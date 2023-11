Οδηγούμε στη Βαρκελώνη το ηλεκτρικό Volvo EX30

Με το νέο ΕΧ30, το τέταρτο κατά σειρά ηλεκτρικό μοντέλο της, η Volvo μπαίνει με περισσή αποφασιστικότητα, χωρίς «εκπτώσεις» σε τεχνολογίες και με τη γνώριμη σκανδιναβική προσέγγιση που τη διέπει σε επίπεδο σχεδιασμού στα λημέρια της κατηγορίας των premium B-SUV.

Αν κάποτε το downsizing ήταν το trend στα αυτοκίνητα με θερμικούς κινητήρες, τότε σίγουρα η μείωση του μεγέθους και η συρρίκνωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος είναι σήμερα τα νέα must στον μαγικό κόσμο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που δεν αποτελούν γενικά και αόριστα το «μέλλον», αλλά το απτό πλέον «παρόν» στην παγκόσμια αυτοκινητική σκακιέρα.

Διόλου τυχαία, το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό EX30 είναι όχι μόνο το μικρότερο σε μέγεθος SUV στην ιστορία της Volvo, αλλά συνάμα το αυτοκίνητο με το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στο σύνολο της ήδη πολυσχιδούς γκάμας του Σουηδού κατασκευαστή που ήδη απαριθμεί τέσσερις «ανεξάρτητες» προτάσεις μηδενικών εκπομπών.

Οπτικά, το ΕΧ30 είναι ξεκάθαρα… Volvo. Αλλά συγχρόνως και ένας τυπικός, από πλευράς μεγέθους, εκπρόσωπος στην αρένα των B-SUV. Χωρίς να αντιγράφει με τη στιλιστική του προσέγγιση το μεγάλο EX90, διαθέτει το δικό του χαρακτήρα με την ιδιάζουσα γραμμή του προφίλ του να ακολουθεί μια ανοδική πορεία προκειμένου να συναντήσει τη μεγάλη πίσω κολώνα του αμαξώματος. Η διχρωμία του τελευταίου, το χαμηλό καπό, η κλειστή μάσκα, οι μεγάλοι τροχοί των 19 ή 20 ιντσών και τα εμπρός φωτιστικά σώματα με τη σχεδιαστική προσέγγιση, γνωστή ως «σφυρί του Θορ», σφραγίζουν μαζί με εκείνα στο πίσω μέρος τη μινιμαλιστική σχεδίαση του αυτοκινήτου δημιουργώντας ένα σύνολο αεροδυναμικά αποδοτικό (Cd: 0,28) που δείχνει στο μάτι μεγαλύτερο απ’ ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Και αυτό παρά το γεγονός ότι το μήκος του δεν υπερβαίνει τα μόλις 4,233 μ. και το μεταξόνιο τα 2,65 μ.

Η προσέγγιση στο σκανδιναβικής έμπνευσης και εκτέλεσης εσωτερικό του νέου EX30 είναι παρόμοια. Η κάπως… παχνιδιάρικη αλλά πάντοτε απέριττη και δίχως στιλιστικές φλυαρίες καμπίνα συνδυάζεται κατά την πάγια τακτική των Σουηδών με τεχνολογίες αιχμής, όπως αυτές αποτυπώνεται μεταξύ άλλων στη μεγάλη οθόνη των 12,3 ιντσών που συνεργάζεται για συνδεσιμότητα 5G με την Google, την Apple και την Qualcomm και δεσπόζει το κέντρο του ταμπλό, καθώς και στη μπάρα ήχου που καταργεί τα παραδοσιακά ηχεία και διατρέχει με τη σειρά της όλο το πλάτος του εμπρός μέρους. Από εκεί και πέρα, πρωταγωνιστής είναι και η… οικολογία.

Ανάμεσα σε άλλα υλικά που προσφέρονται συγκαταλέγονται ανακυκλωμένο πλαστικό φτιαγμένο από απορρίμματα, όπως παλιά πλαίσια παραθύρων και ρολά παντζουριών, ανανεώσιμο φυσικό λινάρι, από την καινοτόμο σουηδική εταιρεία Bcomp στην οποία έχει επενδύσει το Volvo, υπεύθυνης προέλευσης μίγμα μαλλιού που περιλαμβάνει 70% ανακυκλωμένο πολυεστέρα και ένα πλεκτό υφασμάτινο υλικό για τα καθίσματα που περιλαμβάνει ανακυκλωμένο πλαστικό. Επίσης, διατίθεται η επιλογή μίας επένδυσης από Nordico – ένα σύγχρονο και τεχνολογικά προηγμένο υλικό που δημιουργείται από υφάσματα τα οποία είναι φτιαγμένα από ανακυκλώσιμα υλικά όπως τα μπουκάλια PET και υλικά βιολογικής προέλευσης από δάση στη Σουηδία και τη Φιλανδία.

