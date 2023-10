Αποκάλυψη για το αμιγώς ηλεκτρικό Citroen e-C3. Η επόμενη γενιά ουσιαστικά του δημοφιλούς Citroen C3 είναι εδώ, αποφασισμένη να ταρακουνήσει τα νερά της κατηγορίας των supermini, ως προσιτή ευρωπαϊκή πρόταση μικρού ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η παγκόσμια πρεμιέρα του Citroen e-C3 στο Hangar Y (Meudon, στα νοτιοδυτικά του Παρισιού). Το e–C3 αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο μοντέλο της γαλλικής μάρκας που θα φέρει και τη νέα εταιρική ταυτότητα, όντας η πρόταση της Citroen στο θέμα των προσιτών μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.



H αποστολή του, παρ’ όλα αυτά, θα είναι παραπάνω από δύσκολη, αφού το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο («μικρό hatchback με στοιχεία SUV» όπως το είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο CEO της Citroen, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δε θα πρέπει να θεωρείται γνήσιο crossover) θα αντικαταστήσει το τρέχον C3 και θα ηγείται της γκάμας της τέταρτης γενιάς του πιο δημοφιλούς μοντέλου της Citroen, που μετράει πάνω από 5,6 εκατομμύρια πωλήσεις από το λανσάρισμα της πρώτης γενιάς, το 2002. Το C3 είναι το πιο δημοφιλές μοντέλο της μάρκας και αντιπροσωπεύει το 29% των συνολικών πωλήσεων της Citroen στην Ευρώπη. Το 2022, το C3 πέτυχε μερίδιο αγοράς 11% στο σύνολο των πωλήσεων του Β-segment στην ευρωπαϊκή αγορά.

Την ίδια ώρα το Citroen e-C3 αποτελεί την απάντηση της Citroen τόσο σε δυνατές ευρωπαϊκές προτάσεις, όπως τα επερχόμενα ηλεκτρικά Renault 5 και VW ID.2, όσο και στα αξιόλογα EV χαμηλότερου κόστους, που εξάγουν ήδη στην Ευρώπη κινεζικές μάρκες και θα εξάγουν και κατά… ριπάς στο μέλλον.

Το Citroen e-C3 έχει σχεδιαστεί στην Ευρώπη, στο στούντιο της Citroen, στις εγκαταστάσεις της Stellantis Automotive Design Network στο Velizy- Villacoublay κοντά στο Παρίσι, και θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη στο εργοστάσιο της Stellantis στην Trnava της Σλοβακίας, ενώ θα βρίσκεται στις εκθέσεις της χώρας μας το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Διαβάστε επίσης: Οδηγούμε τo πρωτότυπο Citroen Oli και το Citroen My Ami Buggy

Citroen e-C3: Νέα εταιρική ταυτότητα

Μία πρόγευση της νέας υπογραφής της μάρκας παρουσιάστηκε στο πρωτότυπο Citroen Oli, το οποίο είχαμε οδηγήσει στην Ιταλία, και στο οποίο πρωταγωνιστούσαν οι αντιθέσεις των κάθετων στοιχείων με τις οριζόντιες επιφάνειες. Στο μπροστινό μέρος, η ψηλότερη και πιο κάθετη μάσκα ενσωματώνει ένα μεγάλο νέο οβάλ σήμα του κλασικού «λοχιόσημου» που κυριαρχεί στο κέντρο της, και ενισχύεται σε κάθε πλευρά από γυαλιστερές μαύρες οριζόντιες γρίλιες που χαρακτηρίζουν μια εντυπωσιακή και τεχνική ερμηνεία των σιριτιών («chevron»), εμπνευσμένων από αρχιτεκτονικά παραμετρικά σχέδια.

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο είναι και η ξεχωριστή σχεδίαση των νέων εμπρός και πίσω φώτων, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά επίσης Oli, και η οποία διαθέτει μια μοναδική φωτεινή υπογραφή τριών επιπέδων με μία κατακόρυφη και δύο οριζόντιες μονάδες, που μοιάζουν με λεπίδες.

Το κοντό, ψηλό και οριζόντιο καπό διαθέτει τεχνικά σμιλευμένες επιφάνειες, οι οποίες ανάλογα με το φως του περιβάλλοντος, δημιουργούν μια οπτική αντίθεση με το πιο κατακόρυφο εμπρός προφίλ, και συνεχίζουν σε ένα μεγαλύτερο, πιο όρθιο παρμπρίζ, που δίνει στο αυτοκίνητο περισσότερο όγκο και τονίζει την αίσθηση προστασίας.

