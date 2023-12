Ένα Tesla Cybertruck από… ξύλο (video)

Μια ρέπλικα του Telsa Cybertruck κατασκεύασε ένας «ανήσυχος» άνθρωπος, χρησιμοποιώντας ξύλο για βασικό υλικό. Χρειάστηκε 100 ημέρες για να ολοκληρώσει το έργο, ενώ του στοίχησε 15.000 δολάρια.

Ο Truong Van Dao από το Βιετνάμ, δεν είναι απλώς ένας ξυλουργός με δημιουργικό μυαλό, αλλά και ένας τολμηρός άνθρωπος, καθώς όταν ολοκλήρωσε το έργο του, έστειλε στον Elon Musk ένα σχετικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Please help me send this letter to Mr. Elon Musk and Tesla 🙏

Dear Mr. Elon Musk,

I am a passionate content creator with a deep love for wooden vehicles and a tremendous admiration for both you and Tesla. Over the years, I've embarked on several wooden car projects to gain… pic.twitter.com/VJGxSPxScp

