Στο γνωστό Gigafactory της Tesla στη Σαγκάη της Κίνας, η χρήση μιας πλειάδας συστημάτων αυτοματισμού συμβάλει ώστε ο Νο 1 κατασκευαστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο να αγγίξει εντυπωσιακά στάνταρ στον τομέα της παραγωγής.

Μόλις πριν δύο 24ώρα, η Tesla Manufacturing ανήρτησε ένα σύντομο βίντεο στο X, πρώην Twitter, τονίζοντας το γεγονός ότι η μονάδα παραγωγής της Tesla στη Σαγκάη «τρέχει» με αυτοματισμό που αγγίζει ποσοστιαία το 95%. Κάτι που επιτρέπει στο εργοστάσιο να ολοκληρώνει την κατασκευή ενός οχήματος σε μόλις 39,62 δευτερόλεπτα.

Στη σχετική ανάρτηση επισημαίνεται επίσης ότι στη συγκεκριμένη μονάδα κατασκευάστηκε το 1.000.000ό όχημα σε δυόμισι χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας της, ενώ το 2.000.000ό ύστερα από μόλις 12 μήνες, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Giga Shanghai operates a 95% automated production line, enabling a cycle time of less than 40 seconds!

From taking 2.5 years for the first million cars to be produced, the second million was done in just 12 months 🚘🪄 pic.twitter.com/IF1w27AFPr

— Tesla Manufacturing (@gigafactories) January 5, 2024