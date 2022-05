Γνωρίζοντας το “Iaveris Park” – Drive in

Το πάλαι ποτέ εγκαταλειμμένο και παραμελημένο Drive-In σινεμά στην Μαλακάσα το οποίο ποτέ στην ουσία δεν κέρδισε την προτίμηση του κόσμου τις δεκαετίες του ’70 & ’80 χάρη στην οικογένεια Ιαβέρη, έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια μία δεύτερη ευκαιρία.

Πόσες και πόσες φορές μπορεί να περάσατε με το αυτοκίνητό σας από την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας και να είδατε το Drive-In σινεμά στη Μαλακάσα Αττικής. Ναι καλά διαβάσατε, ο προορισμός μας είναι το για πολλούς «στοιχειωμένο» Drive In της Μαλακάσας, που ποτέ δεν κατάφερε να αποκτήσει την αίγλη που απέκτησαν τα αντίστοιχα Drive In στις Η.Π.Α. Ωστόσο αυτό που ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει είναι πως τα τελευταία χρόνια στην συγκεκριμένη τοποθεσία έχει δημιουργηθεί το “Iaveris Park” – Drive in.

Φυσικά από το όνομα και μόνο κάπου θα πηγαίνει το μυαλό σας. Πίσω από τον νέο αυτό πολυχώρο βρίσκεται η οικογένεια Ιαβέρη -γνωστή τόσο για τις επιτυχίες των μελών της στους αγώνες αυτοκινήτου όσο και για τις δράσεις που αφορούν την οδική συμπεριφορά- η οποία αποφάσισε να «αναστήσει» τον συγκεκριμένο χώρο και να δημιουργήσει στην ουσία έναν πολυχώρο ο οποίος θα έχει ως κινητήριο άξονα το αυτοκίνητο αποτελώντας ταυτόχρονα την έδρα της Σχολής Οδικής Συμπεριφοράς Ιαβέρης.

Η ταινία τώρα αρχίζει

Φτάνοντας στο “Iaveris Park” – Drive in σίγουρα το πρώτο που κάποιος θα αντικρύσει είναι η μεγάλη υπαίθρια οθόνη στην οποία κάποτε προβάλλονταν οι ταινίες, ωστόσο γρήγορα ο επισκέπτης θα εντυπωσιαστεί από την ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή την οποία έχει δημιουργήσει η οικογένεια Ιαβέρη. Το κερασάκι στην τούρτα συμπληρώνει το φυσικό κάλλος της περιοχής το οποίο έρχεται να προσδώσει μία ξεχωριστή αύρα στον συγκεκριμένο πολυχώρο έκτασης 16 στρεμμάτων.

Πριν προλάβουμε να επεξεργαστούμε τον χώρο ο οικοδεσπότης μας Κωνσταντίνος Ιαβέρης μας καλωσορίζει με ένα μεγάλο χαμόγελο. Συστάσεις δεν χρειάζονται μιας και γνωριζόμαστε χρόνια, οπότε ανυπομονούμε να μάθουμε περισσότερα για το νέο αυτό εγχείρημα της οικογένειας Ιαβέρη.

Το νέο εγχείρημα…

Ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης μας λέει πως η δημιουργία ενός πολυχώρου υπήρχε για πολλά χρόνια στο μυαλό της οικογένειας, ωστόσο δεν ευδοκιμούσαν οι συνθήκες για να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη σκέψη. Στη συνέχεια μας αναφέρει πως το αρχικό πλάνο αφορούσε μία διαφορετική τοποθεσία ωστόσο το ζητούμενο ήταν ο πολυχώρος αυτός να είναι πλησίον της Αττικής.

