Πλησιάζει η δεύτερη κοινή εμφάνιση των Loeb και Ogier;

Η συναρπαστική μάχη μεταξύ των Sebastien Loeb και Sebastien Ogier στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο, που αποτέλεσε την πρεμιέρα της υβριδικής εποχής του WRC, έχει αυξήσει το ενδιαφέρον του κοινού σχετικά με την επανεμφάνισή τους, επισκιάζοντας ακόμη και τη μάχη του πρωταθλήματος.

Άλλωστε, η παρουσία και οι μονομαχίες των δύο πιο επιτυχημένων οδηγών στην ιστορία του σπορ, προσφέρουν την επιπλέον λάμψη που χρειάζεται ο θεσμός σε μια σεζόν με νέους κανονισμούς και αβεβαιότητα όσον αφορά στους επόμενους πρωταγωνιστές.

Όσον αφορά στους δύο Seb, είναι γνωστό πως αμφότεροι θα ακολουθήσουν πρόγραμμα επιλεκτικών αγώνων στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, ο μεν Loeb με Ford Puma Rally1 και ο δε Ogier με Toyota GR Yaris Rally1.

Το φετινό πρόγραμμα των δύο Παγκόσμιων Πρωταθλητών δεν έχει αποσαφηνιστεί, με μοναδικό δεδομένο μέχρι στιγμής, την απουσία τους από το επερχόμενο Ράλλυ Κροατίας, τρίτο γύρο της σεζόν στις 21-24 Απριλίου.

Κατά συνέπεια, η αγωνία για την επόμενη συμμετοχή του καθενός αυξάνεται, ενώ άπαντες εύχονται να δουν τους δύο Seb να μάχονται ξανά σε κοινές ειδικές διαδρομές, τόσο μεταξύ τους όσο και απέναντι στους υπόλοιπους κορυφαίους οδηγούς του θεσμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, αυτό θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό να συμβεί στον 4ο αγώνα της φετινής σεζόν, που είναι το Ράλλυ Πορτογαλίας στις 19-22 Μαΐου.

Ο κλασικός χωμάτινος πορτογαλικός αγώνας έχει προγραμματιστεί για μια ημερομηνία που εξυπηρετεί τη “συνάντηση” των Loeb και Ogier, οι οποίοι έχουν αρκετά επιβαρυμένο πρόγραμμα σε άλλες μορφές αγώνων.

Από τη μία, ο 48χρονος Loeb συμμετέχει με την Prodrive στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally-Raid (BRX Hunter) και το Extreme E (Odyssey 21), ενώ στον προγραμματισμό του προστέθηκε πριν από λίγες ημέρες και η συμμετοχή σε αγώνα του DTM με Ferrari.

Από την άλλη, ο 38χρονος Ogier έχει λιγότερες υποχρεώσεις, αφού εκτός από τη συμμετοχή με την Toyota στο WRC, φέτος κάνει ντεμπούτο στο WEC, με την ομάδα Richard Mille στην κατηγορία LMP2.

Ένα ακόμη στοιχείο που αξίζει να προσέξουμε, είναι πως η έντονη διαμάχη των δύο οδηγών, που είχε μονοπωλήσει το ενδιαφέρον στον κόσμο του WRC πριν από μια δεκαετία, φαίνεται πως έχει περάσει οριστικά στην ιστορία.

Η μεταστροφή είναι τέτοια που πέραν των δηλώσεων “ευ αγωνίζεσθαι” επί σειρά ετών, οι δυο τους “συνομιλούν” και μέσω social media.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε μια δημοσίευση του Sebastien Loeb στο Twitter, όπου ο 9 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ράλλυ αναφέρει: “Όταν κοιτάζεις τον μήνα που έρχεται: Ένας αγώνας DTM, Extreme E, Rally-Raid και ίσως κάτι ακόμη…”.

Quand tu regardes les mois à venir 🤩🥵 : 1️⃣ course de @DTM , l’ @ExtremeELive , le World Rally-Raid Championship … et peut-être plus encore 😜 #Passion #lovemyjob #RedBull #RedBullMotorsports #SFR #RichardMille #Vulcanet #indianmotorcyclefrance pic.twitter.com/u6Q7fOyzmy

— Sébastien Loeb (@SebastienLoeb) April 8, 2022