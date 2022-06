Ράλλυ Safari: 1-2-3-4 της Toyota με αρχικό προβάδισμα Evans (+video)

Το Ράλλυ Safari, 6ος γύρος της σεζόν, έδειξε το σκληρό του πρόσωπο από το πρώτο “πραγματικό” loop ειδικών διαδρομών, με αρκετά από τα κορυφαία πληρώματα να αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Ιδιαίτερα η τρίτη και μεγαλύτερη ειδική διαδρομή (Kedong – 31,25 χλμ.) δυσκόλεψε πολύ τους οδηγούς, κυρίως εξαιτίας της παρουσίας πυκνής άμμου φες φες που υπήρχε στο μέσον, η οποία μπορεί να προκαλέσει ακόμη και ακινητοποίηση ενός αυτοκινήτου.

Επίσης, η σκόνη που εισερχόταν στο εσωτερικό των αγωνιστικών, έκανε ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια των πληρωμάτων.

Η ομάδα που ολοκλήρωσε αλώβητη το πρώτο loop είναι η Toyota, με τα πληρώματά της να διαμορφώνουν το προσωρινό 1-2-3-4 και τους Elfyn Evans-Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) να βρίσκονται στην κορυφή.

Αντίθετα, οι Hyundai και M-Sport Ford αντιμετώπισαν προβλήματα, με αρκετά από τα πληρώματά τους να χάνουν χρόνο.

Οι Sebastien Loeb-Isabelle Galmiche τερμάτισαν την τελευταία ειδική διαδρομή του Loop, ωστόσο μια μικρή φωτιά στον κινητήρα του Ford Puma Rally1 κατά την απλή διαδρομή, τους έθεσε εκτός αγώνα, τουλάχιστον για σήμερα.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής 24 Ιουνίου περιλαμβάνει 3 επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές (Loldia, Geothermal, Kedong), συνολικού μήκους 124,20 αγωνιστικών χιλιομέτρων.

Το πρώτο πέρασμα από αυτές έχει ήδη ολοκληρωθεί, με τους Evans-Martin να αποκτούν το προβάδισμα στην τελευταία διαδρομή του loop.

Οι Βρετανοί προτίμησαν να μη ρισκάρουν, με την εξέλιξη του πρωινού να τους δικαιώνει, παρόλο που δεν σημείωσαν κάποιον ταχύτερο χρόνο.

Στη δεύτερη θέση, με διαφορά 8,5” από την κορυφή, φιγουράρουν οι Sebastien Ogier-Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1). Το γαλλικό πλήρωμα που σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στην χθεσινή υπερειδική, ξεκίνησε δυναμικά και σήμερα, διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι και την τρίτη ειδική διαδρομή (δεύτερη του loop), όπου αντιμετώπισε πρόβλημα με την ισχύ του αυτοκινήτου.

Στην τελευταία διαδρομή, έχασαν λίγο χρόνο λόγω της δυσκολίας από την φες φες και την πολλή σκόνη, υποχωρώντας στη δεύτερη θέση, αλλά παραμένοντας σε απόσταση βολής από την κορυφή.

Άλλωστε, θυμίζουμε πως πέρυσι στο ίδιο χρονικό σημείο απείχαν περισσότερα των 2 λεπτών από την πρώτη θέση και τελικά, κατέκτησαν τη νίκη.

Τρίτοι, μετά από σταθερό ξεκίνημα, έχουν ανέβει οι Kalle Rovanpera-Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1).

Αν και βρίσκονταν πρώτοι στο δρόμο, οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας σημείωσαν δύο ταχύτερους χρόνους και έμειναν μακριά από προβλήματα, παρά την είσοδο σκόνης στο εσωτερικό του αυτοκινήτου στην τελευταία διαδρομή του loop.

Έτσι, μετά από 4 ειδικές διαδρομές, απέχουν 11,1” από την κορυφή.

Το εξαιρετικό ξεκίνημα της Toyota ολοκληρώνουν οι Takamoto Katsuta-Aaron Johnston, που επίσης επέδειξαν σταθερότητα και φιγουράρουν στην 4η θέση, με διαφορά 12,4” από τους πρωτοπόρους.

Οι Sebastien Loeb-Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1), ξεκίνησαν εξαιρετικά πετυχαίνοντας τον ταχύτερο χρόνο στην εναρκτήρια ειδική διαδρομή της ημέρας.

Στη συνέχεια οπισθοχώρησαν, με αποκορύφωμα την τελευταία διαδρομή όπου είχαν και κλατάρισμα. Το αποτέλεσμα ήταν να πέσουν από την 3η θέση που βρίσκονταν, στην 5η, ωστόσο η διαφορά από την κορυφή είναι 15,9”.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως παρουσιάστηκε μετά από την ειδική διαδρομή, λόγω προβλήματος στον κινητήρα που προκάλεσε μίνι πυρκαγιά η οποία κατασβέστηκε μεν, αλλά εντέλει τους έθεσε εκτός αγώνα.