Ορατές στα πλευρικά τμήματα του μοντέλου είναι τόσο εμπρός όσο και πίσω οι τεχνικά σμιλευμένες γραμμές κάτω από τη γραμμή των ώμων, που εισχωρούν στα νέα φωτιστικά σώματα και στις λεπτές πτυχές στα πάνελ των θυρών, τα οποία τραβούν το φως και προσθέτουν οπτικό ενδιαφέρον.

Η αισθητική ταυτότητα συνεχίζεται και στο πίσω μέρος με τις ρευστές γραμμές στο κάτω μέρος της πόρτας του χώρου αποσκευών, πάνω από την οποία υπάρχει μια οριζόντια γυαλιστερή μαύρη διακοσμητική λωρίδα, που διαθέτει το ίδιο σχεδιαστικό μοτίβο εμπνευσμένο από τα εμπρός «chevrons» στην κατακόρυφη μπροστινή όψη, και πλαισιώνει το μεγάλο, κεντρικά τοποθετημένο νέο οβάλ σήμα της Citroen.

Το χαρακτηριστικό σχήμα των πίσω φώτων φτάνει μέχρι τις γωνίες του αμαξώματος, και περιλαμβάνουν δύο οριζόντιες και μία κατακόρυφη μονάδα που ταιριάζουν αισθητικά με τα εμπρός φωτιστικά σώματα. Κάτω από τη γρίλια, ένας εντυπωσιακός προφυλακτήρας είναι τετράγωνος στις εξωτερικές γωνίες, για να βοηθήσει την αεροδυναμική και να ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμική εμφάνιση του αυτοκινήτου.

Οι μεγαλύτερες ατσάλινες και αλουμινένιες ζάντες 16 και 17 ιντσών ξεχωρίζουν στην εμφάνιση του οχήματος, το οποίο εξακολουθεί παρ’ όλα ταύτα να διατηρεί τις συμπαγείς του διαστάσεις (4,01 μέτρα μήκος και 1,76 μέτρα πλάτος).

Citroen e-C3: Υπόσχονται αίσθηση… μαγικό χαλί

Για πρώτη φορά στην Ευρώπη, η Citroen κατασκεύασε το νέο Citroen e-C3 πάνω σε μια πλατφόρμα σχεδιασμένη από την αρχή για να φιλοξενήσει ένα αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Ο λόγος για τη «Smart Car» της Stellantis, που έδωσε τη δυνατότητα στη Citroen να κάνει το νέο e-C3 προσβάσιμο στους πελάτες, σε τιμές άκρως ανταγωνιστικές.

Η Citroen τοποθετεί στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων του αμιγώς ηλεκτρικού e-C3 το αποκλειστικό και καινοτόμο σύστημα ανάρτησης Citroen Advanced Comfort με Progressive Hydraulic Cushions, μια αποκλειστική τεχνολογία της Citroen με είκοσι πατέντες ευρεσιτεχνίας.

Η αρχή λειτουργίας της ανάρτησης είναι απλή. Το σύστημα των Progressive Hydraulic Cushions προσθέτει δύο υδραυλικά στοπ σε κάθε πλευρά των αμορτισέρ: ένα για τη συμπίεση και ένα για την εκτόνωση. Επομένως, η ανάρτηση λειτουργεί σε δύο στάδια. Σε ελαφρά συμπίεση και σταμάτημα, το ελατήριο και το αμορτισέρ ελέγχουν από κοινού τις κάθετες δυνάμεις χωρίς να φορτίζουν τα υδραυλικά στοπ. Σύμφωνα με το εργοστάσιο, αυτό δίνει την εντύπωση ότι το αυτοκίνητο «πετάει» από πάνω τις ανωμαλίες του οδοστρώματος. Σε έντονη συμπίεση και βίαια φρεναρίσματα, το ελατήριο και το αμορτισέρ λειτουργούν σε συνδυασμό με τα υδραυλικά στοπ που επιβραδύνουν σταδιακά την κίνηση, αποφεύγοντας έτσι το απότομο σταμάτημα στο τέλος της διαδρομής τους. Το υδραυλικό στοπ απορροφά την αποθηκευμένη ενέργεια. Δεν υπάρχει επομένως φαινόμενο εκτόνωσης, και οι επιβάτες αισθάνονται εντελώς απομονωμένοι από τις ανωμαλίες του οδοστρώματος.

Με ύψος που φτάνει το 1,57μ., το νέο e-C3 είναι ψηλότερο από τον προκάτοχό του, και διαθέτει αυξημένη απόσταση από το έδαφος (σε στυλ SUV) προσφέροντας μεγαλύτερη σιγουριά στα περάσματα από τα σαμαράκια, τις λακκούβες και τις ανωμαλίες που συναντά κανείς συχνά, κινούμενος σε ένα αστικό/περιαστικό περιβάλλον. Η απόσταση από το έδαφος φτάνει την εντυπωσιακή τιμή των 163 χλστ. για το αμιγώς ηλεκτρικό e-C3, και είναι μεγαλύτερη από τα 135 χλστ. του προηγούμενου μοντέλου.

