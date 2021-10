1ο Επιχειρηματικό Forum Αυτοκινήτου

Στη λίμνη της Βουλιαγμένης πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση, στην οποία έδωσαν το παρών 100 άνθρωποι του χώρου του αυτοκινήτου, της ενέργειας, της ελληνικής βιομηχανίας και άλλων κλάδων της οικονομίας.

Το Forum αυτό διοργάνωσε η diaplous s.s.d.a. Ltd, μια εταιρεία με πολυετή παρουσία στο χώρο του αυτοκινήτου, εκπροσωπώντας μάλιστα το TÜV SÜD Division Mobility, Γερμανικό Οργανισμό στρατηγικής υποστήριξης της βιομηχανίας του αυτοκινήτου από τη γέννησή του. Κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο Jürgen Stackmann, άνθρωπος δύο εκ των κορυφαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων στον κόσμο VW Group (VW, Skoda, Seat) και Ford Germany / Europe, ο οποίος έχοντας διατελέσει CEO και μέλος του BoD είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τους σχεδιασμούς του χώρου για το αυτοκίνητο και τη μετακίνηση στο μέλλον. Εξαιρετικός ομιλητής, ανοικτός να δώσει απαντήσεις, ιδιαίτερα φιλικός και άνετος σε όσα μοιράστηκε με το ακροατήριο. Δεν δίστασε να παραδεχτεί την τόλμη της Tesla στο σκεπτικό χτισίματος του αυτοκινήτου με κεντρικό εγκέφαλο (κόντρα στο καθιερωμένο bench mark), το οποίο έδωσε πολυετές προβάδισμα στον κατασκευαστή, να μιλήσει για την αμέλεια όλων των κορυφαίων κατασκευαστών να δουν τα microchips (ημιαγωγοί) μέχρι πρόσφατα ως ένα στρατηγικής σημασίας ανταλλακτικό του αυτοκινήτου και να επενδύσουν αναλόγως ώστε να αποφευχθεί η κρίση που παρατείνεται σήμερα, να μιλήσει για λύσεις μετακίνησης και εφαρμογές για χρήστες που θα τις αξιοποιούν σταδιακά όλο και περισσότερο και ασφαλώς για τους σύγχρονους συνδέσμους/ρόλους Κατασκευαστή, Εισαγωγέα και Εμπόρου/Επισκευαστή αυτοκινήτου.

Ο Patrick Fruth, ο άνθρωπος που διοικεί σήμερα το TÜV SÜD Division Mobility, έναν από τους πιο δυναμικούς και στρατηγικής αξίας πυλώνες υπηρεσιών του TÜV SÜD Group, γνωρίζοντας εκ των έσω τις αλλαγές που έρχονται, παρουσίασε το μετασχηματισμό του Οργανισμού του 1δις ευρώ κύκλου εργασιών στον τομέα του αυτοκινήτου και της μετακίνησης και τις υπηρεσίες που σήμερα σχεδιάζονται για να υποστηρίξουν το αύριο. Ιδιαίτερη αξία, όπως ανέφερε, έχει ο ρόλος του οργανισμού που διοικεί στην διασφάλιση του ιδιοκτήτη της πληροφορίας που παράγει και πολλαπλώς θα παράγει στο μέλλον το αυτοκίνητο, σε σχέση με την πρόσβαση και πόσο μάλλον την αξιοποίηση από τον κατασκευαστή! Σύγχρονα ρομποτικά συστήματα αυτόματου διαγνωστικού ελέγχου αυτοκινήτων καθώς και αναγκαιότητα περιοδικού ελέγχου αυτοκινήτου και στα λογισμικά του συστήματα.. ήταν αποστροφές του λόγου του δίνοντας περίγραμμα του πού πρέπει να κοιτάξουμε.



Την αναγκαιότητα και το ρόλο διασφάλισης της εκάστοτε πολιτείας – χρήστη αυτοκινήτου και λύσεων μετακίνησης και των εξειδικευμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, περιέγραψε επίσης ο Ralf Meunzel, διοικητικό στέλεχος της Springer Automotive Media Group – AUTOHAUS, τονίζοντας ότι οι αλλαγές θα έρχονται σε κύματα και κάποιες αγορές θα προηγηθούν, ενώ κάποιες προβάλλοντας αντίσταση στην αλλαγή θα ακολουθήσουν.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, αντιπρόεδρος μάλιστα της Ευρωπαϊκής CIVITAS (Sustainability and Smart mobility for All) προσφέροντας σημαντική υποστήριξη καθώς και την αιγίδα του Δήμου στην πρωτοβουλία, υποδέχθηκε το Forum και τους αξιόλογους -όπως ανέφερε στο καλωσόρισμά του- παραβρισκόμενους στην περιοχή του και τον εξαιρετικής ομορφιάς χώρο της Λίμνης Βουλιαγμένης. Στην ολιγόλεπτη ομιλία του, έκανε μια αναφορά στην ταχύτητα απόκρισης την οποία απαιτείται να έχει η πολιτεία ώστε να αγκαλιάζει και ενσωματώνει τις καινοτομίες, ενώ παράλληλα να προσφέρει λύσεις και σύγχρονο περιβάλλον – ανέσεις στους πολίτες της. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μπροστάρης των εξελίξεων, ήδη εφαρμόζει πρακτικές και λύσεις τις οποίες σύντομα θα αναζητήσουν όλες οι τοπικές κοινωνίες και ασφαλώς άπτονται του θέματος που πραγματεύτηκε το Forum.

