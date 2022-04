H Abarth αποκαλύπτει τις 20 πιο δημοφιλείς διαδρομές σε Βρετανία και Ιρλανδία

Η Abarth αποκαλύπτει τις 20 διαδρομές σε Βρετανία και Ιρλανδία που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο οδηγικό ενδιαφέρον και παράλληλα αναδείχθηκαν σε αγαπημένες των χρηστών του Instagram.

Η Abarth διαχρονικά εστιάζει στην οδηγική απόλαυση που μπορεί να προσφέρει ένα αυτοκίνητο ανεξάρτητα από το μέγεθος και την ισχύ του. Η αναζήτηση διαδρομών όπου ο οδηγός μπορεί να απολαύσει με τον καλύτερο τρόπο το ξεχωριστό χαρακτήρα του αγαπημένου του Abarth αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας για τη μάρκα στη Βρετανία. Η οδήγηση ενός Abarth αποτελεί μια απόλυτη οδηγική εμπειρία που συνδυάζεται με ένα εξίσου συναρπαστικό στιλ. Οι ειδικοί της μάρκας επέλεξαν μια σειρά τέτοιων διαδρομών, με τους φίλους της μάρκας να αναδεικνύουν τις 20 αγαπημένες τους μέσω του αριθμού των hashtags που συγκέντρωσε η κάθε μία στο Instagram. Παρά τις όχι ιδιαίτερα φιλόξενες καιρικές συνθήκες, οι διαδρομές στη Βρετανία και στην Ιρλανδία θεωρούνται από τις καλύτερες σε όλο τον κόσμο για τους φίλους της οδήγησης, λόγω της ξεχωριστής χάραξης τους, της καλής ποιότητας οδοστρώματος και βέβαια των εντυπωσιακών τοπίων.

Απόλυτος νικητής της έρευνας της Abarth ήταν ο Wild Atlantic Way στην Ιρλανδία με 1.570.313 hashtags, αφήνοντας με διαφορά στη 2η θέση το -επίσης στην Ιρλανδία- Ring of Kerry με 222.293 hashtags. Ενώ στην πρώτη 3αδα η Ιρλανδία και η Σκωτία κυριάρχησαν, στις υπόλοιπες θέσεις η Αγγλία (8 διαδρομές) και η Ουαλία (7 διαδρομές) είχαν σχεδόν καθολική παρουσία.

Εκτός του ότι αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για όμορφα φωτογραφικά στιγμιότυπα, οι δρόμοι της λίστας ταιριάζουν απόλυτα με το δυναμικό και ευέλικτο χαρακτήρα των μοντέλων της Abarth, όπου ο συμπαγής όγκος, η άμεση απόκριση στις εντολές του οδηγού και βέβαια ο χαρακτηριστικός ήχος του συστήματος εξαγωγής δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για τους λάτρεις της οδήγησης.

Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες για τις 10 κορυφαίες διαδρομές:

1. Wild Atlantic Way (Ιρλανδία) – 1.570.313 hashtags

Ο Wild Atlantic Way είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράκτιους δρόμους στον κόσμο. Διατρέχει όλη τη Δυτική ακτή της Ιρλανδίας καλύπτοντας μερικά από τα πιο όμορφα μέρη στο νησί. Θεωρείται ότι απαιτούνται τρεις με τέσσερις εβδομάδες για να απολαύσει κανείς τον Wild Atlantic Way σε όλο το μήκος του. Σε κάθε περίπτωση οι δύσκολες στροφές και τα στενά περάσματα τον καθιστούν μια ιδιαίτερη πρόκληση ακόμα και για τους πιο έμπειρους οδηγούς. Συνολική απόσταση διαδρομής: 2.575χλμ.

2. Ring of Kerry – 222.293 hashtags

Επίσης στην Ιρλανδία, ο Ring of Kerry, αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλής δρόμους στη χώρα, ο οποίος συνδυάζει τις μεγάλες διαδρομές ανάμεσα από πεδιάδες και μικρές πόλεις με την απόκρημνη ακτογραμμή της Ιρλανδίας. Για να απολαύσει κανείς αυτή τη διαδρομή θα χρειαστεί τουλάχιστον 7 με 10 ώρες. Συνολική απόσταση διαδρομής: 179χλμ.

3. North Coast 500 – 141.529 hashtags

Η τρίτη δημοφιλέστερη διαδρομή βρίσκεται στη Β. ακτή της Σκωτίας, με τα εντυπωσιακά τοπία των Highlands να κόβουν την ανάσα στους επισκέπτες. Η κυκλική διαδρομή North Coast 500 ξεκινά και καταλήγει στο διάσημο κάστρο του Inverness και σε όσους σκοπεύουν να την απολαύσουν προτείνεται να διαθέσουν 5 με 7 ημέρες. Συνολική απόσταση διαδρομής: 830χλμ.

