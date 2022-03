Ο νικητής του Car of the Year 2022, το ηλεκτρικό Kia EV6, αναμετράται με την επίσης ηλεκτρική Ford Mustang Mach-E.

Μια μοναδική αντιπαράθεση του ηλεκτρικού Kia EV6, εν προκειμένω στην έκδοση AWD Long Range, το οποίο συναντά την αντίστοιχη έκδοση (AWD Extended Range) της Ford Mustang Mach-E. Αμφότερα ανάμεσα στους φιναλίστ του Car of the Year 2022, με το πρώτο να κατακτά τελικά τον τίτλο. Πώς διαμορφώνονται όμως οι συσχετισμοί των δύο αυτών μοντέλων όταν η αναμέτρηση πραγματοποιείται στις ελληνικές συνθήκες οδήγησης; Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Ποιος θα μπορούσε να το διανοηθεί ότι η εμβληματική Ford Mustang θα έβρισκε αντίπαλο σε μια εταιρεία από την Κορέα, που μέχρι πριν από κάποια χρόνια πάσχιζε να βρει την ταυτότητά της; Τα τείχη, όμως, έπεσαν με την έλευση της ηλεκτροκίνησης, αλλάζοντας τις ισορροπίες δυνάμεων.

Η κατηγοριοποίηση που συναντάμε στα συμβατικά αυτοκίνητα, ανάλογα με τον τύπο του αμαξώματος και τα χαρακτηριστικά του κινητήρα, εδώ δεν έχει τόση σημασία, ενώ το κύρος δεν προκύπτει τόσο από το όνομα που κουβαλάει ένα αυτοκίνητο, όσο από τη σχεδιαστική του ταυτότητα και την τεχνολογική του υπεροχή.

Εντούτοις, σε οποιαδήποτε αντιπαράθεση πρέπει να υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής, που στην εν λόγω συγκριτική δοκιμή έχει να κάνει με την τυπολογία και τις συγγενείς διαστάσεις των αμαξωμάτων, αλλά και με τις αντίστοιχες προδιαγραφές απόδοσης.

Τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα, η Ford Mustang Mach–E και το νεοαφιχθέν Kia EV6, προσφέρονται σε πισωκίνητες ή τετρακίνητες εκδοχές, όπως επίσης με δύο χωρητικότητες μπαταρίας, και στη διάθεσή μας είχαμε τις κορυφαίες τους εκδόσεις, τουλάχιστον μέχρι να πατήσουν σε ελληνικό έδαφος οι ισχυρότερες παραλλαγές τους, που και στις δύο περιπτώσεις φέρουν το χαρακτηρισμό «GT». Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Το Kia EV6 είναι το πρώτο μοντέλο της εταιρείας που βασίζεται σε μια αμιγώς ηλεκτρική πλατφόρμα, ανήκει δε στην κατηγορία των crossover. Το μεγάλο αμάξωμα, μήκους 4.680 χλστ., με τον ξεχωριστό σχεδιασμό διακρίνεται για την κομψότητά του, κάτι στο οποίο συνεισφέρει και το σχετικά χαμηλό του ύψος (1.550 χλστ.).

Στο ρύγχος του ξεχωρίζουν τα LED φώτα ημέρας και το νέο σήμα της Kia στο εμπρός μέρος του κοίλου καπό, όμως είναι το προφίλ με τα μυώδη φτερά και τις αναδυόμενες χειρολαβές και η ουρά με τη δυναμική διαμόρφωση της ακμής και την ενσωματωμένη φωτιστική λωρίδα, που συνθέτουν έναν ολότελα αναγνωρίσιμο χαρακτήρα.

Το σχεδιασμό του πίσω μέρους συμπληρώνουν η διακριτική θύρα φόρτισης στο δεξί άκρο και η χαρακτηριστική αεροτομή της οροφής, η οποία, ελλείψει πίσω υαλοκαθαριστήρα, φροντίζει θεωρητικά να μην «κάθονται» οι σταγόνες της βροχής στο πίσω παράθυρο. Πρόκειται για επιλογή που συναντάμε ολοένα και περισσότερο σε κουπέ SUV, και αγνοεί το γεγονός πως υπάρχουν χώρες (όπως η Ελλάδα) με σκόνη και λασποβροχή, που στην πορεία χτίζονται πάνω στις επιφάνειες του αυτοκινήτου. Ας είναι καλά οι μεροκαματιάρηδες των φαναριών, που θα φροντίσουν ώστε το κομψό τελείωμα του αμαξώματος να διατηρεί και την απαραίτητη περιφερειακή ορατότητα.