Ο Κωνσταντίνος μας αναφέρει τους λόγους τους οποίους το Drive In της Μαλακάσας ήταν η τελική επιλογή τους: “Ξέρετε είμαστε κάτοικοι της Αττικής οπότε όπως καταλαβαίνετε μας εξυπηρετεί το ότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα μπορούμε να βρεθούμε στο μέρος που είμαστε σήμερα. Το όμορφο περιβάλλον της περιοχής φυσικά έπαιξε ακόμη έναν λόγο που προτιμήσαμε να επενδύσουμε στον συγκεκριμένο χώρο και είμαστε χαρούμενοι για τη συγκεκριμένη επιλογή.

Συνεχίζει λέγοντας πως στόχος του “Iaveris Park” – Drive in είναι να γίνει ένας προορισμός που να συνδυάζει την μάθηση με την εκπαίδευση. Φυσικά είμαστε στα πρώτα στάδια της επένδυσης μας εξηγεί, καθώς οι οικονομικές συνθήκες σε συνδυασμό με την πανδημία των τελευταίων ετών μας δυσκόλεψαν αρκετά, ωστόσο δεν τα παρατάμε ευελπιστώντας να καταφέρουμε εν τέλει να προσφέρουμε στον κόσμο κάτι διαφορετικό.

Οι πρωταγωνιστές

Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις δίνεις και την ψυχή σου λένε οι περισσότεροι και θα συμφωνήσουμε απόλυτα, το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της οικογένειας Ιαβέρη όσον αφορά το “Iaveris Park” – Drive in. Αποφασίζοντας να επενδύσουν σε έναν εγκαταλελειμμένο χώρο ο μόνος τρόπος για να του δώσουν μία νέα ταυτότητα και πνοή ήταν να το αγαπήσουν με την ψυχή τους και αυτό έγινε.

Ο Κωνσταντίνος μας αναφέρει πως η δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα είναι πολύ μεγάλη, έχουμε ξοδέψει πάρα πολύ προσωπικό χρόνο και χρήματα ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι αξιόλογο και φυσικά όπως σας είπα είμαστε ακόμη στο αρχικό στάδιο σε ότι αφορά το πλάνο για το “Iaveris Park” – Drive in.

Βασικός “πρωταγωνιστής” της σχολής είναι ο πατέρας μου Τάσος Ιαβέρης Μαρκουΐζος ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί να μεταδώσει τις γνώσεις του πάνω στην οδική ασφάλεια-συμπεριφορά. Ξέρετε ήταν ο πρώτος που διοργάνωσε τις κοινωνικές-φιλανθρωπικές εκδηλώσεις «Γίνε Συνοδηγός» ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου, με τα έσοδα να πηγαίνουν στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, στα Special Olympics, στα παιδιά της Ελπίδας, στις Ανάδοχες Οικογένειες και σε άλλα ιδρύματα.

Τα τελευταία 32 χρόνια, από την ημέρα που διοργάνωσε το πρώτο Σεμινάριο Οδικής Συμπεριφοράς (22 Ιανουαρίου 1984) και όντας για ακόμη μια φορά πρώτος σε επίπεδο κοινωνικής δράσης, ευαισθητοποιεί και ενημερώνει με διαλέξεις και ομιλίες αφιλοκερδώς και ανιδιοτελώς σε όλη την Ελλάδα, χιλιάδες συνανθρώπους μας με στόχο να αποκτήσουν την σωστή οδηγική κουλτούρα που δυστυχώς δεν υπάρχει. Και κάπου εκεί ερχόμαστε και εμείς οι τρεις γιοι του για να συμπληρώσουμε την ομάδα του “Iaveris Park” – Drive in μας λέει χαμογελώντας ο Κωνσταντίνος. Τόσο εγώ όσο και τα αδέρφια μου Άρης και Δημήτρης είμαστε για περισσότερα από 20 χρόνια, εκπαιδευτές στη Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης “Ιαβέρης” η οποία προσφέρει 8 διαφορετικές εκπαιδευτικές ενότητες. Επιγραμματικά, Σεμινάρια Οδικής Συμπεριφοράς, Μαθήματα Ασφαλούς Οδήγησης, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προχωρημένων, Οικολογική & Οικονομική Οδήγηση, Πρόγραμμα Αξιολόγησης Οδηγών, Προστασία Υψηλών Προσώπων, Εκτός Δρόμου Οδήγηση, Πρόγραμμα Φόρτωσης Οχημάτων. Θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει πως μέσα από την προσπάθεια μας αυτή στόχος μας είναι να προσφέρουμε απλόχερα τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό. Αυτό θα είναι μεγάλη επιτυχία για εμάς, μία αναγνώριση των κόπων μας αν το θέλετε. Χαράζοντας μια νέα διαδρομή

