GP Σάο Πάολο-FP1: Ο Hamilton επικεφαλής, αλλά με ποινή

Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes χρησιμοποιεί αυτό το τριήμερο τον 5ο κινητήρα εσωτερικής καύσης της φετινής σεζόν και για αυτό θα δεχθεί την ποινή στη σειρά εκκίνησης του αγώνα της Κυριακής.

Δεδομένου ότι είχε δεχθεί ήδη ποινή (10 θέσεων) στην Τουρκία, όλες οι υπόλοιπες προσθήκες εξαρτημάτων τιμωρούνται με 5 θέσεις. H Mercedes αποφάσισε να αντικαταστήσει τον κινητήρα του Hamilton διότι φέτος παρατηρεί μεγαλύτερη πτώση απόδοσης από τους V6 της με το πέρας των χιλιομέτρων απ’ ό,τι σε προηγούμενες σεζόν.

Η Red Bull ξεκίνησε τη μονόωρη διαδικασία με τα δύο μονοθέσιά της να δείχνουν άκρως ανταγωνιστικά, και το προβάδισμα επί της Mercedes να είναι πολύ μεγάλο, πλησιάζοντας σε μερικές περιπτώσεις το 1 δλ.

Το μονοθέσιο της αυστριακής ομάδας είχε τη δυνατότητα να «καβαλάει» τα αρκετά επιθετικά kerb του Interlagos με πολύ περισσότερη ευκολία από τις Mercedes. Άλλωστε, η γερμανική ομάδα είναι αναγκασμένη να χρησιμοποιεί πιο σκληρές ρυθμίσεις στις αναρτήσεις για να λειτουργεί καλύτερα η αεροδυναμική της W12.

O Hamilton ανέφερε πολλές φορές στον ασύρματο ότι το εμπρός μέρος του μονοθεσίου του αναπηδούσε υπερβολικά, με τα ελαστικά να χάνουν πρόσφυση, προκαλώντας υποστροφή.

Είτε η Mercedes κατάφερε με μερικές ρυθμίσεις να μειώσει το φαινόμενο, είτε χρησιμοποίησε πιο επιθετικές ρυθμίσεις στον κινητήρα του Hamilton, για να τον δοκιμάσει κιόλας, στη μοναδική ευκαιρία που διαθέτει πριν τις κατατακτήριες δοκιμές.

Just Red Bull and Mercedes warming up for the weekend! ⚔️#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/DqhsGQTbnM

— Formula 1 (@F1) November 12, 2021