Η πρακτικότητα είναι ένα ακόμα στοιχείο που συνοδεύει το εσωτερικό και στις τέσσερις διαφορετικές διαμορφώσεις του (ή αλλιώς «δωμάτια» όπως τα αποκαλεί η Volvo) που φέρουν τις ονομασίες Breeze, Mist, Pine και Indigo. Χαρακτηριστική εδώ είναι και η σχεδίαση της κεντρικής κονσόλας, η οποία διαθέτει ένα συρόμενο σύστημα που επιτρέπει πώς ακριβώς θα χρησιμοποιήσουν οι επιβάτες των εμπρός καθισμάτων τον διαθέσιμο χώρο. Εν προκειμένω, το επάνω μέρος της ποτηροθήκης μπορεί να προεκταθεί για να φιλοξενήσει τον καφέ ή το smartphone, ή να ολισθήσει προς τα πίσω παρέχοντας περισσότερο χώρο. Στο κάτω μέρος της κονσόλας υπάρχει ένας προστατευόμενος χώρος για την αποθήκευση μικρών αντικειμένων όπως τα γυαλιά ή ακουστικά, ενώ στον μεγάλο ανοιχτό χώρο που βρίσκεται από πάνω μπορεί κανείς να τοποθετήσει ακόμα και μία τσάντα.

Την ίδια στιγμή, για καλύτερη πρόσβαση, κάτω ακριβώς από την οθόνη αφής, έχει «μετακομίσει» το κεντρικό ντουλαπάκι, το οποίο συνήθως βρίσκεται εμπρός από το συνοδηγό, το οποίο ανοίγει άλα Tesla πατώντας το σχετικό εικονίδιο στην οθόνη. Τέλος, όσον αφορά τους λοιπούς χώρους, το EX30 προστάσει ικανοποιητικό απλώς «αέρα» για τα πόδια των επιβατών και έναν αποθηκευτικό χώρο στο πίσω μέρος με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 318 λίτρα, συμπεριλαμβανομένου του υποδαπέδιου διαμερίσματός του.

Volvo EX30: Τεχνολογίες αιχμής και για το δρόμο

Για την κίνηση του EΧ30 η Volvo επέλεξε ό,τι καλύτερο έχει να προτάξει σήμερα το πλούσιο τεχνολογικό της ράφι για τη διάθεση του νέου «μίνι» ΒEV της σε δύο εκδόσεις (Standard και Extended Range) με έναν ηλεκτροκινητήρα η καθεμιά, που μεταδίδει την κίνηση αποκλειστικά στους πίσω τροχούς, αλλά και σε μια ακόμα τετρακίνητη παραλλαγή (Extended Range) που τροφοδοτείται από δύο για την περίσταση ηλεκτρικές μονάδες.

Στις «μονοκινητήριες» εκδόσεις το ηλεκτρικό μοτέρ αποδίδει και στις δύο περιπτώσεις 272 ίππους (200 kW) και 343 Nm, ενώ στη μοναδική Twin Motor Performance, η οποία συνθέτει εν ολίγοις την «τύπου GTi» εκδοχή του σουηδικού B-SUV, η συνδυαστική ισχύς ανέρχεται στους 428 ίππους (315 kW) και η ροπή στα 543 Nm, εξασφαλίζοντας για την περίσταση επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,6 δλ.! Οι διαφορές ανάμεσα στη μοναδική «Standard Range» και τις δύο «Extended Range» εκδόσεις δεν έγκεινται μόνο στη χωρητικότητα της μπαταρίας (μικτή: 51 και 69 kWh, ωφέλιμη: 49 και 64 kWh), στην αυτονομία που εξασφαλίζουν (344 και 475 χλμ. για τα EX30 Single Motor και 450 χλμ. για το EX30 Twin Motor) και στη μέγιστη ισχύ φόρτισης που μπορεί να υποστηρίξει η καθεμιά (134 και 153 kW), αλλά και στη χημεία τους, με τον μικρότερο σε ενεργειακό δυναμικό συσσωρευτή ενέργειας να υιοθετεί την τεχνολογία φωσφορικού λιθίου σιδήρου (LFP) και τον μεγαλύτερο την ακριβότερη και πιο αποδοτική νικελίου μαγγανίου κοβαλτίου (NMC).

