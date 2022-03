Η Porsche 911 GT3 στα μοναδικά χρώματα του προγράμματος Paint to Sample (video)

Περισσότεροι από 1.500 εργαζόμενοι ασχολούνται για δύο ημέρες με την κατασκευή ενός και μόνο αντιτύπου της Porsche 911 GT3 που είναι βαμμένο σε ένα από τα ειδικά εξωτερικά χρώματα του προγράμματος Paint to Sample.

Με δεκάδες μεμονωμένες επιλογές για να διαλέξει κάθε πελάτης, η γκάμα των πιθανών συνδυασμών σε μια Porsche 911 GT3 σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα σπάνιο το να δει κανείς δύο πανομοιότυπα αντίτυπα του γερμανικού κουπέ. Η επιλογή του εξωτερικού χρώματος, αν μη τι άλλο, διαδραματίζει εδώ σημαντικό ρόλο.

Για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης και τη βελτίωση των παροχών προς τους πελάτες, το δημοφιλές πρόγραμμα Paint to Sample που προσφέρεται μέσω της Porsche Exclusive Manufaktur ενημερώθηκε στα τέλη του 2021 για να επεκτείνει τις διαθέσιμες επιλογές.

Η σημαντική μακροπρόθεσμη επένδυση από την Porsche υπογραμμίζει τη δέσμευση της μάρκας να κατασκευάσει «το αυτοκίνητο των ονείρων οποιουδήποτε». Έτσι, συμπεριλαμβανομένων των τυπικών προσφορών σε κάθε σειρά μοντέλων, περισσότερες από 160 προεγκεκριμένες επιλογές βαφής είναι πλέον διαθέσιμες στον τρέχοντα κατάλογο.

«Σε απάντηση στη ζήτηση, κάναμε ένα μεγάλο βήμα τώρα και περάσαμε από 5 αυτοκίνητα την ημέρα σε 20, κάτι που σημαίνει 120 αυτοκίνητα ανά ημερολογιακή εβδομάδα από το πρόγραμμα Paint στο Sample», δήλωσε ο Boris Apenbrink, Επικεφαλής Οχημάτων της Porsche Exclusive Manufaktur.

Δημιουργώντας μια Porsche 911 GT3 με το πρόγραμμα Paint to Sample

Πριν από τη συναρμολόγησή του αυτοκινήτου σε 117 στάδια, το σασί της Porsche 911 GT3 περνά πάνω από μια μέρα προετοιμάζοντας το αμάξωμα και το βαφείο. Μία από τις προκλήσεις της βαφής οχημάτων και της ανάπτυξης φινιρισμάτων βαφής είναι η εργασία με το μείγμα υλικών των υποκείμενων εξαρτημάτων. Το αμάξωμα αποτελείται ήδη από πολλά διαφορετικά υλικά από χάλυβα και αλουμίνιο, ενώ μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ανθρακονήματα ή πολυπροπυλένιο. Οι παρτίδες βαφής πρέπει να ταιριάζουν εξίσου σε όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά και να έχουν το ίδιο χρώμα.

Πριν εισέλθει στο βαφείο, το σώμα του οχήματος απολιπαίνεται, κάτι που το προσδίδει μια φωσφορική επίστρωση και υποβάλλεται σε μία ηλεκτροχημική διαδικασία που χρησιμοποιείται κυρίως για προστασία από τη διάβρωση. Κατά τη διαδικασία της επίστρωσης, το σώμα βυθίζεται σε μια λεκάνη, η οποία γεμίζει με ηλεκτροφορητική βαφή εμβάπτισης και απιονισμένο νερό. Για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα, το σώμα του οχήματος περιστρέφεται γύρω από τον δικό του άξονα εντός της εν λόγω λεκάνης.

Από εδώ εφαρμόζεται ένα αστάρι, που αποτελεί τη βασική στρώση, και εν συνεχεία μια δεύτερη διαφανής στρώση σε όλα του τα σημεία και τα πάνελ, με ένα τυπικό χρώμα να εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας περίπου 4 λίτρα υγρής εφαρμογής μεταξύ των τριών σταδίων. Τα αστάρια επιλέγονται με βάση το τελικό χρώμα: τα ανοιχτά χρώματα απαιτούν ανοιχτόχρωμα αστάρια, τα σκούρα χρώματα χρειάζονται σκούρο αστάρι. Η βασική στρώση είναι η έγχρωμη στρώση που αποδίδει την επιθυμητή απόχρωση και έχει πάχος μόνο έως 30 μικρόμετρα. Και για να έχει κανείς ένα μέτρο σύγκρισης, ένα κομμάτι χαρτιού Α4 έχει πάχος περίπου 100 μικρόμετρα.

