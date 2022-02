H Alfa Romeo παρουσίασε το νέο της μονοθέσιο

Μετά την ολοκλήρωση τoυ πρώτου επίσημου τεστ της F1 για το 2022 στη Βαρκελώνη, η Alfa Romeo προχώρησε σήμερα στην αποκάλυψη των χρωμάτων του νέου της μονοθεσίου για το 2022.

Με το νέο livery να αποτελεί προϊόν της Centro Stile της Alfa Romeo, η νέα C42 διατηρεί τον παραδοσιακό κόκκινο/λευκό χρωματισμό της, με τον πρώτο ωστόσο να είναι εμφανώς πιο κυρίαρχος απ’ ότι στο παρελθόν.

«Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό αλλά διακριτικό νεύμα στο παρελθόν, που θυμίζει ιστορικά σχέδια περασμένων ετών και την κληρονομιά της Alfa Romeo και της Sauber Motorsport, στην 30η χρονιά της ομάδας του Hinwil στη F1», αναφέρει χαρακτηριστικά στις ανακοινώσεις της η ομάδα.

Η επίσημη παρουσίαση του μονοθεσίου πραγματοποιήθηκε λίγα 24ωρα μετά τον ολοκλήρωση των πρώτων δοκιμών στην Καταλονία, στις οποίες η Alfa Romeo αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα με τους πιλότους τους να ολοκληρώνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου μόλις 175 γύρους.

Το οδηγικό δίδυμο για την Alfa Romeo είναι νέο, με τον Valtteri Bottas να αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την ομάδα. Δίπλα στον Φινλανδό, στο ντεμπούτο του στην F1, θα βρίσκεται ο κινέζος Guanyu Zhou.

