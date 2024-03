Δείτε πόσο θα αυξηθούν οι τιμές του Tesla Model Y στην Ευρώπη

Η Tesla ανακοινώσε ότι θα αυξήσει τις τιμές του Model Y στην Ευρώπη, αρχής γενομένης από τις 22 Μαρτίου.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Χ με σχετική ανάρτηση, η Tesla δεν προσδιορίζει σε ποιες ακριβώς χώρες της γηραιάς ηπείρου οι τιμές του best-seller μοντέλου της Ευρώπης θα αυξηθούν.

Model Y prices will increase across a number of countries in Europe on Friday, 22nd March

Order within 2 mins via https://t.co/wM14dVxclF to secure current price

— Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) March 16, 2024