Η Citroen απλουστεύει τη γκάμα των διαθέσιμων μοντέλων της

Έχοντας χαράξει μια μακρά πορεία επιτυχιών, η Citroen προχωρά σε ταυτόχρονη αναβάθμιση όλων των μοντέλων της, αποδεικνύοντας ότι παραμένει πιστή στην αξία της συνεχούς εξέλιξης, συνδυάζοντας τους άξονες του τολμηρού σχεδιασμού και της πρωτοπόρας τεχνολογίας.

Η νέα γκάμα της Citroen έρχεται να προσθέσει περισσότερη άνεση και ευεξία στην οδηγική εμπειρία, αναδεικνύοντας τα ισχυρά προιοντικά χαρακτηριστικά των μοντέλων της, διατηρώντας παράλληλα την σωστή σχέση μεταξύ αξίας-τιμής.

Συγκεκριμένα, η Citroen επαναπροσδιορίζει τη γκάμα των μοντέλων της, προσφέροντας πλέον τρεις εκδόσεις εξοπλισμού αντί για πέντε. Τώρα, τα πάντα επικεντρώνονται πλέον γύρω από τρία επίπεδα εξοπλισμού, που ονομάζονται YOU, PLUS και MAX, αντικαθιστώντας τις υπάρχουσες εκδόσεις Live, Feel, Feel Pack, Shine και Shine Pack. Με αυτό τον τρόπο, η γκάμα της Citroen επανασχεδιάζεται ώστε να είναι πιο κατανοητή και πιο απλή στη χρήση με σκοπό να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στις προσδοκίες των πελατών, εστιάζοντας στις πραγματικές ανάγκες και λειτουργίες.

Απλοποιημένη γκάμα Citroen

Με τον επαναπροσδιορισμό της γκάμας της, η Citroen διευκολύνει τους πελάτες να κατανοήσουν τις διάφορες αναβαθμίσεις και επιλογές που διατίθενται ανάμεσα στις εκδόσεις, προτείνοντας το μοντέλο που είναι προσαρμοσμένο στις δικές τους προτιμήσεις και ταιριάζει πραγματικά στον τρόπο ζωής τους, προσφέροντας παράλληλα το σωστό επίπεδο εξοπλισμού για κάθε επίπεδο τιμής. To κοινό σημείο που μοιράζονται όλες οι εκδόσεις είναι η έννοια του στυλ και της άνεσης, χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Citroën. Η έκδοση YOU προσφέρει όλα τα απαραίτητα στοιχεία εξοπλισμού τα οποία διευκολύνουν την καθημερινότητα κάνοντας παράλληλα το στυλ προσιτό. Η έκδοση PLUS αποτελεί τον κύριο εκφραστή των μοναδικών, καινοτόμων και ισχυρών χαρακτηριστικών της μάρκας όπως αυτά της άνεσης και της εξατομίκευσης και της τεχνολογίας. Τέλος, η έκδοση MAX βρίσκεται στην κορυφή της γκάμας, αντικατοπτρίζοντας την αρτιότητα της, στους τομείς της ασφάλειας, της άνεσης και της συνδεσιμότητας.

Citroen: Ενισχύοντας την εμπειρία πελάτη

Με την ανανέωση της γκάμας των προϊόντων της, η Citroen επιβεβαιώνει επίσης την επιθυμία της να βελτιώσει την αγοραστική εμπειρία για τους πελάτες της, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος και τους χρόνους παράδοσης. Η Citroen έχει θέσει ως σημείο εκκίνησης τις ανάγκες των πελατών και αποτέλεσμα αυτού του στόχου είναι το πρόγραμμα Citroen Advisor, το οποίο επιτρέπει στους πελάτες να δημοσιεύουν σχόλια και απόψεις σχετικά με τα προϊόντα, τα σημεία πώλησης και τις προσφορές υπηρεσιών της μάρκας με απόλυτη διαφάνεια. Απλουστεύοντας την γκάμα της, η Citroenδιευκολύνει την διαδικασία της αγοράς, ενώ η εμπειρία του πελάτη γίνεται ευκολότερη και ομαλότερη.