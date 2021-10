Ράλλυ Ισπανίας (1η ημέρα): Οριακή μάχη μεταξύ Neuville και Evans (+video)

Μετά από την πρώτη ημέρα του Ράλλυ Ισπανίας, 11ου και προτελευταίου γύρου του φετινού WRC,όσοι ανάμεναν συναρπαστικές μάχες και θέαμα στις ασφάλτινες τις ειδικές διαδρομές της Καταλονίας, δικαιώθηκαν.

Το σημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε 3 επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές (Vilaplana, La Granadella, Riba-roja) συνολικού μήκους 112,02 αγωνιστικών χιλιομέτρων.

Tο ενδιαφέρον στράφηκε στη μάχη της κορυφής, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική πέραν του αγώνα καθαυτού, για την έκβαση των Πρωταθλημάτων Οδηγών και Κατασκευαστών.

Μετά από την πρώτη ημέρα, οι Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupe WRC) έχουν μεν το προβάδισμα, αλλά με διαφορά μόλις 0,7” από τους Elfyn Evans-Scott Martin (Toyota Yaris WRC).

Οι Sebastien Ogier-Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) ακολουθούν στην τρίτη θέση, έχοντας τη δική τους μάχη με τους Dani Sordo-Candido Carrera (Hyundai i20 Coupe WRC), αφού τα δύο πληρώματα χωρίζονται από 5,4”.

Θυμίζουμε, πως μετά από 10 χρόνια (2010-2019) σε μικτό οδόστρωμα και την περσινή απουσία από το WRC, φέτος το Ράλλυ Ισπανίας επέστρεψε σε αμιγώς ασφάλτινες ειδικές διαδρομές, επί καταλανικού εδάφους.

Από την αρχή του αγώνα, οι Elfyn Evans-Scott Martin (Toyota Yaris WRC) και Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupe WRC), έδειχναν πως είχαν το κάτι παραπάνω σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό.

Αυτό πιστοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τους Βέλγους της Hyundai να πραγματοποιούν ένα εξαιρετικό απογευματινό loop, ολοκληρώνοντας στην κορυφή, αλλά με ελάχιστη διαφορά από τους Βρετανούς της Toyota.

Έχοντας κατακτήσει τη νίκη στο Ράλλυ Ισπανίας 2019, ο Thierry Neuville θεωρούνταν εξαρχής από τα φαβορί για τη νίκη και στον φετινό αγώνα.

Στο πρώτο loop, ήταν ο μοναδικός που βρέθηκε σε χρονική απόσταση μικρότερων των 10 δλ., από τον Elfyn Evans που προηγούνταν.

Ο Neuville παραπονούνταν διαρκώς για υποστροφή στο Hyundai i20 Coupe WRC, αν και πέτυχε έναν ταχύτερο χρόνο με διαφορά εκατοστών του δλ., κάτι που φαίνεται πως διορθώθηκε στο δεύτερο loop της ημέρας.

Πετυχαίνοντας το απόλυτο 3 στα 3 αλλά κυρίως, χάρη στη διαφορά με την οποία επικράτησε στην προτελευταία ειδική διαδρομή της ημέρας, τέθηκε επικεφαλής ενόψει της συνέχειας.

Η οποία σύμφωνα με τον ίδιο, εξυπηρετεί το Hyundai i20 Coupe WRC, αφού οι ειδικές διαδρομές της αυριανής ημέρας είναι πιο “ανοιχτές” και γρήγορες.

Όσον αφορά στους Evans-Martin, οι Βρετανοί ξεκίνησαν με κεκτημένη ταχύτητα από τη νίκη τους στο πρόσφατο Ράλλυ Φινλανδίας.

Ο Evans σημείωσε έναν εξαιρετικό χρόνο στην εναρκτήρια ειδική διαδρομή του αγώνα, παίρνοντας το αρχικό προβάδισμα.

Αυτή η κατάταξη διατηρήθηκε έως την προτελευταία διαδρομή της ημέρας, όταν ο εξαιρετικός χρόνος του Neuville, άλλαξε τα δεδομένα στην κορυφή.

Ακόμη και έτσι πάντως, ο Ουαλός που έσωσε μαεστρικά ένα γλίστρημα που περιλάμβανε και επαφή στο πλευρικό τοίχωμα του δρόμου με πολλά χιλιόμετρα στην προτελευταία ειδική διαδρομή, έχει αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι του Toyota Yaris WRC.

Ταυτόχρονα, γνωρίζει πως αν θέλει να διατηρήσει τις ελπίδες του για το Πρωτάθλημα Οδηγών, πρέπει να μειώσει τη διαφορά από τον Sebastien Ogier, η οποία αυτή τη στιγμή είναι 24 βαθμοί.

Πίσω από τη μάχη της κορυφής, εξελίσσεται ακόμη μία ανάμεσα σε πληρώματα των Toyota και Hyundai.

