Οι νέες Alfa Romeo Giulia και Stelvio στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν

Ξεκινά η εμπορική διάθεση στη χώρα μας των νέων Alfa Romeo Giulia και Stelvio με την ελληνική αντιπροσωπεία να ανακοινώνει τις τιμές όλων των εκδόσεών τους.

Ξεκινά η εμπορική πορεία των νέων Alfa Romeo Giulia και Stelvio στην ελληνική αγορά, με τα δύο ιταλικά μοντέλα να αποτελούν σημείο αναφοράς, χάρη στην ιδανική κατανομή βάρους, την οδηγική αίσθηση και την τεχνολογία αιχμής που φέρουν, που τώρα παιρνούν σε μια νέα εποχή.

Alfa Romeo Giulia και Stelvio: Ακόμα πιο τεχνολογικά προηγμένες

Εφαρμόζοντας τη νέα φωτεινή υπογραφή της Alfa Romeo, όπως αυτή καθιερώθηκε με τη νέα Tonale, οι Giulia και Stelvio αποκτούν ακόμα πιο σύγχρονη εμφάνιση, ενώ το νέο “Trilobo”, η σύνθεση δηλαδή της χαρακτηριστικής τριγωνικής μάσκας (“Scudetto”) και των εκατέρωθεν αυτής αεραγωγών προσφέρουν ένα πιο επιθετικό, αλλά πάντα κομψό ρύγχος. Εκτός από την ξεχωριστή αισθητική, τα νέα “3+3” φωτιστικά σώματα Full-LED Adaptive Matrix προσφέρουν και αναβαθμισμένη απόδοση, χάρη στο αυτόματο σύστημα προσαρμογής που ρυθμίζει τη δέσμη φωτισμού σύμφωνα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου και τις οδηγικές συνθήκες. Την ίδια στιγμή είναι και πιο αποδοτικά, με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και πιο άνετα για τα μάτια του οδηγού.

Η τεχνολογική αναβάθμιση των Giulia και Stelvio συνεχίζεται και στο εσωτερικό, όπου ο νέος ψηφιακός και πλήρως διαμορφώσιμος πίνακας “cannocchialle” των 12,3 ιντσών, συνδυάζεται με μια σειρά τεχνολογιών, όπως οι υπηρεσίες “Alfa Connect Services”, οι οποίες διαθέτουν δυνατότητα αναβαθμίσεων μέσω διαδικτύου (“Over the Air”) και προσφέρουν λειτουργίες που επιτρέπουν τον έλεγχο του αυτοκινήτου (φώτα, κλειδαριές, κατάσταση συστημάτων, κ.α.) από απόσταση μέσω του κινητού τηλεφώνου του χρήστη. Παράλληλα η τεχνολογία NFT που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο χώρο του αυτοκινήτου μέσω της Tonale, είναι πλέον διαθέσιμη και στις νέες Giulia και Stelvio, προσφέροντας -εφόσον το επιθυμεί ο αγοραστής- ένα αδιάβλητο πιστοποιητικό του ιστορικού του αυτοκινήτου.

Τα δύο νέα μοντέλα εφοδιάζονται στο βασικό εξοπλισμό τους και με μια πλήρη γκάμα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης (ADAS), όπως ενεργό σύστημα cruise control, σύστημα lane assist και σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος, για μέγιστα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας σε κάθε είδους διαδρομή.

Alfa Romeo Giulia και Stelvio: Οδηγική απόλαυση

Η τεχνολογική αναβάθμιση πλαισιώνει ιδανικά τα κορυφαία επίπεδα οδηγικής απόλαυσης και ασφάλειας, για τα οποία οι Giulia και Stelvio αποτελούν το απόλυτο σημείο αναφοράς στις κατηγορίες τους.

Μια σειρά αποκλειστικών τεχνικών επιλογών, όπως η ευρεία χρήση υπερ-ελαφρών υλικών, τα καινοτόμα μηχανικά και ηλεκτρονικά συστήματα (σύστημα μετάδοσης Q4, μηχανικό σύστημα περιορισμένης ολίσθησης Q2, ανάρτηση Alfa Link, σύστημα πέδησης IBS – Integrated Braking System, κ.α.), συμβάλουν ώστε όλες οι εκδόσεις των δύο μοντέλων να συνδυάζουν την άνεση, την ασφάλεια και την κορυφαία οδηγική αίσθηση.

Οι νέες Giulia και Stelvio είναι διαθέσιμες με μια αποδοτική γκάμα κινητήρων βενζίνης και ντίζελ που σε κάθε περίπτωση συνεργάζονται με το προηγμένο αυτόματο κιβώτιο των 8 σχέσεων. Στην περίπτωση της Giulia διαθέσιμος είναι ο 2λιτρος Turbo βενζινοκινητήρας απόδοσης 280 ίππων που μεταφέρει τη δύναμη του και στους τέσσερις τροχούς μέσω του συστήματος Q4, ενώ διαθέσιμο είναι και το Turbo Diesel σύνολο των 2,2 λίτρων σε δύο εκδόσεις, με απόδοση 160 ίππων και κίνηση στους πίσω τροχούς και 210 ίππους με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς.