Έχοντας την ευκαιρία να οδηγήσουμε το νέο EX30 στην Ισπανία, και συγκεκριμένα στο οδικό δίκτυο πέριξ της πρωτεύουσας της Καταλονίας, οι εντυπώσεις που αποκομίσαμε ήταν περισσότερο από θετικές. Παρά τους σχεδόν 1,8 τόνους που ζυγίζει, το μικρό e-SUV των Σουηδών αποδεικνύεται ευκολοδήγητο και απροσδόκητα, θα έλεγε κανείς, ευέλικτο, χάρη στο κοφτερό τιμόνι πλην όμως ελαφρύ σε αίσθηση τιμόνι που επιβεβαιώνει τον urban χαρακτήρα του μοντέλου, ενώ κορυφαία για τα δεδομένα της κατηγορίας είναι και η ποιότητα κύλισης – που δίκαια χαρακτηρίζεται premium – εκτός των αστικών τειχών.

Η ανάρτηση σαφώς και δεν εγείρει τα σπορ ένστικτα του οδηγού, επενδύοντας με τον τρόπο που λειτουργεί περισσότερο στην άνεση για τη δημιουργία ενός αγχολυτικού σε όλα τα τερέν συνόλου. Από πλευράς απόδοσης και επιδόσεων, ακόμα και η βασική έκδοση με τον μονό ηλεκτροκινητήρα και τους 272 ίππους θα καλύψει τις προσδοκίες, με τον πήχη ασφαλώς να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στην πραγματικά… πανίσχυρη για τα δεδομένα ενός Β-SUV (και όχι μόνο!) έκδοση Twin Motor Performance που επίσης είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσαμε στη Βαρκελώνη. Εδώ, τα χιλιόμετρα ανεβαίνουν με καταιγιστικό ρυθμό στο βαθύ πάτημα του γκαζιού, ενώ με την απαραίτητη σύνεση σε δρόμους με στροφές τα πάντα εκτυλίσσονται ομαλά και προοδευτικά με τα ηλεκτρονικά καλούδια να διαχειρίζονται όπως πρέπει την υπερβολή, το βάρος, αλλά και τους 428 ίππους των δύο ηλεκτρικών μονάδων. Περισσότερα και πιο ασφαλή συμπεράσματα για το οδική ποιόν του Βενιαμίν BEV-SUV της Volvo, ραντεβού επί ελληνικού εδάφους.

Το Volvo EX30 στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την ελληνική αντιπροσωπεία, το νέο Volvo EX30 θα διατίθεται στην Ελλάδα από τα τέλη του προσεχούς Ιανουαρίου σε τιμές που ξεκινούν από τα 37.572€ για την έκδοση Single Motor με την Standard Range μπαταρία και το επίπεδο εξοπλισμού Core – η αντίστοιχη στο εξοπλιστικό επίπεδο Plus τιμάται στα 40.610€, επίσης χωρίς την κρατική επιδότηση ύψους 8.000€. Οι εκδόσεις Core, Plus και Ultra για την παραλλαγή Single Motor με την Extended Range μπαταρία κοστίζουν αντίστοιχα 42.966€, 46.624€ και 49.848€. Τέλος για τα EX30 Twin Motor Performance, αμφότερα με την μεγάλη μπαταρία, στα επίπεδα εξοπλισμού Plus και Ultra, οι τιμές ορίζονται στα 49.352€ και 52.576€_ Χ.Α.

VOLVO ΕΧ30 SINGLE MOTOR

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 ηλεκτροκινητήρας > ΙΣΧΥΣ: 272 ίπποι > ΡΟΠΗ: 343 Nm > ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς > KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: ΜακΦέρσον > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων > ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 51 kWh (69 kWh) > ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.223×1.837×1.555 χλστ. > ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.650 χλστ. > ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: 177 χλστ. > ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 318-904 λίτρα +7 λίτρα για τον εμπρός αποθηκευτικό χώρο > ΒΑΡΟΣ: 1.765-1.885 κιλά > 0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 5,7 δλ. (5,3 δλ.) > ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα > AYTONOMIA: 344 χλμ. (475 χλμ.)

Σε παρένθεση οι τιμές για την έκδοση Extended Range

VOLVO EX30 TWIN MOTOR PERFORMANCE

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 2 ηλεκτροκινητήρες > ΙΣΧΥΣ (εμπρός η/κ): 156 ίπποι > ΡΟΠΗ (εμπρός η/κ): 200 Nm > ΙΣΧΥΣ (πίσω η/κ): 272 ίπποι > ΡΟΠΗ (πίσω η/κ): 343 Nm > ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 428 ίπποι > ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 543 Nm > ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς > KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: ΜακΦέρσον > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων > ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 69 kWh > ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.223×1.837×1.555 χλστ. > ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.650 χλστ. > ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: 177 χλστ. > ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 318-904 λίτρα +7 λίτρα για τον εμπρός αποθηκευτικό χώρο > ΒΑΡΟΣ: 1.765-1.885 κιλά > 0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 3,6 δλ. > ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα > AYTONOMIA: 450 χλμ.