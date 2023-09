10ο Tour du Peloponnese (1-7 Oκτωβρίου 2023)

Το Tour du Peloponnese, που φέτος θα διεξαχθεί από τις 1 έως τις 7 Οκτωβρίου 2023, γίνεται δέκα ετών.

«Μια εφηβεία επιεικής, που γίνεται δέκα ετών»: Παραφράζοντας τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, κοιτάζω πίσω στο παρελθόν. Αναρωτιέμαι πως καταφέραμε και φτάσαμε ως εδώ. Στο μυαλό μου έρχεται αυτόματα ο Kirk Douglas, μαυρόασπρος και επιβλητικός ως συνταγματάρχης Dax, στο Paths of Glory του Kubrick, να στέκεται αγέρωχος στα γαλλικά χαρακώματα σαν ομηρικός ήρωας και να φωνάζει, let’s give it another try…

Κάπως έτσι ήταν ….ας προσπαθήσουμε ακόμη μια φορά λέγαμε και κοιταζόμασταν παλεύοντας να πάρουμε δύναμη μεταξύ μας, εξίσου ομηρικοί και βαθειά Έλληνες που με όπλο το φιλότιμο και μια περίεργη πίστη στην αποστολή που είχαμε να μας κρατά σε ρότα.

Η Πηνελόπη να ηγείται των Κριτών θυμίζοντας βακχική μαινάδα, ο Άγγελος να λύνει σταθερά τα οποία τεχνικά θέματα (είναι και οι παλαιότεροι που παραμένουν από το αρχικό σχήμα), η Δήμητρα και στη συνέχεια η Τέτη, ο Αντώνης και η βασίλισσα των drone Βίκυ. Σαν ομηρικοί ήρωες και αυτοί, χωρίς επίθετο μόνο με όνομα και ιδιότητα χαραγμένο στη μνήμη σε μια αέναη αναζήτησή. Και φυσικά η μαγεία του Tour du Péloponnèse να έχει αποτυπωθεί από τις κάμερες του μοναδικού Γιάννη και Μάριου Κουσκούτη και να ταξιδεύει τους πάντες…

Προβάλαμε την Ελλάδα και την Πελοπόννησο όταν ακριβώς το χρειαζόμασταν, την δύσκολη περίοδο του 2014-2017. Και συνεχίζουμε. Καμία βοήθεια από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Μηδέν…όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, το Tour du Péloponnèse ποτέ δεν στηρίχτηκε σε κρατικό χρήμα. Καταφέραμε να πετύχουμε τα πάντα με ορθολογική διαχείριση των εισφορών των μελών μας. Και είμαστε περήφανοι για αυτό, όσο στενάχωρο και αν θα ακούγεται στο μέλλον. Εμείς σταθήκαμε δίπλα στις επιχειρήσεις της περιφέρειας Πελοποννήσου συμβάλλοντας έμμεσα και άμεσα με ένα σημαντικό κονδύλιο στη τοπική οικονομία.

Και φυσικά αυτό που όλοι θα αναρωτηθούν. Γιατί 70 με 80 πληρώματα, 200 σχεδόν συμμετέχοντες στην συντριπτική πλειοψηφία τους από το εξωτερικό επιλέγουν το Tour du Péloponnèse; Συνέπεια, ταχύτητα, σαφήνεια, πληρότητα. Αυτή είναι η απάντηση. Συνεπείς σε ότι υποσχόμαστε. Σαφείς σε όλα και πάντα με χαμόγελο. Ταχύτητα στην απάντηση σε κάθε ερώτημα που μας θέτουν ακόμη και αν χρειάζεται να είμαστε 24/7. Πλήρεις στις υπηρεσίες που παρέχουμε ώστε κανείς να μην νιώσει παραμελημένος.

Και πάντα, ευγένεια και χαμόγελο.

Χωρίς αλαζονεία. Δεν είναι ένας αγώνας ενάντια στους συμμετέχοντες αλλά μια περιπέτεια που θα σταθούμε δίπλα τους. Όλοι είναι νικητές!

Για το 2023 επιλέξαμε να προσφέρουμε μερικές μικρές εκπλήξεις στα πληρώματα. Η νυχτερινή ειδική και ο Τερματισμός στις Σπέτσες. Οι 2 υπερειδικές (Καρναιζέϊκα και Σπέτσες). Και το ξεχωριστό επετειακό αναμνηστικό των 10 ετών. Η Πελοπόννησος σε μια βαριά ορειχάλκινη δημιουργία, που θα κοσμεί σχεδόν 200 σπίτια σε όλο τον κόσμο (…αλλά με απούσα την ομώνυμη περιφέρεια, χαμένη μεταξύ αυτοδιοικητικών εκλογών και επιλογών μικροπολιτικής). Η διαδρομή του Tour du Péloponnèse 2023 θα είναι και πάλι μια πορεία μέσα στην ιστορία και τον χρόνο. Η Αφετηρία και πάλι στην Αρχαία Ολυμπία που φέτος έχει δοθεί έμφαση στη παραμονή μας εκεί ώστε οι επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία της εκτεταμένης ξενάγησης. Καλαμάτα, Λιμένι, Αρεόπολη, Γύθειο, Μονεμβασιά, Σπάρτη και Μυστράς, Ναύπλιο και τερματισμός στις Σπέτσες, όπου ο Δήμος Σπετσών έθεσε υπό την αιγίδα του το TdP παρέχοντας όλες τις σχετικές διευκολύνεις για την άρτια διεξαγωγή του.

Από τους λίγους δήμους που ανταποκρίθηκαν άμεσα και θετικά μαζί με την Αρχαία Ολυμπία. Κορωνίδα, το υπουργείο Τουρισμού που μας προσέφερε την αιγίδα του από την αρχή, διαβλέποντας την δυναμική του event και κατανοώντας το μέγεθος (αντίθετα με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που αρνήθηκαν να μας συναντήσουν-ακόμη μια χαμένη ευκαιρία για κάποιους).

Έτοιμοι λοιπόν, να προσφέρουμε μια μοναδική εμπειρία σε αγωνιζόμενους και θεατές και ένα ακόμη ξεχωριστό Tour du Péloponnèse, το 10ο !!! Σταθερά χορηγός επικοινωνίας μας από το 2019 οι 4ΤΡΟΧΟΙ που μας ακολουθούν διακριτικά σε αυτό το μαγικό ταξίδι υποστηρίζοντας την πορεία μιας παρέας που γράφει ιστορία πετυχαίνοντας αυτό που φαινόταν αρχικά ακατόρθωτο. Έναν αμιγώς διεθνή αγώνα ιστορικού αυτοκινήτου που σχεδιάζεται και υλοποιείται από μια 100% ελληνική ομάδα.

Κλείνοντας, θυμίζω πως σαν το μυθικό Σίσυφο, απλά σπρώχνουμε μια πέτρα στη κορυφή. Με το τέλος του αγώνα η πέτρα κυλά πίσω και αρχίζουμε πάλι από την αρχή. Τίποτα δεν μας ανήκει και κρινόμαστε πάντα και για τα πάντα. Με μόνο όπλο την πίστη, το χαμόγελο και τον ενθουσιασμό του εφήβου. Never give up…

10ο Tour du Peloponnese: Πρόγραμμα

10ο Tou du Peloponnese: Συμμετοχές

10ο Tour du Peloponnese: Χάρτες