H Tesla δεν θα χρησιμοποιήσει την επιδότηση των 1,1 δις ευρώ για το εργοστάσιό της στο Βερολίνο

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, η Tesla ενημέρωσε το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Οικονομικών του Βραδεμβούργου στη Γερμανία ότι θα κατασκευάσει χωρίς τη χρήση των κρατικών επιδοτήσεων το εργοστάσιο μπαταριών 4680 και τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στο νέο Gigafactory που σύντομα θα ξεκινήσει τις εργασίες του στα περίχωρα του Βερολίνου.

Με την κίνησή της αυτή, η εταιρεία ουσιαστικά απέσυρε την αίτησή της για κρατική χρηματοδότηση, η οποία υπολογίστηκε σε περίπου 1,1 δις ευρώ.

Το σχέδιο για την παροχή κρατικών επιδοτήσεων για έργα και εγκατατάσεις, όπως το εργοστάσιο μπαταριών της Tesla στο Grunheide, εγκρίθηκε τον Ιανουάριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η Tesla δεν ήταν ο μόνος αποδέκτης της χρηματοδότησης, καθώς άλλες εταιρείες που δήλωσαν ότι θα παράγουν μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα, όπως η BMW, εγκρίθηκαν επίσης για κρατική ενίσχυση.

Η Tesla, μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινίσει τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να αποσύρει την αίτηση της για κρατική χρηματοδότηση, αν και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταρείας, Elon Musk, σημείωσε στο Twitter ότι ήταν σύμφωνη με τις απόψεις της εταιρείας.

«Πάντα ήταν η άποψη της Tesla ότι όλες οι επιδοτήσεις πρέπει να καταργηθούν, αλλά αυτό πρέπει να περιλαμβάνει και τις τεράστιες επιδοτήσεις για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Για κάποιο λόγο, οι κυβερνήσεις δεν θέλουν να το κάνουν αυτό».

It has always been Tesla’s view that all subsidies should be eliminated, but that must include the massive subsidies for oil & gas.

For some reason, governments don’t want to do that …

— Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2021