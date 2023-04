Ο David Beckham μας αποκαλύπτει τον νέο εαυτό του…

H Maserati γιορτάζει στο Μιλάνο και, φυσικά, ο David Beckham ήταν εκεί.

Την Milan Design week, την μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση στον κόσμο, επέλεξε η Maserati για να παρουσιάσει σε ένα event για λίγους την GranTurismo σε δύο μοναδικές one-off εκδόσεις Luce και Prisma.

Για την δημιουργία της Prisma χρησιμοποιήθηκαν, ούτε λίγο ούτε πολύ, 14 χρώματα. Τα 12 από αυτά επιλέχθηκαν από ανθρώπους του Maserati Classiche και του Archivio Storico της Maserati και είναι αντιπροσωπευτικά GT μοντέλων της φίρμας από το 1947 και μετά. Τα άλλα 2 χρώματα είναι, το Blu Inchiostro που τιμά την 100η επέτειο της Maserati και το Nero Cometa που επιλέχθηκε ως αναφορά στην 75χρονη πορεία της GranTurismo που ξεκίνησε το 1947 με την πρώτη 1500 Gran Turismo που είχε σχεδιασει ο Pininfarina.

Ταυτόχρονα παρουσιάστηκε η έκδοση Luce, που σημαίνει «φως» στα Ιταλικά και προσπαθεί μονολεκτικά να περιγράψει το παιγνίδισμα των αντανακλάσεων στις εγχάρακτες λεπτομέρειες του μοναδικού φινιρίσματος.

Παρών ήταν, φυσικά, και ο David Beckham ως brand ambassador o οποίος πρόσφατα πρωταγωνίστησε σε ένα κινηματογραφικό κλιπάκι παρουσιάζοντας την διπλή υπόσταση της νέας Gran Turismo με επικεφαλίδα και κεντρική ιδέα «From you to a new you».

Στα τεχνικά στοιχεία της Granturismo πρωταγωνιστεί ο Nettuno, o V6 που πρωτοπαρουσιάστηκε στην MC20 και κινεί 2 από τις 3 εκδόσεις της νέας Maserati που είναι όλες τετρακίνητες μεν, με πισωκίνητη προδιάθεση δε.

Στην έκδοση Modena ο Nettuno αποδίδει 489 ίππους και πάνω από 600 Νm ροπής, ενώ στην Trofeo, η ιπποδύναμη φτάνει τους 550 ίππους και η ροπή πλησιάζει τα 650 Nm. Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση Folgore βασίζεται σε αρχιτεκτονική 800-volt, χρησιμοποιεί 3 ηλεκτροκινητήρες των 300 kw με μέγιστη συνδυαστική απόδοση 750 ίππων και 1.350Nm ροπής. Η μπαταρία, σε διάταξη Τ, έχει χωρητικότητα 92,5 kwh με αμεληταία παράπλευρη απώλεια τον αποθηκευτικό χώρο κάτω από το εμπρός καπώ.

Οι επιδόσεις που ανακοινώνονται είναι 2,7 δευτ για την επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ/ω για την EV έκδοση και 3,5 και 3,9 δευτ για τις Trofeo και Modena.