Ο Ζάκ Χαζάν, Sales & Value Chain Performance Director της Toyota Hellas (Αυτοκίνητα Toyota και Lexus στην Ελλάδα), επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη τιμώντας ως Χρυσός Χορηγός τη διοργάνωση, αναφέρθηκε στις εξελίξεις και την στρατηγική του κορυφαίου Ιάπωνα κατασκευαστή, ο οποίος πρωτοστατεί στην αγορά και τις εξελίξεις, δίνοντας πολλές φορές δικό του τέμπο στο όραμα και την τεχνολογία του αύριο, με σημαντική έρευνα στο Υδρογόνο και την αξιοποίησή του. Το κεντρικό μήνυμα που εξέπεμψε στο Forum ο κύριος Χαζάν ήταν: “Start your Impossible!”

Εκπρόσωπος της βαριάς βιομηχανίας της Ελλάδος η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., επίσης Χρυσός Χορηγός της διοργάνωσης, έδωσε το παρών στην εκδήλωση δίνοντας το στίγμα των στοχευμένων επενδύσεων του ομίλου μέσω των εταιρειών του στην ανάπτυξη, την καινοτομία και τη επιχειρηματική τόλμη προβάλλοντας πάντα το όραμα “we create a sustainable future”. Ο Γεώργιος Μετζελόπουλος, Resource Recovery & Central Procurement Director της STEELMET SA, Chairman of the BoD της Etem-Gestamp Extrusion SA και Chairman of the BoD-Aluminium Association of Greece αποτύπωσε εύληπτα το μέγεθος και τον παγκόσμιο ρόλο των εταιρειών του ομίλου τόσο γενικά όσο και στις νέες ανάγκες των κατασκευαστών του αυτοκινήτου, οι οποίες καλύπτονται από προϊόντα που κατασκευάζουν εταιρείες του Ομίλου (Etem Gestamp, Etem, ElvalHalcor, Elval Color, Symetal) σε ελαφριά υλικά (αλουμίνιο) για ηλεκτροκίνητα οχήματα, υλικά υψηλής αγωγιμότητος στις καλωδιώσεις (κράματα χαλκού) και άλλες σύγχρονες απαιτήσεις που υπάρχουν ή σχεδιάζονται και σύντομα θα αποτελούν την απαίτηση της αγοράς. “Our world is rapidly changing… Forward Faster” δήλωσε κλείνοντας, ξαφνιάζοντας τους παραβρισκόμενους με την βιομηχανία της Ελλάδος η οποία διαπρέπει στο παγκόσμιο προσκήνιο, κρατώντας πάντα χαμηλό προφίλ και υψηλή αποτελεσματικότητα.

Τέλος, o Κωνσταντίνος Μητρόπαπας, Ιδρυτής – CEO της diaplous s.s.d.a. Ltd και οικοδεσπότης της εκδήλωσης, άνοιξε τη βραδιά ευχαριστώντας εκείνους που τίμησαν με την παρουσία τους ή/και συνετέλεσαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης αλλά παράλληλα παρουσιάζοντας το όραμα πίσω από την πρωτοβουλία του (για την οποία υποσχέθηκε συνέχεια): “βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη τομή, οφείλουμε να είμαστε εν εγρηγόρσει για κείνα που έρχονται και κάναμε το πρώτο βήμα φέρνοντας 3 ανθρώπους από το τραπέζι των αποφάσεων!” Των εξαιρετικών και εστιασμένων ομιλιών από τους εξαίρετους καλεσμένους, παρατέθηκε από τους κεντρικούς ομιλητές διαδικασία ερωτήσεων – απαντήσεων προς τους συμμετέχοντες. Έχοντας σταθεί απέναντι στους παραβρισκόμενους οι κύριοι Jürgen Stackmann, Patrick Fruth και Ralf Meunzel, δέχθηκαν ελεύθερες ερωτήσεις κάποιες από τις οποίες έβγαλαν ειδήσεις.