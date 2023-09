GP Σιγκαπούρης: Πρώτη νίκη στη σεζόν για Ferrari και Sainz στο πιο επεισοδιακό τέλος αγώνα!

Χωρίς τον Lance Stroll πραγματοποιήθηκε η εκκίνηση στο Grand Prix της Σιγκαπούρης, ο οποίος μετά τη σύγκρουση που είχε με τον τοίχο στις κατατακτήριες δοκιμές, κρίθηκε ανέτοιμος για τον αγώνα. Οι υπόλοιποι εκκίνησαν όπως κατατάχθηκαν το Σάββατο (16/9), με τον Carlos Sainz στην pole position και τον George Russell δίπλα του στην πρώτη σειρά. Από το pit lane, εκκίνησε ο Zhou Guanyu.

Εξαιρετικά έφυγε από τη γραμμή ο Carlos Sainz και παρόμοια έπραξε ο teammate του, Charles Leclerc, προσπερνώντας πριν την 1η στροφή τον George Russell. Σημείωση, πως ο Μονεγάσκος ήταν ο μοναδικός από την πρώτη δεκάδα που ξεκίνησε με τη μαλακή γόμα. «Εμφύλιος» μεταξύ των δύο οδηγών της Mercedes, με τον Hamilton να προσπερνάει τον Russell… παράνομα, κόβοντας το σικέιν.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής έδωσε τελικά πίσω τη θέση στον ομόσταυλό του, αλλά και πάλι είχε κερδίσει μία θέση από την εκκίνηση, καθώς πέρασε τον Norris. Παρόλα αυτά, τα «ασημί βέλη» δεν ρίσκαραν μία έξτρα ποινή, κι έτσι ο Hamilton έδωσε πίσω τη θέση και στον οδηγό της McLaren.

Πιο πίσω, πολύ καλά εκκίνησε τόσο ο Fernando Alonso, όσο και ο Max Verstappen, με τον πρώτο να κερδίζει μία θέση από τη Haas και τον δεύτερο να βρίσκεται σύντομα 9ος. Την ίδια ώρα, ο Yuki Tsunoda εγκατέλειψε πριν το τέλος του πρώτου γύρου, με κλατάρισμα.

Ο Sainz δήλωνε πολύ ευχαριστημένος με τα ελαστικά και τον ρυθμό του, κι έτσι άνοιξε τη διαφορά από τον Leclerc, βγαίνοντας από τη ζώνη του DRS. Συνολικά, ελάχιστοι οδηγοί είχαν το μπροστινό μονοθέσιο κάτω από το 1 δευτερόλεπτο. Ένας από αυτούς ήταν ο Lewis Hamilton που πίεζε τον Norris όσο πέρναγαν οι γύροι, ενώ αντίστοιχα ο Βρετανός οδηγός της McLaren πίεζε τον Russell.

Στον 19ο γύρο, ο Logan Sargeant έσπασε την εμπρός αεροτομή της Williams, χάνοντας τη στροφή και με τα… χίλια ζόρια, αφήνοντας θραύσματα πίσω του, έφτασε στο «κουτί» για αλλαγή αεροτομής και ελαστικών. Το γεγονός αυτό έφερε το αυτοκίνητο ασφαλείας και ήρθε η ώρα των… ελεύθερων πιτ στοπ.

Ο Leclerc ήταν ο μεγάλος άτυχος σε αυτή τη διαδικασία, διότι η κίνηση στο pit lane δεν τον άφηνε να φύγει εγκαίρως από το «κουτί», πράγμα που οδήγησε στο να τον περάσουν και ο Russell και ο Norris.

LAP 21/62

Double stack for Ferrari

Sainz’s gets away cleanly but Leclerc is held for a crucial extra few seconds because of traffic in the pit lane#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/0WObZv9YKB

— Formula 1 (@F1) September 17, 2023