Στον χώρο που βρισκόμαστε υπάρχει μία μεικτή διαδρομή στην οποία πραγματοποιούνται τα μαθήματα της σχολής μας εξηγεί ο Κωνσταντίνος. Δημιουργήσαμε την συγκεκριμένη πίστα με βάση τις πραγματικές ανάγκες αλλά και την οδηγική εξέλιξη των οδηγών που θα έρθουν να εκπαιδευτούν.

Η πίστα έχει ασφάλτινο και χωμάτινο χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα την περίσταση και αυτό μας δίνει μεγάλο πλεονέκτημα στο εύρος των μαθημάτων και των ασκήσεων. Η αλήθεια είναι πως από την αρχή που την σχεδιάσαμε, θέλαμε να προσφέρει οδηγική ευχαρίστηση αλλά ταυτόχρονα να έχει και έναν βαθμό δυσκολίας ώστε οι ενδιαφερόμενοι που θα έρθουν εδώ στο τέλος της ημέρας να έχουν αποκομίσει ακόμη περισσότερα οδηγικά εφόδια όταν θα βγουν στο δρόμο με το όχημα τους.

Ωστόσο η οικογένεια Ιαβέρη δεν μπόρεσε να μείνει μακριά από το αγωνιστικό της DNA. Στην διαδρομή που έχει δημιουργηθεί εντός του πολυχώρου διεξάγονται εκτός από τα μαθήματα της Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης Ιαβέρης και αγωνιστικές δράσεις. Σε μία ανάλογη δράση η οποία διεξήχθη στην συγκεκριμένη διαδρομή βρεθήκαμε και εμείς και θα διαβάσετε σε επόμενο κείμενο για την αλλαγή σελίδας ενός νέου αθλητή στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Στην πίστα μπορεί κάποιος να δοκιμάσει το αγωνιστικό του αυτοκίνητο με ασφάλεια μας εξηγεί ο Κωνσταντίνος με την επίβλεψη των καθηγητών ενώ τα μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν δίνουν ακόμη ένα κίνητρο στο να έρθει κάποιος στον συγκεκριμένο χώρο. Επιπρόσθετα κάνουμε το επόμενο βήμα καθώς θα φιλοξενήσουμε για πρώτη φορά αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Crosscar- EKO Racing Dirt Games. Αυτό ξέρετε είναι πολύ σημαντικό γιατί μέσα από την συγκεκριμένη διοργάνωση θα μπορέσει ο κόσμος να μας γνωρίσει καλύτερα.

