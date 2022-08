H Kosmocar-Volkswagen συγχαίρει τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή όρθιας ιστιοσανίδας-SUP και πρωταθλητή, Γιώργο Φράγκο, για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP που θα διεξαχθεί στην Gdynia της Πολωνίας από τις 7 έως τις 11 Σεπτεμβρίου.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP αποτελεί τη διοργάνωση που συγκεντρώνει τους καλύτερους αθλητές SUP στον κόσμο και είναι ιδιαίτερα σημαντική για ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα του SUP.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2022 θα περιλαμβάνει εκδηλώσεις για αθλητές όλων των επιπέδων κατά τη διάρκεια του τετραήμερου φεστιβάλ κωπηλασίας.

Ο Γιώργος Φράγκος δήλωσε σχετικά: «Ύστερα από μία δύσκολη περίοδο αγωνιστικής απραξίας και μειωμένης φυσικής κατάστασης λόγω Covid, έδωσα τον καλύτερο μου εαυτό για να ξεπεράσω ότι με είχε κρατήσει πίσω το προηγούμενο διάστημα και να προκριθώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μέσα από αυτήν την εμπειρία όμως βγήκα ψυχικά πιο δυνατός. Για μία ακόμη φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αξιόπιστο μου «συνεργάτη», το Volkswagen Amarok, που μου παρέχει τη σιγουριά, την ασφάλεια και τη δύναμη που χρειάζομαι. Σε όλα τα χρόνια που με συντροφεύει το Amarok, νοιώθω ότι αποτελεί την κορυφαία επιλογή στην κατηγορία του, αφού έχει αποδείξει τις δυνατότητές του σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες. Είναι φτιαγμένο να αντέχει και να προσαρμόζεται σε κάθε οδηγική πρόκληση, προσφέροντας ταυτόχρονα άνεση τόσο στον οδηγό όσο και τους συνεπιβάτες».

Από το 2014, η Kosmocar – Volkswagen με το Volkswagen Amarok αποτελεί τον καθημερινό αξιόπιστο σύμμαχο του Γιώργου Φράγκου στην προετοιμασία και προσπάθεια που καταβάλει προκειμένου να βρίσκεται συνεχώς στο κορυφαίο επίπεδο.