Οι Sebastien Ogier-Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) έχουν το προβάδισμα στη βαθμολογία Οδηγών και ξεκίνησαν τον αγώνα, με στόχο να “καθαρίσουν” από την Ισπανία, την υπόθεση-τίτλος.

Για να συμβεί αυτό, οι Γάλλοι θα πρέπει να κατακτήσουν τουλάχιστον 6 βαθμούς περισσότερους από τους teammates τους, Evans-Martin.

Αν και ξεκίνησε τον αγώνα με στόχο να πιέσει, στην πορεία ο Ogier δεν ακολούθησε το ρυθμό των δύο πρώτων.

Κάτι η υποστροφή, κάτι η παραμονή “εντός των ορίων ασφαλείας”, όπως ο ίδιος δήλωσε για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα, άφησαν το κορυφαίο εν ενεργεία δίδυμο του WRC λίγο πιο πίσω σε κάθε ειδική διαδρομή.

Αν αυτό αθροιστεί στους χρόνους μιας ημέρας, προκύπτει η διαφορά των 19,4”, η οποία χωρίζει τους Ogier-Ingrassia, από την κορυφή.

Πάντως, ο Ogier που βρήκε στο πρόσωπο του Neuville έναν… απρόσμενο σύμμαχο στη μάχη με τον Evans, θα έχει αύριο στο νου του και τον Dani Sordo.

Ο οδηγός της Hyundai, που τις προηγούμενες ημέρες δήλωσε πως το 2022 θα είναι η τελευταία του χρονιά στο WRC, βρίσκεται στην 4η θέση και απέχει 5,4” από τον Γάλλο. Άλλωστε, είναι δεδομένο ότι ο Sordo θέλει όσο τίποτα, να ανέβει για 9η φορά στο βάθρο του αγώνα της πατρίδας του.

Ειδικά κατά το πρώτο loop, ο Ισπανός ανέφερε πως έχανε χρόνο εξαιτίας της σειράς διέλευσης.

Βλέπετε, οι Dani Sordo-Candido Carrera ξεκινούσαν πιο πίσω σήμερα, οπότε οι “μπούκες” των πρώτων αυτοκινήτων είχαν φέρει χώματα στο δρόμο, καθιστώντας το οδόστρωμα σχετικά πιο γλιστερό αλλά κυρίως, απρόβλεπτο όσον αφορά στην πρόσφυσή του ανά πάσα στιγμή.

Στο δεύτερο loop, ο Sordo ακολούθησε διαφορετική στρατηγική με δύο ρεζέρβες, που απέδωσε εν μέρει στην τελευταία ειδική διαδρομή, όταν τα ελαστικά του ήταν σε καλύτερη κατάσταση από των υπολοίπων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι εφόσον τα αποτελέσματα παραμείνουν ως έχουν στη γενική κατάταξη, η Toyota πιθανώς να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών στην Ισπανία, αφού της αρκεί να λάβει έως 9 λιγότερους βαθμούς από την Hyundai.

Στις πιο πίσω θέσεις, η κατάσταση είναι πιο ξεκάθαρη, αν και οι διαφορές δεν είναι πολύ μεγάλες.

Στην 5η θέση της κατάταξης, ολοκλήρωσαν σήμερα την προσπάθειά τους οι Kalle Rovanpera-Jonne Halttunen, με το τρίτο εργοστασιακό Toyota Yaris WRC.

Ο Φινλανδός δεν βρίσκεται στο ρυθμό των πρώτων, αφού ιδιαίτερα στο πρώτο loop δυσκολεύτηκε από την υποστροφή που προκαλούσαν στο αυτοκίνητό του τα ελαστικά της Pirelli.

Μετά από μικρές αλλαγές στο σέρβις, ένιωσε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση με το αυτοκίνητο και βελτίωσε τους χρόνους του, οπότε οι νικητές του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις βρίσκονται 38,0” μακριά από την κορυφή.

Στο μεταξύ, η 5η θέση τους είχε ισχυροποιηθεί, λόγω της εγκατάλειψης των Ott Tanak-Martin Jarveoja (Hyundai i20 Coupe WRC).

Ο Εσθονός παραπονέθηκε επίσης για υποστροφή (όπως και ο Neuville) στο πρώτο loop, κατά τη διάρκεια του οποίου είχε και τετ-α-κε, επιστρέφοντας στο σέρβις της PortAventura στην 6η θέση.

Στην πρώτη ειδική διαδρομή του απογευματινού loop, οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές 2019 είχαν έξοδο, τραυματίζοντας το αυτοκίνητό τους πίσω αριστερά μετά από επαφή με ρίζα δέντρου, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός αγώνα για σήμερα.

1/2 💭Unfortunately, we went off the road on SS4, damaged the car and weren’t able to continue. Probably carried a bit too much speed into the corner, locked the wheels in a dirty place and all this together was too much to save the situation.⁰⁰#RallyRACC #WRC #goOtt #Rallying pic.twitter.com/G7jPy7BDMZ

— Ott Tänak (@OttTanak) October 15, 2021