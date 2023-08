GP Ολλανδίας – Free Practice 1: Στην κορυφή των χρόνων ο τοπικός ήρωας Verstappen

Με τη βροχή να έχει υποχωρήσει προς ώρας, το Free Practice 1 στο Ζάντφορτ διεξήχθη σε στεγνό οδόστρωμα. Να σημειωθεί πως τον Carlos Sainz στη Ferrari, αντικατέστησε για αυτή τη διαδικασία ο αναπληρωτής οδηγός της Scuderia, Robert Schwartzman.