Citroen e-C3: Ανοίγοντας τις πόρτες του

Στο ευρύχωρο εσωτερικό κυριαρχούν οι απλές αλλά και ταυτόχρονα εκλεπτυσμένες επιφάνειες, που προσφέρουν στους επιβάτες μια ατμόσφαιρα παρόμοια με το σαλόνι του σπιτιού τους. Τα νέα σχεδιαστικά μοτίβα των καθισμάτων Citroen Advanced Comfort του νέου e-C3 έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για το συγκεκριμένο μοντέλο και χρησιμοποιούν πρόσθετο αφρώδες υλικό, παρέχοντας μια απαλή και φιλόξενη αίσθηση από την πρώτη επαφή καθώς και μοναδικό βαθμό πλευρικής στήριξης, ανεξάρτητα με τη διάρκεια και την απόσταση της διαδρομής.

Χάρη στο εξωτερικό ύψος των 1,57 μέτρων, το νέο e-C3 προσφέρει 30 χιλιοστά περισσότερο χώρο στους εμπρός επιβάτες, εξασφαλίζοντας υψηλή θέση οδήγησης και κατά συνέπεια καλύτερο έλεγχο και περισσότερη ασφάλεια κατά την οδήγηση. Όλοι οι επιβάτες επωφελούνται εξαιρετικής ορατότητας προς τα έξω, ενισχύοντας την αίσθηση ευεξίας στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Πρακτικά, το νέο e-C3 είναι περισσότερο ευρύχωρο σε κάθε του εσωτερική διάσταση σε σχέση με τον προκάτοχό του, παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 19 χλστ. μακρύτερο και μόλις 6 χλστ. φαρδύτερο. Το εσωτερικό πλάτος στο ύψος των αγκώνων των επιβατών είναι μεγαλύτερο κατά 19 χλστ. (πίσω επιβάτες) και κατά 21 χλστ. (εμπρός επιβάτες) από τον μέσο όρο της κατηγορίας, ενώ η απόσταση για τα γόνατα των πίσω επιβατών είναι η κορυφαία τιμή της κατηγορίας, κατά τουλάχιστον 20 χιλιοστά μεγαλύτερη από τον Μ.Ο.

Άνετο και με δυνατότητα ασύμμετρης αναδίπλωσης 60-40 είναι και το πίσω κάθισμα, ενώ χάρη στο πλάτος μεταξύ των θόλων, που φτάνει τα 1.015 χλστ., το πορτ μπαγκάζ των 310 λίτρων εξασφαλίζει την εύκολη μεταφορά για τα ψώνια ή τις βαλίτσες των επιβατών.

Citroen e-C3: Ηλεκτροκινητήρας 113 ίππων

Ο ηλεκτροκινητήρας των 113 ίππων (83kW) αποδίδει ισχύ και ροπή κατάλληλη για τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη καθώς και για τα μεγαλύτερα ταξίδια, ενώ η μπαταρία των 44 kWh εξασφαλίζει αυτονομία μέχρι και 320 χλμ. βάσει μετρήσεων WLTP. Παράλληλα, η Citroen δεσμεύεται για μία ακόμα πιο προσιτή έκδοση του e-C3 με 200 χλμ. αυτονομίας, που θα παρουσιαστεί το 2025.

Χάρη στον ηλεκτροκινητήρα και στο πλήρως αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, το μοντέλο χρειάζεται για τα 0-100 χλμ./ώρα περίπου 11 δλ., ενώ η εκτιμώμενη τελική του ταχύτητα φτάνει τα 135 χλμ./ώρα.

Παρέχεται δυνατότητα ταχείας φόρτισης από σταθμούς παροχής συνεχούς ρεύματος ισχύος 100 kW, που επιτρέπει τη φόρτιση από το 20% έως το 80% της χωρητικότητας της μπαταρίας σε μόλις 26 λεπτά και ευκολία πρόσβασης σε πάνω από 540.000 σταθμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η στάνταρντ φόρτιση από παροχή εναλλασσόμενου (AC) ρεύματος, από 20% έως 80%, διαρκεί περίπου 4 ώρες και 10 λεπτά από παροχή ισχύος 7 kW, ή 2 ώρες και 50 λεπτά εφόσον διατίθεται παροχή ισχύος 11 kW. Η πρόσβαση τόσο σε οικιακές όσο και σε δημόσιες εγκαταστάσεις φόρτισης με εναλλασσόμενο ρεύμα είναι ιδιαίτερα εύκολη με τη χρήση του στάνταρντ καλωδίου Mode 3, που παρέχεται με το αυτοκίνητο, και είναι ιδανική λύση για τακτική φόρτιση στο σπίτι μέσω ενός wallbox, καθώς και εκτός σπιτιού από δημόσιους σταθμούς φόρτισης. Το συγκεκριμένο καλώδιο μπορεί να συνδεθεί είτε με μονοφασική παροχή 7,4 kW ή με wallbox 11 kW.

Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να προγραμματίζει τις διαδρομές του και να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση φόρτισης και το επίπεδο της μπαταρίας του αυτοκινήτου του, αλλά και να απολαμβάνει μια ολοκληρωμένη εμπειρία πλοήγησης χάρη στη νέα εφαρμογή e-ROUTES.

Αυτή η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ειδικά για τα ηλεκτρικά οχήματα της Citroen και περιλαμβάνεται στο πακέτο συνδρομής των δικτυωμένων υπηρεσιών «Connect Plus» της εταιρείας. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MyCitroen, ο οδηγός ενός e-C3 θα μπορεί επίσης να διαχειρίζεται τον προγραμματισμό της φόρτισης, καθώς και να προθερμάνει ή να προ-ψύξει το εσωτερικό του αυτοκινήτου, αλλά και να ελέγξει το επίπεδο της μπαταρίας και τη θέση του αυτοκινήτου.

Το E-Remote δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή MyCitroen App ως ένα τηλεχειριστήριο του e-C3 και να προγραμματίσει, πριν από την αναχώρησή του, τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου του, το χρονοδιάγραμμα της φόρτισης, να παρακολουθήσει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, αλλά και να δει τη θέση όπου είναι σταθμευμένο το αυτοκίνητό του.

Διαβάστε επίσης: Όλα τα νέα για Citroen

Citroen e-C3: Σε δύο εξοπλιστικές εκδόσεις

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό e-C3 θα διατίθεται στους Ευρωπαίους πελάτες σε πλήρως εξοπλισμένες εκδόσεις, τη You και την έκδοση Max.

Η εισαγωγική έκδοση You θα διατίθεται με υψηλό επίπεδο βασικού εξοπλισμού, όπως εμπρός φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, ανάρτηση Citroen Advanced Comfort με Progressive Hydraulic Cushions, σύστημα Active Safety Brake (σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης), το νέο σύστημα Citroen Head Up Display, τις εφαρμογές My Citroen Play με Smartphone Station για το infotainment, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους πλευρικούς καθρέφτες, αυτόματα φώτα, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, πίσω σπόιλερ, cruise control, Air Condition και 6 αερόσακους.

Η κορυφαία έκδοση Max διαθέτει επιπλέον ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών diamond cut, οροφή Bi–Ton, διακοσμητικές μπάρες οροφής, προστατευτικές ποδιές εμπρός και πίσω, έγχρωμη οθόνη αφής 10,25 ιντσών με ασύρματη λειτουργία Mirror Screen, καθίσματα Citroen Advanced Comfort, αυτόματη λειτουργία καθαριστήρων, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους, θερμαινόμενους και αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες, τιμόνι με επένδυση σε υφή δέρματος, ασύμμετρη αναδίπλωση (60/40) πίσω καθίσματος, κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος, LED πίσω φωτιστικά σώματα, πίσω φιμέ τζάμια, ταπετσαρίες καθισμάτων TEP/ύφασμα, αυτόματο κλιματισμό, πλοήγηση με 3D απεικόνιση, σύστημα ασύρματης φόρτισης smarthphone, κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτροχρωμικό εσωτερικό καθρέφτη και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα.

Όλα τα νέα e-C3 θα προσφέρονται σε πέντε επιλογές ξεχωριστών και ποιοτικών χρωμάτων αμαξώματος – Polar Λευκό, Montecarlo Μπλε, Elixir Κόκκινο, Mercury Ασημί και Perla Nera Μαύρο. Η χαρακτηριστική δίχρωμη βαφή της Citroen με αντίθεση στην οροφή, θα προσφέρεται στους πελάτες στον βασικό εξοπλισμό, σε μαύρο ή άσπρο στην έκδοση Max, με τον χρωματικό διαχωρισμό της οροφής να συνεχίζεται και στην τρίτη πίσω κολόνα.

Το Citroen e-C3 καλείται να συνεχίσει τη μεγάλη παράδοση των προσιτών, δημοφιλών μικρών αυτοκινήτων της Citroen, όπως είναι τα 2CV, AX, Visa και Saxo. Αυτό που μένει τώρα είναι να το οδηγήσουμε, για να δούμε στην πράξη τα όποια πλεονεκτήματά του απέναντι στον σκληρό ανταγωνισμό της κατηγορίας._ Μ. Σαλ.