Η τελική στρώση του αυτοκινήτου είναι η παχύτερη και ψεκάζεται δημιουργώντας μια επιφάνεια πάχους μεταξύ 30 και 50 μικρομέτρων. Στη συνέχεια, το βαμμένο αυτοκίνητο στεγνώνει σε μέγιστη θερμοκρασία 200˚C για περισσότερες από δυόμισι ώρες.

Τα τυπικά, τα μεταλλικά και τα ειδικά χρώματα ορίζονται εκ των προτέρων για κάθε σειρά μοντέλων και σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και για κάθε παράγωγο για κάθε model year. Η ποσότητα των προσφερόμενων χρωμάτων καθορίζεται από τον αριθμό των δεξαμενών αποθήκευσης και των γραμμών παροχής χρωμάτων στα βαφεία των εργοστασίων παραγωγής. Για το λόγο αυτό, από καθαρά τεχνική άποψη, δεν μπορούν να προσφερθούν περισσότερα από 17 τυπικά εξωτερικά χρώματα για την Porsche 911.

Με το πρόγραμμα Paint to Sample που εισήγαγε η Porsche, περισσότερα από 100 επιπλέον προεγκεκριμένα χρώματα, πέρα από τα τυπικά, είναι διαθέσιμα από το εργοστάσιο σε μια νέα 911 ή 718, με τις Taycan, Cayenne, Panamera και Macan να έχουν περισσότερες από 50 επιπλέον διαθέσιμες επιλογές.

Νέες αποχρώσεις μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν μέσω του προγράμματος Paint to Sample Plus, το οποίο είναι προς το παρόν διαθέσιμο μόνο σε οχήματα που παράγονται στο Zuffenhausen – τις 911, 718, Taycan – και μόνο η ανάπτυξη κάθε χρώματος διαρκεί τουλάχιστον πέντε μήνες.

Το Paint to Sample Plus προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα να προσθέτουν μόνιμα ένα νέο χρώμα στη χρωματική γκάμα της Porsche. Όλοι οι πελάτες που ζητούν ένα χρώμα για πρώτη φορά και πληρώνουν το επιπλέον τίμημα για την ανάπτυξη χρώματος μπορούν να θεωρήσουν τους εαυτούς τους ως δημιουργούς αυτού του χρώματος. Ο πελάτης και το χρώμα καταγράφονται στη βάση δεδομένων χρωμάτων της Porsche και το χρώμα προστίθεται στις προεγκεκριμένες επιλογές στο πρόγραμμα Paint to Sample όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε και άλλοι να μπορούν επίσης να παραγγείλουν το χρώμα βαφής που δημιουργήθηκε πρόσφατα.

Η Porsche 911 GT3 του Leh Keen

Ο Leh Keen έχει κάνει σχεδόν ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί με ένα αυτοκίνητο της Porsche. Ο επαγγελματίας οδηγός αγώνων λαμβάνει μέρος στο Porsche Carrera Cup North America με την ομάδα 311RS Motorsport, έχει καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας σε εσωτερικούς χώρους με Taycan Turbo S και έχει κατασκευάσει δεκάδες σπορ αυτοκίνητα εκτός δρόμου προδιαγραφών 911 μέσω του «The Keen Project».

Μέχρι πέρυσι, δεν είχε παραγγείλει ποτέ μια νέα Porsche παραγωγής για τον εαυτό του. Ο Keen γνώριζε ότι για την προσωπική του Porsche 911 GT3 θα βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στις επιλογές του προγράμματος Paint to Sample.

«Είναι ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα και έχω εμμονή με τα διαφορετικά χρώματα. Πολλά είναι τα εκπληκτικά χρώματα που έχει δημιουργήσει η Porsche όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματικά ψάχνουμε στην ιστορία της. Ήθελα να έχω αυτό τη νεότερη 911 βαμμένη σε ένα κλασικό παλιό χρώμα. Είπα ότι θέλω μια χρυσαφί 911. Και έτσι επέλεξα το Gold Bronze Metallic», δήλωσε ο Leh Keen

Με το αυτοκίνητο του Leh Keen να είναι η μοναδική 911-992 στην οποία έχει «εφαρμοστεί» το συγκεκριμένο χρώμα, μέχρι και αυτή τη στιγμή, 24 επιπλέον πελάτες της Porsche έχουν επιλέξει για τα νέα τους αυτοκίνητα το Gold Bronze Metallic».

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο στη συνέχεια: