστικών Power Slick για τον μπροστινό τροχό (μαλακό, μεσαίο και σκληρό) και το μεσαίο και σκληρό μείγμα γόμας για τον πίσω. Επίσης, σε περίπτωση βροχής ήταν διαθέσιμα τα μεσαία και μαλακά μείγματα γόμας των ελαστικών MICHELIN Power Rain, ασύμμετρης σχεδίασης.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις ελεύθερες δοκιμές, τα προκριματικά, τον αγώνα sprint και το ίδιο το Grand Prix, χρησιμοποιήθηκαν όλα τα διαθέσιμα μείγματα γόμας», αποκάλυψε ο Piero Taramasso, Διευθυντής Michelin Two Wheel Motorsport. «Οι δύο ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής και το FP3 το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκαν σε στεγνή πίστα με τα ελαστικά MICHELIN Power Slick, αλλά η βροχόπτωση πριν από το Q1, υποχρέωσε τους αναβάτες να επιλέξουν το μεσαίο και μαλακό μείγμα γόμας των ελαστικών MICHELIN Power Rain. Το Q2 αποδείχθηκε μια θεαματική υπόθεση, καθώς η βροχή υποχώρησε και άρχισε να εμφανίζεται μια στεγνή γραμμή. Τρεις αναβάτες επέλεξαν τα slicks ελαστικά, εμπρός μαλακό μείγμα γόμας και πίσω μεσαίο. Αυτή η τολμηρή επιλογή τους απέδωσε καρπούς, καθώς εξασφάλισαν τις τρεις πρώτες θέσεις στο αρχικό grid».

Επωφελούμενος από την απόφασή του και την πρόσφυση που του παρείχαν τα slicks ελαστικά της Michelin, ο Alex Marquez της Gresini Racing κέρδισε την πρώτη του pole position στην κορυφαία κατηγορία, μπροστά από τους Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) και Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), όπου και οι δύο επέλεξαν να περάσουν από τα wets στα slicks ελαστικά πριν από το τέλος του Q2.

Μικρή πρόσφυση αλλά μέγιστη απόλαυση στον αγώνα sprint

Ο αγώνας Sprint των 12 γύρων του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε σε μια πίστα που ήταν ακόμα βρεγμένη, βρώμικη και κρύα (μέγιστη θερμοκρασία 25°C), με ελάχιστη πρόσφυση. Η πλειοψηφία των αναβατών επέλεξε τα σκληρά μείγματα γόμας για τον μπροστινό τροχό, ενώ όλοι οι αναβάτες να επιλέξαν το μεσαίο μείγμα γόμας για τον πίσω τροχό.

Οι συγκεκριμένες συνθήκες αποτέλεσαν μια πραγματική πρόκληση στο να επιτευχθεί το βέλτιστο παράθυρο λειτουργίας των ελαστικών, αλλά ο Brad Binder της Red Bull KTM Factory Racing κατάφερε να πέτυχει την τέλεια ισορροπία κι έφθασε από την 15η θέση του grid στη νίκη, μπροστά από το δίδυμο της ομάδας Mooney VR46 Racing, Bezzecchi και Luca Marini.

Υγρές συνθήκες στον αγώνα Gran Premio Michelin® de la República Argentina

Το πρωί της Κυριακής το σκηνικό του καιρού ήταν μουντό, με τους αναβάτες να έρχονται αντιμέτωποι με μια βρεγμένη επιφάνεια πίστας. Το warm-up πραγματοποιήθηκε με τα ελαστικά MICHELIN Power Rain. Μετά από μια σύντομη ανάπαυλα, η βροχόπτωση επέστρεψε και ο διευθυντής κήρυξε τον αγώνα του συγκεκριμένου grand prix «βρόχινο». Ο αγώνας ξεκίνησε κανονικά στις 14:00 τοπική ώρα, με τους αναβάτες να επιλέγουν το μεσαίο μείγμα γόμας των ελαστικών MICHELIN Power Rain και για τους δυο τροχούς.

«Τα ελαστικά MICHELIN Power Rain ήταν στο στοιχείο τους, σε αυτές τις εξαιρετικά υγρές συνθήκες», δήλωσε ο Piero Taramasso. «Μπορούσατε ξεκάθαρα να δείτε το πέλμα του ελαστικού να κόβει το νερό και να παρέχει στους αναβάτες εξαιρετική πρόσφυση παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η σταθερότητα των χρόνων σε όλο τον αγώνα ήταν εξίσου εντυπωσιακή. Ο Marco Bezzecchi αύξησε σταδιακά το πλεονέκτημά του, παίρνοντας το προβάδισμα, ενώ πίσω στο grid, ο Johann Zarco ανέβηκε τρεις θέσεις κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων γύρων, αφαιρώντας σχεδόν έξι δευτερόλεπτα από τους αντιπάλους του».

Τον αγώνα Gran Premio Michelin de la República Argentina για το 2023 κέρδισε ο Bezzecchi και πίσω του τερμάτισε ο Johann Zarco (Prima Pramac Racing) και 3ος ο Alex Márquez.

Ο τρίτος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP FIM, Red Bull Grand Prix of The Americas, θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 14 Απριλίου έως την Κυριακή 16 Απριλίου, στην πίστα Austin’s Circuit of the Americas, στο Τέξας των ΗΠΑ.