4. Cheddar Gorge – 84.162 hashtags

Στη νότια άκρη του Mendip Hills της Αγγλίας, ο δρόμος B3135 (γνωστός και ως Cliff Road) βρίσκεται στο μεγαλύτερο φαράγγι της Μ. Βρετανίας. Η διαδρομή περιλαμβάνει αρχικά 22 κλειστές στροφές και συνεχίζει με μεγάλες ευθείες και ανοικτές στροφές. Το 2018 ψηφίστηκε ως ο καλύτερος δρόμος για οδήγηση στην Μ. Βρετανία, ενώ η «κατάκτηση» του μπορεί να συνδυαστεί και με μια στάση στην πόλη Cheddar απ’ όπου έχει πάρει το όνομα του το πλέον γνωστό τυρί της Αγγλίας. Συνολική απόσταση διαδρομής: 22,5χλμ.

5. Elan Valley – 53.204 hashtags

Αυτή η κυκλική διαδρομή στην Ουαλία που περνά δίπλα από τις λίμνες Craig Goch και Pen-y-Garreg χαρακτηρίζεται από τους στενούς δρόμους και τις απότομες αλλαγές κλίσης, οι οποίες συχνά δυσκολεύουν την ορατότητα καθιστώντας την μια πραγματική πρόκληση για γρήγορη οδήγηση. Συνολική απόσταση διαδρομής: 25,7χλμ.

6. Snake Pass – 17.752 hashtags

Έχοντας πάρει το όνομα της από την pub που βρίσκεται πάνω στο δρόμο της, η διαδρομή Snake Pass βρίσκεται στην καρδιά της Αγγλίας στο διάσημο Peak District National Park και αποτελεί τη συντομότερη διαδρομή μεταξύ του Manchester και του Sheffield. Δεν είναι πλέον ο βασικός δρόμος που συνδέει τις δύο πόλεις, αλλά σίγουρα είναι ο πιο δημοφιλής για τους λάτρεις της ταχύτητας. Συνολική απόσταση διαδρομής: 41,8χλμ.

7. Cat and Fiddle – 11.597 hashtags

Όπως και το Snake Pass, το Cat and Fiddle επίσης πήρε το όνομα του από μια pub. Η διαδρομή βρίσκεται στην καρδιά της Αγγλίας και χαρακτηρίζεται από τις πολλές στροφές, όλων των τύπων. Εκτός από την οδηγική πρόκληση προσφέρει και εξαιρετική θέα στο εθνικό πάρκο Peak District National Park. Συνολική απόσταση διαδρομής: 12,1χλμ.

8. Hardknott Pass – 10.699 hashtags

Πρόκειται για έναν από τους πιο απότομους δρόμους στην Αγγλία, ο οποίος περνά από το κέντρο του Lake District National Park. Γεμάτος από στροφές είναι εξαιρετικά διασκεδαστικός παρά τη μικρή απόσταση που καλύπτει. Συνολική απόσταση διαδρομής: 2,2χλμ.

9. Bealach na Bà (Pass of the Cattle) – 10,499 hashtags

Αυτό το ιστορικό πέρασμα ανάμεσα στα βουνά στη Σκωτία κατασκευάστηκε το 1822 με τεχνικές αντίστοιχες με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν στις Άλπεις. Η κλίσεις σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν και το 20%, ενώ οι απότομες κλειστές στροφές συμπληρώνουν την εικόνα του δρόμου που είναι ο τρίτος σε υψόμετρο στη Σκωτία και ο πρώτος όσον αφορά στο πόσο απότομος είναι. Συνολική απόσταση διαδρομής: 18,5χλμ.

10. Horseshoe Pass – 9.922 hashtags

Το Horseshoe Pass είναι επίσης ένα ορεινό πέρασμα, στην Ουαλία. Ο δρόμος A542 διατρέχει το πέρασμα και φτάνει σε υψόμετρο λίγο πάνω από τα 400μ. Από ψηλά το Horseshoe Pass μοιάζει με πέταλο αλόγου, χαρακτηριστικό που του χάρισε και το όνομα του. Συνολική απόσταση διαδρομής: 6,4χλμ.

Οι 20 κορυφαίες διαδρομές της Abarth σε Βρετανία και Ιρλανδία σύμφωνα με την δημοφιλία τους στο Instagram είναι οι:

Όνομα διαδρομής

1 Wild Atlantic Way – Ιρλανδία – 1.570.313

2 Ring of Kerry – Ιρλανδία – 222.293

3 North Coast 500 – Σκωτία – 141.529

4 Cheddar Gorge – Αγγλία – 84.162

5 Elan Valley – Ουαλία – 53.204

6 Snake Pass – Αγγλία – 17.752

7 Cat and Fiddle – Αγγλία – 11.597

8 Hardknott Pass – Αγγλία – 10.699

9 Pass of the Cattle – Σκωτία – 10.499

10 Horseshoe Pass – Ουαλία – 9.922

11 Great West Way – Αγγλία – 7.736

12 Llanberis Pass – Ουαλία – 4.843

13 EVO Triangle – Ουαλία – 4.735

14 Aberaeron (A478) Preseli Mountains – Ουαλία – 4.646

15 Atlantic Highway – Αγγλία – 3.322

16 Woodhead Pass – Αγγλία – 2.562

17 Buttertubs Pass – Αγγλία – 2.307

18 Mourne Coastal Route – Β. Ιρλανδία – 1.995

19 Gospel Pass – Ουαλία – 1.543

20 Black Mountain Pass – Ουαλία – 1.383