Προσεχώς

Φυσικά η οικογένεια Ιαβέρη, δεν σταματά να δουλεύει σκληρά και να θέτει νέους στόχους για το νέο τους εγχείρημα. Ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης μας κάνει γνωστά κάποια από τα πλάνα τα οποία σχεδιάζουν στους επόμενους μήνες για το “Iaveris Park” – Drive in. Το πρώτο μας αναφέρει είναι να αξιοποιήσουμε την οθόνη που υπάρχει ώστε να προβάλλουμε ξανά ταινίες σε έναν χώρο σαφώς πιο λειτουργικό και καλαίσθητο. Αν το καταφέρουμε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάτι μοναδικό και δεν σας κρύβω είναι κάτι το οποίο το θέλω και εγώ προσωπικά. Ωστόσο εκτός από την οθόνη, συνεχίζουμε τις εργασίες στο κτίριο το οποίο υπάρχει εντός του πολυχώρου. Στο ίδιο κτίριο μας εξηγεί ο Κωνσταντίνος βρίσκεται η αίθουσα διδασκαλίας-θεωρίας, αλλά και ένας ξεχωριστός χώρος που λειτουργεί το εστιατόριο. Θέλουμε να αναδείξουμε και άλλο τον χώρο με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια προσφέροντας έναν καλαίσθητο χώρο που κάποιος θα μπορεί να περάσει δημιουργικά και ευχάριστα την ημέρα του. Να σημειώσουμε πως όλες οι εγκαταστάσεις είναι φιλικές και για άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) καθώς είναι στόχος μας να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους να απολαύσουν τις υπηρεσίες του “Iaveris Park” – Drive in. Φτάνοντας στο τέλος της επίσκεψης μας στο “Iaveris Park” – Drive in, είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά έναν χώρο, ο οποίος έχει δημιουργηθεί με το μεράκι μιας οικογένειας η οποία θέλει να προσφέρει στον κοινωνικό περίγυρο._ Γ. Τ. Πληροφορίες για το “Iaveris Park” – Drive in Τοποθεσία: ΠΑ.ΕΘ.ΟΔ.ΑΘ.ΧΑ, Αυλώνα 19011 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6937444926 email: [email protected] Πληροφορίες σχολής Iaveris.gr: www.iaveris.gr Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: https://www.facebook.com/iaveris.gr/ – https://www.facebook.com/IaverisPark Τα μαθήματα γίνονται κατόπιν συνεννόησης με τον Κωνσταντίνο Ιαβέρη στο τηλέφωνο επικοινωνίας της σχολής. Οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Αναλυτικά οι εκπαιδευτικές ενότητες της σχολής

Σεμινάρια Οδικής Συμπεριφοράς

Σε αυτά τα σεμινάρια στόχος είναι η βελτίωση της οδικής κουλτούρας, νοοτροπίας και πολιτισμού (δηλαδή της συνείδησης των ανθρώπων κατά την διάρκεια της κυκλοφορίας τους στο τραγικά επικίνδυνο οδικό περιβάλλον) των πολιτών-συνανθρώπων μας και κατ’ επέκταση η ελαχιστοποίηση των δυστυχημάτων. Η Σχολή Οδικής Συμπεριφοράς “Ιαβέρης” στοχεύει στην εκπαίδευση της συνείδησης σε συνδυασμό με ανύψωση του επιπέδου αυτοεκτίμησης των ανθρώπων, ώστε αυτοί να συνεχίζουν να υπάρχουν στις οικογένειες τους. Περισσότερα από 50.000 άτομα παρακολουθούν κάθε χρόνο τα σεμινάρια και περισσότεροι από 1.000.000 συνάνθρωποί μας έχουν διαβάσει βιβλία Οδικής Συμπεριφοράς του Ιαβέρη.

Μαθήματα Ασφαλούς Οδήγησης

Ο γνωστός οδηγός αγώνων «Ιαβέρης» και οι συνεργάτες του, στοχεύουν μέσα από τα συγκεκριμένα μαθήματα στην προσφορά προληπτικής θεωρητικής εκπαίδευσης της συνείδησης των οδηγών στα θέματα οδικής συμπεριφοράς, παρέχοντας στους χρήστες των οχημάτων τη δυνατότητα να διαπιστώσουν τις οδηγικές τους ικανότητες ή αδυναμίες σε πρακτικό επίπεδο αλλά κυρίως, να εμπεδώσουν την άγνοιά τους επί του αντικειμένου και να αποκτήσουν “αμυντική” συμπεριφορά στους δρόμους.

