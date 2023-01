75 χρόνια Porsche: Driven by Dreams

Η Porsche γιορτάζει φέτος μια διαχρονική ιστορία επιτυχίας 75 χρόνων, ως κατασκευαστής εξαιρετικών sport αυτοκινήτων.

Το 1948 ο Ferry Porsche έκανε πραγματικότητα το sport αυτοκίνητο που ονειρευόταν. Μαζί με την ομάδα του, ολοκλήρωσαν την παραγωγή της Porsche 356 «No. 1» Roadster. Το γεγονός αυτό σηματοδότησε τη γέννηση μιας θρυλικής εταιρείας και έθεσε τα θεμέλια για μια παραδειγματική ιστορία επιτυχίας του θρύλου που ονομάζεται Porsche. Η Porsche θα γιορτάσει την 75η επέτειό της το 2023 με εορταστικές εκδηλώσεις ανά τον κόσμο, αλλά και με την Porsche Vision 357, το πρωτότυπο που αποτίει φόρο τιμής στην 356 και αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτής της αναδρομής.

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν με την ειδική έκθεση που ονομάζεται «Driven by Dreams. 75 Years of Porsche Sports Cars», η οποία εγκαινιάστηκε στις 27 Ιανουαρίου στο «DRIVE. Volkswagen Group Forum» του Βερολίνου και θα λειτουργήσει έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2023. Οι επισκέπτες θα έχουν εκεί την ευκαιρία να απολαύσουν τα καθηλωτικά οράματα και εγχειρήματα της ιστορίας επιτυχίας της Porsche, καθώς και να καταγράψουν τα δικά τους όνειρα και αξίες χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή μονάδα.

Το μήνυμα «Driven by Dreams» ορίζει την ουσία της εταιρείας. Επιπλέον, σε αυτόν τον τίτλο αντικατοπτρίζεται η προσέγγιση που υιοθετούν καθημερινά οι άνθρωποι της Porsche, για να εκπληρώνουν τα όνειρα των πελατών τους ανά την υφήλιο. «Είμαστε υπερήφανοι για την κληρονομιά μας. Αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για ένα επιτυχημένο μέλλον. Συσχετίζουμε την κληρονομιά μας με την καινοτομία και την πρόοδο, προσθέτοντας συνεχώς εκπληκτικές νέες στιγμές στη μοναδική ιστορία της Porsche», εξηγεί ο Oliver Blume.

Άλλες σημαντικές εκδηλώσεις

Η Porsche θα συνεχίσει τους επετειακούς της εορτασμούς λίγο έξω από τη Στουτγάρδη, στην έκθεση Retro Classics. Η κορυφαία αυτή εμπορική έκθεση κλασικών αυτοκινήτων πραγματοποιείται από τις 23 έως τις 26 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, στις 9 Ιουνίου θα εγκαινιαστεί μια εκτενής ιδιαίτερη έκθεση στο Μουσείο της Porsche, στο Zuffenhausen της Στουτγάρδης.

Στις 10 και 11 Ιουνίου, η Porsche Germany θα αναδείξει την επέτειο με την παρουσία της στο «Festival of Dreams» στο Hockenheimring. Στο Porsche Experience Center που υπάρχει εκεί, η εταιρεία θα παρουσιάσει την ιστορία, το παρόν και το μέλλον της μάρκας. Θα υπάρχουν οχήματα ως εκθέματα, «Dream Talks», ζωντανές παραστάσεις, διάφορες θεματικές εμπειρίες και μια πληθώρα ξεχωριστών εκδηλώσεων και συναρπαστικών εμπειριών για τους λάτρεις της Porsche, τα μέλη των Porsche Club, τις διάφορες κοινότητες αυτοκινήτου, αλλά και τους κάθε ηλικίας οπαδούς και πελάτες της μάρκας. Οι επισκέπτες μικρότερων ηλικιών θα ενθουσιαστούν στον χώρο που ονομάζεται «Kids World». Το «Festival of Dreams» προσφέρει επίσης επιλογές με διανυκτέρευση, καθώς και έναν ειδικά σχεδιασμένο χώρο για φορτηγά τύπου βαν.

Σημαντικό ρόλο θα έχει και η αγωνιστική αυτοκίνηση: Παράλληλα με μια ζωντανή μετάδοση του αγώνα 24 Hours of Le Mans, θα δώσουν το παρόν οι οργανώσεις Porsche Carrera Cup Deutschland, Porsche Carrera Cup Benelux και ADAC GT Masters.

Roadshow και εκθέσεις ανά τον κόσμο

Η ιστορία επιτυχίας με τον τίτλο «75 Years of Porsche Sports Cars» θα εορταστεί επίσης στο Petersen Automotive Museum στο Λος Άντζελες, στην έκθεση αυτοκινήτου Grossglockner, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο κάθε άλλης έκθεσης στον κόσμο, καθώς και στο Swiss Museum of Transport στη Λουκέρνη. Επιπλέον, τα εκθέματα της έκθεσης «Driven by Dreams» θα μεταφερθούν σε περισσότερους από 60 προορισμούς στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ με ένα «Heritage Truck» που σχεδιάστηκε ειδικά για το επετειακό έτος. Οι εκδηλώσεις ανά τον κόσμο θα ολοκληρωθούν στο φεστιβάλ «Rennsport Reunion» στην Καλιφόρνια, από τις 28 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου.

Εξήντα χρόνια 911 και 100 χρόνια Les Mans

Στα πλαίσια των εορτασμών για τα «75 Years of Porsche Sports Cars» υπάρχουν δύο ακόμα μεγάλες επέτειοι: Τα εξήντα χρόνια της 911 και τα 100 χρόνια του αγώνα 24 Hours of Le Mans. Από την πρώτη της παρουσίαση στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου (ΙΑΑ) τον Σεπτέμβριο του 1963, η 911 έχει εντυπωσιάσει. Παράλληλα, με τον εμβληματικό της σχεδιασμό και την ασύγκριτη οδηγική εμπειρία που προσφέρει, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της συλλογικής μνήμης των οπαδών των sport αυτοκινήτων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι διοργανωτές του πιο φημισμένου αγώνα αντοχής του κόσμου έχουν και αυτοί λόγο να γιορτάζουν: Στις 10 και 11 Ιουνίου θα γιορτάσουν την 100ή επέτειο του Αγώνα 24 Hours of Le Mans στη Sarthe της Γαλλίας. Κάθε κατασκευαστής sport αυτοκινήτων ονειρεύεται την επιτυχία στο Circuit des 24 Heures du Mans και η Porsche έχει ιδιαίτερα στενή σχέση με αυτόν τον γαλλικό κλασικό αγώνα αντοχής: έχει καταγράψει τις περισσότερες επιτυχίες στο Le Mans, ενώ επίσης είναι η μόνη εταιρεία που εκπροσωπείται σε αυτόν τον 24ωρο αγώνα ανελλιπώς κάθε χρόνο από το 1951. Στη διάρκεια αυτών των ετών, η εταιρεία έχει αποσπάσει 110 νίκες κατηγορίας και 19 νίκες γενικής κατάταξης.