Απέναντι στην elegant φιγούρα του κορεατικού μοντέλου, η ηλεκτρική μετεμψύχωση της Mustang, που κατοικεί καιρό τώρα και σε ένα SUV σώμα, διαθέτει μια εξίσου εντυπωσιακή αλλά πιο μπρουτάλ εμφάνιση. Το επίσης πληθωρικό σε διαστάσεις αμάξωμά της, μήκους 4.713 χλστ., διαθέτει και εδώ μια κουπέ διαμόρφωση, με διαφορετικές όμως αναλογίες, καθώς το καπό είναι σημαντικά πιο μακρύ, ενώ ο πίσω πρόβολος πολύ μικρότερος.

Το μεγαλύτερο ύψος του Ford Mustang (1.624 χλστ.) προδιαθέτει για επιπλέον δυνατότητες σε ανώμαλο δρόμο σε σχέση με το κορεατικό μοντέλο, εντούτοις τα φαινόμενα απατούν, καθώς η απόστασή της από το έδαφος φτάνει τα 145 χλστ., όταν του EV6 αγγίζει τα 160 χλστ. Κάτι που επίσης αξίζει μνείας είναι τα χαμηλά τοποθετημένα LED των φώτων οπισθοπορείας και των δύο αυτοκινήτων, που δε γίνονται αντιληπτά από τον οδηγό του πίσω οχήματος όταν αυτό βρίσκεται πολύ κοντά.

Διαβαίνοντας την πόρτα του Kia EV6, ξαφνιάζει η πρωτόγνωρη ευρυχωρία του σαλονιού, όπως επίσης η διάχυτη ποιότητα και ο σχεδιασμός του ταμπλό. Οι δύο οθόνες των 12,3 ιντσών, για τον πίνακα οργάνων και την οθόνη πολυμέσων, συνθέτουν ένα συνδυασμό κλασικής διάταξης με φουτουριστικά στοιχεία, αισθητική την οποία το EV6 δανείζει και στο νέο Sportage. Το μενού της οθόνης πολυμέσων είναι καλοσχεδιασμένο και εύληπτο, ενώ ακριβώς από κάτω μια σειρά από φυσικούς διακόπτες και επιφάνειες αφής προσφέρονται εναλλάξ για τον έλεγχο του ηχοσυστήματος ή του κλιματισμού.

Αρκεί ο οδηγός να κάνει τη σχετική επιλογή σε ένα από τα προαναφερθέντα μπουτόν αφής. Αυτό, βέβαια, προσθέτει ένα επιπλέον βήμα στη σχετική επιλογή, αλλά είναι πιο εύχρηστο από το να πραγματοποιείς τις αντίστοιχες ρυθμίσεις μέσα από την κεντρική οθόνη. Τέλος, ο πίνακας οργάνων διαφοροποιείται ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης που θα επιλέξεις (Eco, Normal και Sport) με τα διαδοχικά πατήματα του σχετικού επιλογέα στο τιμόνι. Αυτό το… manettino του EV6 σε συνδυασμό με τα paddles πίσω από το τιμόνι, μέσα από τα οποία μπορούν να επιλεγούν διαφορετικοί βαθμοί ανάκτησης, εξασφαλίζουν μια αυξημένη συμμετοχικότητα για τον οδηγό, κάτι σπάνιο σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Το Ford Mustang στον συγκεκριμένο τομέα είναι λιγότερο πληθωρικό, αλλά εξίσου αποτελεσματικό, προσφέροντας αυξημένη ανάκτηση μέσω του μπουτόν «L» πάνω στον επιλογέα του κιβωτίου και λειτουργία «one pedal», η οποία επιλέγεται μέσω του μενού στην οθόνη των 15,5 ιντσών, από όπου αλλάζουν επίσης τα προγράμματα οδήγησης, που φέρουν τις ανορθόδοξες ονομασίες «Whisper», «Active» και «Untamed».