Οι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες αποφυγής εμποδίων-ατυχημάτων σε δύσκολο “τερέν”, βιώνοντας “εκ του ασφαλούς” γλιστρήματα και καταστάσεις. Μέσω αυτής της μεθόδου βλέπουν τις αδυναμίες τους, κατανοούν την δυσκολία άσκησης ελέγχου στα οχήματα τους ακόμη και με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με αποτέλεσμα να γίνονται λιγότερο επιθετικοί και περισσότερο προσεκτικοί. Μετά από ένα τέτοιας φιλοσοφίας μάθημα, ο εκπαιδευόμενος γίνεται καλύτερος, δηλαδή πιο συνετός οδηγός, μειώνοντας κατά πολύ τις πιθανότητες να εμπλακεί σε τροχαίο “δυστύχημα”.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προχωρημένων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Advanced, αποτελεί ένα βασικό εφόδιο για όσους διανύουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις σε επαρχιακό ή νησιωτικό δίκτυο και βασίζεται σε δύο άξονες. Σκοπός είναι οι εκπαιδευόμενοι να νιώσουν την απώλεια ελέγχου του οχήματος τους, να συνειδητοποιήσουν πόσο εύκολα μπορούν να εμπλακούν σε ένα ατύχημα και βέβαια να καταλάβουν ότι με βάση τις οδηγικές τους γνώσεις και ικανότητες, είναι αδύνατον να διορθώσουν το όποιο λάθος, εάν οδηγούν επιθετικά. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να σκέφτονται αμυντικά, να διακρίνουν τις κακοτοπιές και τις “θανατηφόρες” παγίδες των δρόμων και να συμπεριφέρονται ανάλογα.

Στις απόλυτα ασφαλείς εγκαταστάσεις της σχολής, μαθαίνουν τον σωστό τρόπο επιτάχυνσης και επιβράδυνσης του οχήματός τους, καθώς επίσης και τον ιδανικό τρόπο να το κατευθύνουν με όσο το δυνατόν λιγότερες κινήσεις ώστε να μην μεταβάλλεται έντονα η κινητική κατάστασή του, με άμεση συνέπεια τη μείωση των πιθανοτήτων απώλειας ελέγχου. Έτσι, αποκτούν εξειδικευμένες-απαραίτητες οδηγικές γνώσεις για σίγουρες ασφαλείς μετακινήσεις.

Οικολογική & Οικονομική Οδήγηση

Στην ενότητα αυτή, οι εκπαιδευόμενοι ευαισθητοποιούνται πάνω στα θέματα της οικολογικής και οικονομικής οδικής συμπεριφοράς. Οι συμμετέχοντες δέχονται όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των αυτοκινήτων, καθώς και τον ενδεδειγμένο τρόπο χρήσης τους, προκειμένου να μειωθούν τόσο η περιβαλλοντολογική ρύπανση, όσο και η οικονομική σπατάλη.

Πρόγραμμα Αξιολόγησης Οδηγών

Το πρόγραμμα αξιολόγησης, στοχεύει στην κατηγοριοποίηση οδηγών σε χαμηλή, μέτρια και υψηλή επικινδυνότητα. Πραγματοποιείται παρουσία έμπειρου εκπαιδευτή, σε πραγματικές συνθήκες, (αστικό / εθνικό / επαρχιακό, δίκτυο) με το όχημα του κάθε οδηγού. Μέσω της διαδικασίας αυτής, κάθε οδηγός συνειδητοποιεί τα λάθη που κάνει καθημερινά, διαπιστώνει τις αδυναμίες του και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή, αλλάζει τρόπους συμπεριφοράς και μετακίνησης, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες να εμπλακεί σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Απευθύνεται κυρίως σε εταιρίες, που θέλουν να έχουν πραγματική εικόνα επικινδυνότητας των οδηγών του εταιρικού στόλου, με αποτέλεσμα απομακρύνοντας τους πραγματικά επικίνδυνους, να μειώνονται οι πιθανότητες πρόκλησης ατυχημάτων, που πληγώνουν ανεπανόρθωτα την εικόνα και την υπευθυνότητα της εταιρίας.