Τα ίδια κινητήρια σύνολα εφοδιάζουν και τη Stelvio, με την 2.2 TD 160 hp να είναι η μόνη επιλογή με κίνηση στους πίσω τροχούς και τις υπόλοιπες εκδόσεις (2.0ΤΒ 280hp και 2.2TD 210hp) να συνδυάζονται αποκλειστικά με το σύστημα τετρακίνησης Q4.

Alfa Romeo Giulia και Stelvio: Νέα διαμόρφωση γκάμας

Συνεχίζοντας το παράδειγμα της Tonale, οι νέες Giulia και Stelvio ακολουθούν μια νέα στρατηγική στη διαμόρφωση της γκάμας. Δύο εκδόσεις είναι διαθέσιμες, οι Super και Ti. Η πρώτη αποτελεί την πύλη εισόδου στον κόσμο της Alfa Romeo και μπορεί να αναβαθμιστεί με το σπορ πακέτο Sprint. Αντίστοιχα η Ti με έμφαση στην κομψότητα και το ξεχωριστό χαρακτήρα, μπορεί να αναβαθμιστεί με το πακέτο Veloce για την απόλυτη αίσθηση πολυτέλειας και δυναμισμού.

Διαθέσιμη με τα νέα μοντέλα είναι και η ειδική σειρά Competizione που τοποθετείται στην κορυφή της νέας γκάμας. Βασισμένη στην έκδοση Veloce, η Competizione εφοδιάζεται με το αποκλειστικό χρώμα Moon Light gray matt, κόκκινες δαγκάνες φρένων, σπορ εσωτερικό με δερμάτινες επενδύσεις, αλλά και την ενεργή ανάρτηση Alfa Active Suspension.

Οι νέες Alfa Romeo Giulia και Stelvio είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα, με το χρόνο παράδοσης να προσεγγίζει περίπου τις 100 ημέρες από την στιγμή της παραγγελίας ενός εξατομικευμένου, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη αυτοκινήτου. Το σύνολο των εκδόσεων καλύπτονται από 4ετή εργοστασιακή εγγύηση με ισχύ έως 160.000 χλμ., ενώ οι τιμές διάθεσης ξεκινούν από τις 52.500 ευρώ (Giulia) και 57.000 ευρώ (Stelvio).

Όπως και το σύνολο της γκάμας της Alfa Romeo, οι νέες Giulia και Stelvio είναι διαθέσιμες και με ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης.

Ακολουθεί ο αναλυτικός τιμοκατάλογος των δύο μοντέλων:

Alfa Romeo Giulia

SPRINT 2.2 AT 160 hp DIESEL RWD – 52.500 ευρώ

SUPER 2.0 AT 280 hp PETROL Q4 – 57.500 ευρώ

SPRINT 2.0 AT 280 hp PETROL Q4 – 60.000 ευρώ

Ti 2.2 AT 210 hp DIESEL Q4 – 60.000 ευρώ

Ti 2.0 AT 280 hp PETROL Q4 – 62.500 ευρώ

VELOCE 2.2 AT 210 hp DIESEL Q4 – 62.500 ευρώ

VELOCE 2.0 AT 280 hp PETROL Q4 – 65.000 ευρώ

COMPETIZIONE 2.2 AT 210 hp DIESEL Q4 – 66.500 ευρώ

COMPETIZIONE 2.0 AT 280 hp PETROL Q4 – 69.000 ευρώ

Alfa Romeo Stelvio

SUPER 2.2 AT 160 hp DIESEL RWD – 57.000 ευρώ

SUPER 2.2 AT 210 hp DIESEL Q4 – 62.000 ευρώ

SUPER 2.0 AT 280 hp PETROL Q4 – 64.500 ευρώ

SPRINT 2.2 AT 210 hp DIESEL Q4 – 64.500 ευρώ

SPRINT 2.0 AT 280 hp Q4 – 67.000 ευρώ

Ti 2.2 AT 210 hp DIESEL Q4 – 67.000 ευρώ

Ti 2.0 AT 280 hp PETROL Q4 – 69.500 ευρώ

VELOCE 2.2 AT 210 hp DIESEL Q4 – 69.500 ευρώ

VELOCE 2.0 AT 280 hp PETROL Q4 – 72.000΄ευρώ

COMPETIZIONE 2.2 AT 210 hp DIESEL Q4 – 74.500 ευρώ

COMPETIZIONE 2.0 AT 280 hp PETROL Q4 – 77.000 ευρώ