Jeep Earth Odyssey: Η γοητεία της σιωπής (+video)

Η Jeep εκτός από τον περιπετειώδη χαρακτήρα της είναι γνωστή και για τους πρωτότυπους τρόπους που συχνά επιλέγει για να επικοινωνήσει τα νέα της μοντέλα.

Μια από αυτές, η τηλεοπτική διαφήμιση, Jeep Earth Odyssey, η οποία δημιουργήθηκε για να επικοινωνήσει στην αγορά της Β. Αμερικής τη νέα Plug-in Hybrid τεχνολογία 4xe, αποτέλεσε το μοναδικό δημιουργικό από το χώρο του αυτοκινήτου που διακρίθηκε στο θεσμό The 30 Best Ads of 2022, κατακτώντας τη 2η θέση.

Κυρίαρχο στοιχείο σε αυτή την πολύ ξεχωριστή διαφήμιση είναι το διάσημο Also sprach Zarathustra του Richard Strauss, η σύνθεση που κυριαρχεί και στην ταινία 2001: A space Odyssey του Stanley Kubrick. Στην περίπτωση της «Οδύσσειας» της Jeep, η μουσική συνδυάζεται αριστουργηματικά όχι με τους ήχους αυτοκινήτων, αλλά με τους ήχους της φύσης. Ο λόγος για αυτό είναι το Plug-in Hybrid σύστημα 4xe, το οποίο δίνει τη δυνατότητα κίνησης 4×4 αμιγώς ηλεκτρικά, έτσι ώστε με απόλυτο σεβασμό προς τη φύση, ο οδηγός και οι επιβάτες των Jeep 4xe να απολαμβάνουν τις εκτός δρόμου εξορμήσεις.

Με αφορμή την παρουσίαση των Wrangler 4xe και Grand Cherokee 4xe, το διαφημιστικό παρουσιάζει στο κοινό της Β. Αμερικής, τη νέα, εξηλεκτρισμένη εποχή της Jeep. Ήδη το Wrangler 4xe αποτελεί το πλέον δημοφιλές Plug-in Hybrid μοντέλο στις Η.Π.Α. ανεξαρτήτου κατηγορίας, ενώ το νέο Grand Cherokee 4xe ανακηρύχθηκε νικητής στο θεσμό Green 4×4 of the Year 2023.

4xe: Το νέο 4×4

Συνδυάζοντας έναν αποδοτικό Turbo βενζινοκινητήρα με δύο ηλεκτροκινητήρες, τα Wrangler 4xe και Grand Cherokee 4xe προσφέρουν υψηλή απόδοση 380 ίππων και 400Nm ροπής, αλλά και δυνατότητα κίνησης αμιγώς ηλεκτρικά για έως και 50χλμ. Με αυτό τον τρόπο οι καθημερινές μετακινήσεις στα αστικά κέντρα μπορούν να πραγματοποιούνται με μηδενική κατανάλωση καυσίμου και κυρίως με μηδενικές εκπομπές ρύπων. Την ίδια στιγμή τα δύο μοντέλα διατηρούν στο ακέραιο τις κορυφαίες δυνατότητες εκτός δρόμου που χαρακτηρίζουν παραδοσιακά τα μοντέλα της Αμερικανικής μάρκας. Αυτό όμως που πραγματικά εντυπωσιάζει είναι ότι το σύστημα 4xe επιτρέπει την κίνηση 4×4 αμιγώς ηλεκτρικά, προσφέροντας για πρώτη φορά μια νέα εκτός δρόμου εμπειρία όπου το όχημα κινείται με σχεδόν μηδενικό θόρυβο, σεβόμενο απόλυτα το φυσικό περιβάλλον.

Επιπλέον των Wrangler 4xe και Grand Cherokee 4xe, στην Ευρώπη η γκάμα 4xe περιλαμβάνει τα Renegade 4xe και Compass 4xe. Η τεχνολογία 4xe αποτελεί δομικό στοιχείο της στρατηγικής της Jeep, ώστε να πετύχει το στόχο οι πωλήσεις της στην Ευρώπη μέχρι το 2030 να αποτελείται από 100% αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, όπως προβλέπει και το πρόγραμμα Dare Forward 2030 του Ομίλου Stellantis.