Σε αντίθεση με τη μινιμαλιστική φιλοσοφία της Tesla, όπου όλα συγκεντρώνονται στην κεντρική οθόνη, στο Ford Mustang υπάρχει επιπλέον μία μικρή οθόνη πίσω από το τιμόνι, προσφέροντας τις βασικές πληροφορίες χωρίς να χρειαστεί ο οδηγός να αποστρέψει το βλέμμα του από το δρόμο. To Kia EV6, βέβαια, πάει το θέμα ένα βήμα παραπέρα, παρέχοντας, μέσω ενός head–up display, απεικόνιση επαυξημένης πραγματικότητας, προβάλλοντας εκτός των άλλων χρήσιμες οδηγίες από το σύστημα πλοήγησης κατευθείαν πάνω στο δρόμο, ακριβώς στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Σε κάθε περίπτωση, η Mach–E διαθέτει έναν εξίσου εύληπτο σχεδιασμό στο μενού της κεντρικής οθόνης, ενώ και εδώ το εσωτερικό διακρίνεται για την ποιότητα των υλικών που έχουν επιλεγεί. Τους δύο μπροστινούς επιβάτες χωρίζει μια ογκώδης κεντρική κονσόλα, πάνω στην οποία είναι τοποθετημένος ο περιστροφικός επιλογέας, όταν στο Kia EV6 η «αιωρούμενη» κεντρική κονσόλα δεν υψώνει τείχος ανάμεσα στις δύο πλευρές του αυτοκινήτου.

Και εδώ συναντάμε έναν αντίστοιχο περιστροφικό επιλογέα, όπως επίσης το μπουτόν της εκκίνησης, αλλά και έναν μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο, ενώ στο κενό που αφήνει το κάτω μέρος της κονσόλας μπορεί να βολευτεί ένα σχετικά ογκώδες αντικείμενο, όπως μια τσάντα ή μια ταμπλέτα.

Κοινό χαρακτηριστικό για τα δύο αυτοκίνητα ο άφθονος χώρος για τους πίσω επιβάτες, με εκείνους του Kia EV6 να απολαμβάνουν ακόμα μεγαλύτερο αέρα για τα γόνατά τους. Ευπρόσδεκτο χαρακτηριστικό και στις δύο περιπτώσεις η επίπεδη διαμόρφωση του δαπέδου.

Αντίστοιχα ευρύχωρα είναι τα πορτ μπαγκάζ και των δύο, με εκείνο του Kia να διαθέτει χωρητικότητα 520/1.300 λίτρων, με μεγαλύτερο βάθος και μικρότερο ύψος έναντι του Ford, που αντίστοιχα μπορεί να υποδεχθεί 402/1.420 λίτρα αποσκευών. Τα δύο αυτοκίνητα διαθέτουν συμπληρωματικούς χώρους κάτω από το εμπρός καπό, 20 και 80 λίτρων, αντίστοιχα.

Και τα δύο αυτοκίνητα έχουν να επιδείξουν ανάλογου μεγέθους δύναμη πυρός. Αμφότερα με δύο μοτέρ, ένα στον κάθε άξονα, με συνολική ισχύ 325 ίππων και μέγιστη ροπή 605 Nm στην περίπτωση του Kia EV6, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη στη Ford Mustang Mach–E διαμορφώνονται στους 351 ίππους και στα 580 Nm. Οι θηριώδεις αυτές αποδόσεις εξασφαλίζουν αντίστοιχα εντυπωσιακές επιταχύνσεις (με το «0-100» μόλις να ξεπερνά τα 5 δλ.), παρ’ ότι και τα δύο υπερβαίνουν σε βάρος τους 2 τόνους.

Στο ηλεκτρικό κομμάτι θεωρητικά έχουμε υπεροπλία της Mach–E, με μπαταρία χωρητικότητας 98,7 kWh στη δική μας Extended Range έκδοση, από τις οποίες οι 88 kWh είναι αξιοποιήσιμες για την κίνηση του αυτοκινήτου, όταν το EV6 -στην αντίστοιχη Long Range εκδοχή- μπορεί να αποθηκεύσει (στη βάρους 477 κιλών μπαταρία του) 77,5 kWh.

Έτσι, οι αντίστοιχες επίσημες τιμές αυτονομίας διαμορφώνονται στα 540 και τα 484 χλμ. Από την άλλη, το Kia EV6 έχει να επιδείξει ένα ισχυρότερο ηλεκτρικό σύστημα ταχείας φόρτισης, που λειτουργεί τόσο στα 400 όσο και στα 800V (αντίστοιχό του συναντάμε στην Porsche Taycan).