Προστασία Υψηλών Προσώπων

Τα σεμινάρια “VIP Protection” που διενεργούνται από την ομάδα της Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης “Ιαβέρης”, η οποία διαθέτει μεγάλη εμπειρία από αγώνες αυτοκινήτου, διεξάγονται με σκοπό την επίτευξη της μεγιστοποίησης της ασφάλειας κατά τη μετακίνηση σημαντικών ατόμων και απευθύνονται είτε στους ίδιους (εφόσον οδηγούν οι ίδιοι τα οχήματά τους) είτε στους οδηγούς τους, ενώ οι υπηρεσίες προσφέρονται τόσο για τα μέλη του “κύριου οχήματος” όσο και για τα μέλη των αυτοκινήτων συνοδείας. Έχοντας εμπειρία από ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα σε Πρεσβείες, Δήμους, Επιχειρηματίες και ανεξάρτητους οδηγούς, οι εκπαιδευτές έχουν διαχωρίσει το σεμινάριο σε δύο στάδια. Αρχικά εστιάζουν στη συνετή και με απόλυτη προσοχή, οδήγηση στην καθημερινή κυκλοφορία, ενσωματώνοντας στοιχεία από τα μαθήματα Ασφαλούς Οδήγησης και έπειτα, στα πιο εξειδικευμένα στοιχεία της VIP Protection, όταν και γίνεται εκπαίδευση των «ειδικών οδηγών» σε τεχνικές οδήγησης, αντιμετώπισης και αποφυγής απρόβλεπτων και επικίνδυνων καταστάσεων. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με συμβατικά και θωρακισμένα αυτοκίνητα, ενώ τα επίπεδα εκπαίδευσης ποικίλουν. Εκτός Δρόμου Οδήγηση Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Off Road Experience” αποτελεί βασικό εφόδιο για όσους διανύουν χιλιομετρικές αποστάσεις σε εκτός δρόμου διαδρομές. Με μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους προγράμματα, συμμετοχές σε πολλούς αγώνες “Off Road” και βέβαια την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο “Camel Trophy” επί συνεχή έτη, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί άριστη επιλογή για όσους θέλουν να γνωρίσουν τις εκτός δρόμου δυνατότητες του οχήματος τους. Απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες, των οποίων η εργασία απαιτεί καθημερινή κίνηση σε εκτός δρόμου διαδρομές (τεχνικούς, εργοδηγούς, παρατηρητές έργων σε απομακρυσμένες δύσβατες περιοχές κλπ.), αλλά και σε οδηγούς που θέλουν να δραπετεύσουν με το όχημα τους, για προσωπική ευχαρίστηση με ασφάλεια. Oι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν εκτός δρόμου καταστάσεις, σε εκπαιδευτικές ήπιες διαδρομές, όπου αποτελούνται από χώμα, λάσπη, νεροφαγώματα, φυσικά εμπόδια (βράχια, κορμοί κλπ.), δυσκολίες με μεγάλες κλίσεις, παρουσία ΠΑΝΤΑ των έμπειρων εκπαιδευτών. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται είτε με τα “Off Road” οχήματα της σχολής, είτε με τα προσωπικά των εκπαιδευόμενων, εφ’ όσων αυτοί το επιθυμούν. Πρόγραμμα Φόρτωσης Οχημάτων Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Proper Fitting of Equipment”, απευθύνεται σε οδηγούς εταιρειών και ιδιώτες οι οποίοι θέλουν να γνωρίζουν πως γίνεται η σωστή μεταφορά φορτίου χωρίς να χάνεται ο έλεγχος του οχήματος. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εταιρίες.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, IAVERIS.GR