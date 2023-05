Μεγάλος διαγωνισμός F1 από το ΑΝΤ1+: Δύο τυχεροί ταξιδεύουν στο GP της Μεγάλης Βρετανίας

Το ΑΝΤ1+ κάνει πραγματικότητα το όνειρο της F1 και χαρίζει σε δύο άτομα την ευκαιρία να ταξιδέψουν στη Μεγάλη Βρετανία για να ζήσουν από κοντά τον παλμό των μονοθεσίων και τις αναμετρήσεις των Verstappen, Hamilton και Leclerc στο θρυλικό Silverstone.

Ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού θα κερδίσει 2 εισιτήρια για τις Grand stand κερκίδες του Silverstone για όλο το τριήμερο ταχύτητας στο ιστορικό Grand Prix της Μ. Βρετανίας, μαζί με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή για 2 άτομα. Δικαίωμα συμμετοχής στον μεγάλο διαγωνισμό έχουν όλοι οι νέοι και υφιστάμενοι συνδρομητές του ΑΝΤ1+.

Στο ΑΝΤ1+ βλέπουμε όλη τη δράση του πρωταθλήματος της Formula 1, καθώς η πλατφόρμα μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά όλες τις ελεύθερες και κατατακτήριες δοκιμές, αλλά και όλα τα Grand Prix χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων F1, F2 και F3 προβάλλονται live και on demand, μαζί με πλούσιο υλικό από ιστορικές στιγμές του μηχανοκίνητου αθλητισμού και όλο το περιεχόμενο της streaming πλατφόρμας, αποκλειστικά στο antennaplus.gr.

To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, μεγάλα αθλητικά γεγονότα, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV.

Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από Smart TV, κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝΤ1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.