Αυτό σημαίνει ότι σε θεωρητικό επίπεδο το κορεατικό μοντέλο μπορεί να πραγματοποιήσει τη φόρτιση για το 10%-80% της μπαταρίας σε 18 λεπτά, όταν ο αντίπαλός του θα χρειαστεί 45 λεπτά. Στην πράξη, επειδή σήμερα οι διαθέσιμοι ταχυφορτιστές του εθνικού δικτύου λειτουργούν σε πολύ χαμηλότερη ισχύ, και τα δύο αυτοκίνητα θα χρειαστούν αρκετά περισσότερο από μία ώρα για μια αντίστοιχη διαδικασία φόρτισης.

Αξίζει, τέλος, να επισημάνουμε τη δυνατότητα του Kia να τροφοδοτήσει με την μπαταρία του κάποια εξωτερική ηλεκτρική συσκευή, ή ακόμα και να φορτίσει ένα άλλο ηλεκτρικό αυτοκίνητο!

Βολευόμαστε εύκολα πίσω από το τιμόνι των δύο ηλεκτρικών SUV και κατευθυνόμαστε στον χιονισμένο Κιθαιρώνα. Και στις δύο περιπτώσεις τα καθίσματα (σουέντ και οικολογικό δέρμα στην έκδοση GT Line του Kia EV6, τεχνητό δέρμα στο Ford) διαθέτουν πολλαπλές ηλεκτρικές ρυθμίσεις, εντούτοις κανένα τους δεν παρέχει ικανοποιητική πλευρική στήριξη. Στο Ford Mustang κάθεσαι αισθητά πιο ψηλά, ενώ και στα δύο αυτοκίνητα η περιφερειακή ορατότητα είναι πολύ καλή.

Έτσι κι αλλιώς, για τις μεγάλες αυτές κατασκευές καταφεύγεις στους καθρέφτες και στις κάμερες για τους επιτόπιους ελιγμούς. Εκεί, παρά το μεγάλο τους μεταξόνιο, που αγγίζει τα 3 μέτρα, τα καταφέρνουν και τα δύο μια χαρά. Στους δρόμους της πόλης, παρ’ ότι προδίδεται η σχετικά σφιχτή ρύθμιση στην ανάρτηση του EV6 και παρά τους μεγάλους τροχούς των 20 ιντσών με ελαστικά 255/46, η ποιότητα κύλισης σε κερδίζει, σε συνδυασμό με τη συμπαγή αίσθηση του συνόλου. Από την άλλη, η Mustang Mach–E, παρά τα πιο φιλικά -για την ελληνική άσφαλτο- ελαστικά 225/55 R19, θα «διαβάσει» με ιδιαίτερη σπουδή το ανάγλυφο των δρόμων μας.

Στον αυτοκινητόδρομο το ταξίδι και για τα δύο αυτοκίνητα παραμένει αθόρυβο και απολαυστικό, ενώ στους δευτερεύοντες δρόμους η πληθωρικότητα των κινητήριων συνόλων προσφέρει τη δυνατότητα για ακαριαίο -δίχως άγχος- προσπέρασμα. Στους στενούς φιδωτούς δρόμους, οι ογκώδεις αυτές κατασκευές δε βρίσκονται στο στοιχείο τους, εντούτοις τα χαμηλό κέντρο βάρος τους περιορίζει τις κλίσεις στις στροφές, με το Kia EV6 να αποπνέει μεγαλύτερη σιγουριά.

Τα περιθώρια πρόσφυσής τους είναι πολύ υψηλά, με τις τετρακίνητες αυτές εκδοχές να μην απαιτούν τόσο μετρημένη χρήση του δεξιού πεντάλ όταν οι συνθήκες πρόσφυσης είναι περιορισμένες, όπως αυτές που συναντήσαμε στο χιονισμένο βουνό, τη στιγμή που οι δικίνητες εκδόσεις θα θέσουν, ακόμα και στο βρεγμένο, πολύ πιο γρήγορα σε λειτουργία ένα από τα πολυάριθμα συστήματα υποβοήθησης που διαθέτουν. Ασφάλεια εμπνέει επίσης το σύστημα πέδησης και των δύο αυτοκινήτων.

Τέλος, στο κομμάτι της κατανάλωσης, στην κοινή διαδρομή της δοκιμής, μεγάλο τμήμα της οποίας περιλάμβανε οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο, το Kia EV6 αποδείχθηκε οικονομικότερο με 22,8 kWh/100 χλμ., όταν το Ford Mustang κατανάλωσε 27,7 kWh/100 χλμ.

And the winner is